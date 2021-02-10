Премьеры недели: Монеточка, Бурунов и комедия «Love» со Светлаковым

В прокат выходит фильм «Родные» от режиссера сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Ильи Аксенова с очень звездным составом: тут играют Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Лиза Монеточка, Сергей Шакуров, Семен Трескунов, Никита Павленко и Катерина Беккер. По сюжету отец семейства в исполнении Бурунова везет родных на бардовский фестиваль. По дороге он встречает солиста «Иванушек International» Андрея Григорьева-Апполонова, которому дочь (Монеточка) исполняет свою песню.

«Любит — не любит» («Omoi, Omoware, Furi, Furare»); Тосимаса Куроянаги

«Любит — не любит» — четвертый по счету анимационный фильм режиссера Тосимаса Куроянаги («Великое путешествие», «Скажи: «Я люблю тебя», сериал «Мальчики Голливуда»). В центре сюжета история старшеклассников — романтичной Юны и прагматичного Акари — с очень разными взглядами на любовь.

«Что скрывает вода» («What Lies Below»); Брэйден Р. Дуэммлер

В триллере «Что скрывает вода» шестнадцатилетняя Либи (Эма Хорват) возвращается домой из летнего лагеря и узнает, что ее мать собирается выйти замуж. Поначалу потенциальный отчим нравится девушке, но вскоре она обнаруживает, что он психопат.

«Love»; Игорь Твердохлебов

Еще одна народная комедия — «Love» Игоря Твердохлебова — приурочена ко Дню всех влюбленных. Фильм-новелла расскажет о разных любовных проявлениях, которые происходят в отеле под названием «Love». Помимо материнской любви и любви мужчины и женщины, обещают затронуть тему гомосексуальности, правда, ничего серьезного ждать не стоит. В одной из сцен герои Яна Цапника и Сергея Светлакова будут делить любовника в исполнении Тимура Батрутдинова. В фильме также сыграли Екатерина Варнава, Ксения Собчак, Камиль Ларин, Анатолий Белый, Мария Миронова, Ирина Розанова и другие.

«Дикая парочка» («Wild Mountain Thyme»); Джон Патрик Шэнли

Действие мелодрамы «Дикая парочка» разворачивается среди зеленых ирландских пейзажей. Главная героиня — упрямая фермерша Розмари Малдун (Эмили Блант) — стремится завоевать любовь своего соседа Энтони Рейли (Джейми Дорнан), который делает вид, что не обращает на нее внимания. Но когда к Розмари присматривается приезжий из Нью-Йорка парень, Энтони внезапно начинает за нее бороться. Снял ленту сценарист и режиссер Джон Патрик Шенли («Во власти луны»).

«Приворот. Черное венчание»; Святослав Подгаевский

Новая работа Святослава Подгаевского («Яга. Кошмар темного леса») повествует о приворотах. По сюжету главную героиню бросает возлюбленный, и она обращается за помощью к цыганке, которая проводит ритуал «черное венчание». Бывший возвращается, а вместе с ним — целый букет из всех признаков токсичных отношений.

«Джек и механическое сердце» («Jack et la mécanique du coeur»); Стефан Берла

В основу французского мультфильма «Джек и механическое сердце» лег роман Матиаса Мальзье «Механика сердца». Главный герой Джек родился в «самый холодный день», и его сердце мгновенно обледенело. Сироту усыновила волшебница Мадлен. Она вставила ему в грудь часы, поддерживающие сердцебиение, и велела соблюдать три правила, одно из которых — «никогда не влюбляться». Но с возрастом Джек этот запрет нарушает.