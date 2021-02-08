«Восемь дней ада»: кто из звезд столкнулся с COVID-19 в отпуске

Иосиф Пригожин и Валерия

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал подписчикам в Instagram, что вместе со своей женой, певицей Валерией, заразился коронавирусной инфекцией во время отдыха в Дубае. Он сообщил, что из-за тяжелого состояния врачам пришлось подключить его к кислородному аппарату.

«Врачи немедленно приступили к мощнейшей терапии, выводящей меня из цитокинового шторма. Кто не знает — погуглите, что это, а коротко: цитокиновый шторм — потенциально летальная реакция иммунной системы. Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию», — признался Пригожин.

Продюсер заявил, что пережил «восемь дней ада», а когда смог первый раз встать без посторонней поддержки «расплакался от осознания того, как это прекрасно — просто жить».

В сентябре 2020 года певица Рита Дакота сообщила, что не может покинуть Турцию из-за положительного теста на коронавирус. За месяц до этого звезда переболела инфекцией в России, после чего отправилась вместе со своим возлюбленным Федором Белогаем в отпуск за границу. Попав на карантин в другой стране, она обратилась к поклонникам с просьбой найти независимую лабораторию для сдачи повторного анализа.

«Я не понимаю, что мне делать. Может быть, это какая-то ошибка, и тест перепутали? Или он показывает, что было в моей крови давно. Но суть в том, что сейчас выходные и все консульства закрыты. Дело в том, что я — гражданка Белоруссии. И я неугодна своей родной стране. Никто не будет за меня впрягаться», — говорила она.

Как позднее рассказала певица, в Турции на тот момент положительными считались показатели даже тех, кто переболел коронавирусом и выработал антитела за несколько месяцев до сдачи анализов.

Ольга Скабеева

Телеведущая Ольга Скабеева написала в своем Telegram-канале о том, что попала в больницу с «коронавирусными симптомами» — высокой температурой, болями в горле и насморком.

«Будучи крайне дисциплинированным, мой организм заболел именно во время долгожданных каникул (чтобы без отрыва от производства, видимо)», — пошутила она.

Она пожаловалась на уколы в живот, но обратилась со словами благодарности к своему лечащему доктору и врачам, которые помогают справиться с пандемией.

Певец Дима Билан был госпитализирован с высокой температурой после морской прогулки на катере в Ялте. Он рассказал, что испытывал симптомы, схожие с тем, что описывали переболевшие коронавирусом. Однако после нескольких анализов на коронавирус врачи диагностировали у него воспаление легких.

«Долго и кропотливо исследовали каждую клеточку. До того, как положили в стационар, были подозрения, да. Я места себе найти не мог!» — поделился он переживаниями со своими поклонниками.

Он также признался, что целую неделю до госпитализации выступал с повышенной температурой и испытывал слабость, но никому об этом не говорил.

Дмитрий Певцов

В конце августа 2020 года актер Дмитрий Певцов был доставлен в больницу в Коммунарке вернувшись с отдыха из Крыма, где почувствовал первые признаки недомогания. Анализы на коронавирус дали отрицательный результат, однако актера не стали переводить в другое медицинское заведение. Врачи диагностировали у него дыхательную недостаточность.

«Отличное самочувствие, прекрасное, великолепное. Каждому желаю болеть с таким самочувствием», — говорил сам актер о своем самочувствии.

Когда Певцова выписали, он обратился со словами благодарности к персоналу больницы. Он подчеркнул, что сотрудникам Коммунарки приходится работать в тяжелых условиях из-за пандемии.

В марте 2020 года певица Наталья Ветлицкая рассказала своим подписчикам в Instagram, что заразилась коронавирусом в Испании. Среди симптомов она назвала высокую температуру и кашель. Ветлицкая решила обратиться ко врачам, когда мокрота начала «булькать, как пена».

«Обстановка у нас — военные джипы, у нас бронетранспортеры ездят по улицам, мониторят. На улицах почти никого нет, но в магазин можно выехать», — поделилась она тем, что происходило тогда в стране.

Певица заявила, что справилась с инфекцией, так как «успокоилась и перестала участвовать в массовом психозе, которому, к сожалению, поддалась в первый момент». Она также добавила, что не принимала лекарств, а пила чай с медом и имбирем.

В конце 2020 года актер и продюсер Сергей Жигунов и его возлюбленная Виктория Ворожбит заразились коронавирусом в Гурзуфе. Жигунова госпитализировали в одну из больниц Ялты, где ему пришлось провести Новый год.

«Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но, поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню», — писал он в своем Instagram

Чтобы поднять актеру настроение, мэр Ялты Янина Павленко передала ему в больницу холодец. Актер опубликовал в соцсетях фотографию холодца и веревки, с помощью которой еду доставили в его палату.