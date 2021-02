Плейлист недели: Zavet, Карди Би и клип Сержа Танкяна с Сашей Бортич

Zavet — «Ополчение 2 dark»

У рэпера Zavet (Дмитрий Ицков) вышел мини-альбом «nights before gotika». Это 11-минутная мрачная и очень громкая прелюдия к предстоящей пластинке артиста под названием «Готика», которая выйдет в 2021 году. Последний релиз Zavet «Velvet Heaven» вышел летом прошлого года.

Фредди Гиббс и ScHoolboy Q — «Gang Signs»

Рэперы Фредди Гиббс и ScHoolboy Q записали совместный трек «Gang Signs» — это оммаж группам Bone Thugs-n-Harmony и Do or Die. Вместе с синглом вышел сюрреалистический клип, в котором Гиббс сыграл кролика, а ScHoolboy Q — черепаху.

Серж Танкян — «Elasticity»

Лидер System of a Down Серж Танкян показал клип на песню «Elasticity», главную роль в котором исполнила актриса Саша Бортич. Спродюсировал видео режиссер и музыкант Илья Найшуллер. Он снял клипы The Weeknd («False Alarm») и группе «Ленинград». «Elasticity» войдет в мини-альбом Танкяна, релиз которого запланирован на 19 марта.

Карди Би — «Up»

Карди Би вернулась с новой песней «Up» и клипом к ней. В начале видео певица стоит у надгробия с надписью «RIP 2020». Она также анонсировала выход нового альбома в 2021 году, для которого записала около 50 песен. «Но я все еще недовольна», — рассказала звезда в интервью Зейну Лоу. Дебютник Карди «Invasion Of Privacy» вышел в 2018 году и был удостоен «Грэмми» как лучший рэп-альбом.

«Лауд» — «Красный закат»

Группа «Лауд» пообещала выпустить в этом году альбом «Красный закат». На фитах много громких имен — VAC1O, Cream Soda, Gone.Fludd, Thomas Mraz, Lurmish и Tapenight. Пока можно послушать одноименный сингл оттуда и посмотреть тизер клипа на него.

«Базар» — «В этой смертной тоске»

Дуэт «Базар», состоящий из Дмитрия Милаева и Дмитрия Неустроева, поделился новой композицией «В этой смертной тоске» с их предстоящего альбома. В своем творчестве музыканты соединяют хип-хоп и этнические мотивы. На их счету уже два лонгплея, последний — «Плохой альбом» — вышел в октябре 2020 года.

Леонид Федоров и Игорь Крутоголов — «Ерусалим»

Леонид Федоров («АукцЫон) и Игорь Крутоголов («Крузенштерн и пароход») записали на карантине альбом на стихи английского поэта-визионера Уильяма Блейка. Ранее Федоров уже обращался к творчеству Джеймса Джойса, Даниила Хармса, Александра Введенского и Александра Пушкина.