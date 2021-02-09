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Культурная политика

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Москва. Демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому после неудавшегося государственного переворота членами ГКЧП. 1991 год Москва. Демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому после неудавшегося государственного переворота членами ГКЧП. 1991 год

Дань памяти или хулиганство: какую реакцию вызвала идея вернуть Дзержинского на Лубянку

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Деятели культуры высказались об идее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку

Инициативная группа, в которую вошли Захар Прилепин, Александр Проханов, Герман Садулаев, Леся Рябцева и Дмитрий Пучков, потребовала вернуть на Лубянскую площадь памятник Феликсу Дзержинскому. В разговоре с «Газетой.Ru» сторонники возвращения назвали такой шаг предупреждением для протестующих, а их критики — самопиаром и хулиганством.

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Группа общественных деятелей выступила с заявлением к властям столицы с требованием вернуть на Лубянскую площадь памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем Феликсу Дзержинскому. В инициативную группу вошли писатели Захар Прилепин, Александр Проханов и Герман Садулаев, журналистка Леся Рябцева, блогер и публицист Дмитрий Пучков и другие. Согласно авторам обращения, оно будет направлено в официально установленном порядке в течение недели.

«Как реальный исторический политический и государственный деятель Феликс Дзержинский до сих пор, по крайней мере, для части нашего общества, безусловно, продолжает оставаться, что называется, спорной фигурой. Но, так уж случилось, что памятник ему работы Вучетича и Захарова, как памятник трагической и великой эпохи революций и потрясений, абсолютно бесспорен», — говорится в тексте обращения.

В документе также подчеркивается, что речь идет «не столько об историческом, сколько об историко-культурном значении этого монумента». Его авторы отмечают, что памятник основателю ВЧК не станет «подменой» Соловецкого камня — установленного на Лубянке памятника жертвам политических репрессий, а будет его «дополнять».

«Потому что это всего лишь разные грани истории нашей страны. Которую надо любить и принимать такою, какая она есть», — считают в инициативной группе.

В разговоре с «Газетой.Ru» Александр Проханов заявил, что не видит в восстановлении памятника риска общественного конфликта, так как «разделять общество дальше уже просто некуда».

«Установление памятника Дзержинскому не подольет масла в огонь, потому что масло уже все вылито. Тем более что это событие глубокого давнего прошлого, а на дворе — другие проблемы, другая страна, другая ненависть», — сказал он.

Проханов назвал три причины, по которым считает важным возвращение памятника на Лубянку. В частности, он указал на художественную ценность скульптуры и ее духовное значение.

«И третье — он стоит перед Лубянкой, а во всех кабинетах Лубянки висят портреты Дзержинского, в любом кабинете. Представьте себе, что эти портреты взяли, да и вышли на улицу, где превратились в коллективный большой бронзовый портрет Дзержинского», — добавил писатель.

Леся Рябцева прокомментировала нейтральную реакцию на их инициативу со стороны пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который перенаправил вопрос о возможном возвращении властям Москвы.

«Это делается непростым образом — что переименование, что возвращение памятников. Поэтому это реально не в компетенции Пескова», — пояснила Рябцева.

Писатель Дмитрий Глуховский в комментарии «Газете.Ru» выразил скепсис относительно целей инициативной группы, а также статуса ее участников.

«Прилепин и Проханов — в гораздо большей степени уже сейчас политические провокаторы, чем деятели культуры. Все остальные люди, которые находятся в этом списке, вообще не являются деятелями культуры», — сказал он.

Кроме того, автор «Метро 2033» предположил, что Прилепин «занимается самопиаром», а Проханова назвал «старым хулиганом».

Глуховский отметил, что видит возможным возвращение памятника только в том случае, если будет подчеркнута его роль в репрессиях.

При этом за установку памятника выступил режиссер Владимир Бортко.

«Из песни слов не выкинешь. Это история — такая она, сякая она — это не имеет никакого значения, как в данном случае относиться к памяти. Это то, что было. Тем более — памятники обычно возвращаются», — заявил он, также высоко оценив художественную ценность скульптуры, которую он назвал «высоким искусством».

Занимая ответственные посты в партии большевиков, Феликс Дзержинский принял участие в подготовке Октябрьской революции 1917 года, организовывал отряды Красной гвардии. В декабре того же года он создал Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Дзержинский лично принимал участие в разработке репрессивных мер и их реализации.

После неудавшейся попытки государственного переворота со стороны членов ГКЧП в августе 1991 года митингующие собрались у здания КГБ на Лубянской площади. Совместными усилиями протестующие начали демонтировать памятник Дзержинскому. По инициативе заместителя председателя Моссовета Сергея Станкевича памятник был снят с постамента. Впоследствии его установили в парке искусств «Музеон».