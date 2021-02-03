Драма о глухой семье и мультфильм о беженце-гее: лучшие фильмы фестиваля «Сандэнс-2021»

Ленту «Дети глухих родителей» сняла Сиан Хедер, работавшая над популярными сериалами Netflix «Оранжевый — хит сезона» и «Блеск». В центре сюжета картины — 17-летняя американка Руби, которая живет вместе со своей семьей в Массачусетсе. Она помогает брату и отцу в рыбацком промысле, а также во взаимодействии с внешним миром в целом: Руби единственная слышащая среди ее близких. С течением времени в девушке развиваются внутренние противоречия. С одной стороны, у нее появляются личные увлечения и стремления (в частности, героиня влюбляется в музыку и получает предложение о поступлении в музыкальную школу), с другой — она боится оставить семью, считая, что это будет предательством.

Драма Хедер не оставила никому шансов в секции американского игрового кино, выиграв главную награду конкурса, а также получив приз зрительских симпатий, приз за лучшую режиссеру и актерский состав.

На днях стало известно, что «Детей глухих родителей» приобрела компания Apple, опередившая Amazon в борьбе за всемирные права на фильм. Сумма сделки составила рекордные $25 млн — так много за участников «Сандэнса» еще не платили. Предыдущий рекорд принадлежал комедийной мелодраме «Зависнуть в Палм-Спрингс» с Энди Сэмбергом, Кристин Милиоти и Дж. К. Симмонсом в главных ролях, которую в прошлом году купили примерно за $22,5 млн (сделал это Hulu).

Комментируя сделку, автор картины Хедер призналась, что была тронута реакцией на ее произведение. Также она выразила надежду, что выход драмы на широкую аудиторию поможет в разрушении стены, отделяющей людей с ограниченными возможностями от остального мира.

«Эти истории слишком долго не рассказывались. Сейчас самое время. Больше нет никаких оправданий», — подчеркнула кинематографистка.

В секции международного игрового кино первенствовала лента «Улей» постановщицы из Косово Блерты Басхолли. Драма, получившая главный приз жюри, а также награды зрительских симпатий и за режиссеру, обращается к истории косоварки, которая после потери мужа вынуждена самостоятельно бороться за жизнь и возможность работать в строгом патриархальном обществе.

Главным триумфатором среди документальных проектов оказался фильм Амира Томпсона «Лето Души» — ему достались главная награда секции и приз зрительских симпатий. Документалка рассказывает о «Гарлемском культурном фестивале — 1969», окуная в атмосферу афроамериканской музыки 60-70-х годов. Но, естественно, лента посвящена не только музыке, а еще и проблемам расизма, которые тогда особо остро стояли в США. Автор картины, к слову, известен многим любителям западной музыки под ником Questlove: Томпсон является основателем легендарной хип-хоп-группы The Roots и в разное время работал с многими топовыми артистами, включая Джей Зи, Эми Уайнхаус и Джона Ледженда.

Наконец, в секции документального международного кино лучшей оказалась до жути реалистичная и по своему страшная анимация «Побег» (посмотреть трейлер можно здесь). С помощью необычной мультипликации зрителю рассказывается история человека по имени Амин, беженца-гея. Действие фильма среди прочего разворачивается в России. Исполнительным продюсером англоязычной версии проекта является Николай Костер-Вальдау, звезда «Игры престолов».