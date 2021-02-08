«Только сегодня прибыл»: что Михаил Ефремов делает в Москве

Ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников сообщил в разговоре с «Газетой.Ru», что актер Михаил Ефремов был доставлен в московский СИЗО-5 «Водник» для проведения следственных действий.

«Три-четыре дня этап занял. Он только сегодня прибыл», — сказал он.

Мельников добавил, что со слов Ефремова его не уведомили в том, для каких именно следственных действий он был доставлен из белгородской колонии в Москву. Актер также сообщил ему, что уже подал кассационную жалобу на приговор суда.

«Он нам сказал, что оформил [кассационную жалобу]. Мы кроме как по условиям содержания особо и не общаемся. Я его спросил: «Как там с кассацией?» Он ответил: «Ну, вот, подал», — рассказал Мельников.

Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил «Газете.Ru», что в Москве Ефремов пробудет не меньше двух месяцев.

«Предварительно ему сказали, что не менее двух месяцев. В последующем могут продлевать. Он в любом случае должен пройти карантинные мероприятия, это стандартная процедура», — пояснил он.

В комментарии для RT Алексей Мельников сообщил, что Ефремов находится в пятиместной камере с осужденным за кражу соседом.

«Поскольку сам Ефремов уже был в колонии, то в соответствии с законом его соседи теперь будут из числа лиц, отбывавших наказание в местах лишения свободы», — сказал он.

В свою очередь Иван Мельников назвал содержание артиста с ранее судимым соседом недостатком нормативный базы.

«Даже в колониях ранее несудимых, так называемых «первоходов», стараются разделять с гражданами, до этого проходившими наказание», — пояснил он.

Говоря о том, почему Ефремов на несколько дней «исчез», а его этапирование заняло много времени, Мельников заявил о необходимости модернизации средств транспортировки.

О том, что Михаила Ефремова этапировали из колонии стало известно в начале февраля. Однако его адвокат Петр Хархорин в интервью Telegram-каналу LifeShot не стал говорить, куда именно перевезли актера.

«Михаил Ефремов убыл из колонии №4 Белгородской области. Куда — я вам ответить не могу. И почему — тоже. Пока не раскрываем. У него в колонии все в порядке было», — сказал он.

Позднее в УФСИН по Белгородской области заявили, что Ефремов был транспортирован в Москву для участия в следственных действиях.

«В рамках ст. 77.1 Уголовного кодекса РФ на основании постановления главного следственного управления следственного комитета РФ по г. Москве 4 февраля осужденный Ефремов был этапирован в один из следственных изоляторов г. Москвы для участия в следственных действиях», — сообщили в ведомстве.

Михаил Ефремов был осужден на семь с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима в соответствии с п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения).

8 июня 2020 года Михаил Ефремов врезался в автофургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Мужчина был госпитализирован. На следующий день стало известно, что он умер от полученных травм.