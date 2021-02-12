Плейлист недели: «Аигел» в сериале «Топи», Slowthai и Unkle

«Аигел» — «Топи»

Электронный дуэт «Аигел» записал альбом с саундтреками к сериалу «Топи» Дмитрия Глуховского. Заглавный трек вокалистка и поэтесса Айгель Гайсина, по собственному признанию, написала за одну ночь, поскольку сценарий шоу произвел на нее сильное впечатление. Пока можно послушать только на «Яндекс.Музыке».

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/13835280'>OST Топи</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/5097198'>АИГЕЛ</a> на Яндекс.Музыке

Леон Вайнхолл — «Montra»

Новый альбом британского диджея и продюсера Леона Вайнхолла выйдет 30 апреля. В пластинку «Rare, Forever» войдут десять треков, два из них — «Ecce! Ego!» и «Mothra» — уже вышли. Самое время послушать предыдущий релиз (он же дебютник) музыканта «Nothing Is Still» — музыкальное путешествие по Нью-Йорку 60-х, посвященное бабушке и дедушке Вайнхолла, эмигрировавшим из Англии в США.

Unkle — «Do Yourself Some Good»

В преддверии выхода микстейпа «Rōnin» Джеймс Лавель (Unkle) поделился свежим синглом «Do Yourself Some Good». Проект, созданный за время карантина, возвращает к клубным корням диджея. «Создать микс, который позволяет отпустить прошлое и собраться с силами — лучшее, что может сделать клубная музыка», — рассказал музыкант.

Slowthai и Skepta — «Cancelled»

В клипе на песню «Cancelled» Slowthai и Skepta есть отсылки и к «Американскому психопату», и к «Молчанию ягнят», и к «Техасской резне бензопилой». Но главный шедевр тут интро, для которого рэперы воссоздали рекламу пива Budweiser. Композиция «Cancelled» вошла в альбом Slowthai «Tyron», релиз которого состоялся 12 февраля. На нем много гостей — A$AP Rocky, Джеймс Блейк, Дэнзел Карри, Доминик Файк, Mount Kimbie и Deb Never.



Jpegmafia — «KELTEC!»

Рэпер и битмейкер Jpegmafia выпустил «EP2!» — продолжение вышедшего в конце прошлого года мини-альбома. В отличие от «EP!», который был собран из ранее изданных синглов, это абсолютно новый материал. Спродюсировал работу Джеймс Блейк.

Ушко — «Стручковая фасоль»

Артистка лейбла «Домашняя работа» Даша Короткова, выступающая под псевдонимом Ушко, записала ироничную песню про голод и стручковую фасоль. Остается надеяться, что в новый альбом, выход которого ожидается этой весной, композиция не войдет. В прошлом году у певицы вышла дебютная пластинка «Silver Hits».