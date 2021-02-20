«Спаси меня, Остин»: Земфира и создатели клипа объяснили смысл сингла

Режиссер нового клипа Земфиры «Остин» Алексей Крупник раскрыл сюжетный смысл своей работы. По словам автора, концовку видео, когда сгорает дом главного героя, не стоит воспринимать буквально — весь случается это только в сновидениях Остина.

«В клипе особняк сгорает в сновидениях Остина. Но после мы возвращаемся уже в привычный мир, где дом цел, а Остину только предстоит его благоустроить, спасти от продажи. Сгорает не обязательно в прямом смысле. Это и потеря прошлого, потеря памяти, прощание с детством», — объяснил он «Газете.Ru».

Клип и песня «Остин» посвящены одноименному персонажу популярных мобильных игр Homescapes и Gardenscapes — дворецкому, восстанавливающему фамильный особняк. Учитывая, что певица в последние годы практически не радовала поклонников новыми видео (до этого февраля, когда также вышел «Злой человек», она не выпускала клипы семь лет), некоторые слушатели увидели в релизе «Остина» коммерческую составляющую. В сети предположили, что компания-производитель серии игр о дворецком заказала у Земфиры клип как рекламное промо для своего продукта. Однако в продакшн-студии koshta «Газете.Ru» заявили, что с идеей создания видео на них вышла именно певица.

«Летом представители Земфиры обратились в студию koshta с брифом на сценарий, состоящим из пары фраз — главным героем клипа должен быть Остин из Homescapes. koshta связалась с режиссером Алексеем Крупником, который и придумал эту историю. Земфире сценарий понравился и, после того как Playrix (разработчики Homescapes — «Газета.Ru») тоже поддержали идею, к работе подключились студии Petrick и ZheeShee, а также оператор Андрей Николаев, — рассказали в пресс-службе koshta.

— 23 июня представители Земфиры связались с koshta. Согласования идеи заняли все лето, и зеленый свет на производство получили в сентябре. Дальше над клипом в течение полугода трудилось около 80 человек».

Согласно представительнице продакшн-студии, Земфира написала песню осенью, «сидя дома и играя в Homescapes — поэтому дворецкий Остин и стал центральным персонажем». Сама певица призналась, что ей сложно объяснить смысл композиции, однако одной из тем точно является одиночество.

«Мне сложно объяснить, о чем эта песня. Об одиночестве, конечно. Я написала ее в ноябре, это самый мрачный и безысходный месяц. Но эта песня не только об одиночестве», — сказала она.

Новый клип Земфиры хоть и посвящен персонажу популярных мобильных игр, но заметно отличается от них по настроению. В музыкальном видео Остин блуждает по одинокому особняку, утопая в своей печали и одиночестве. В финале клипа дом сгорает, после чего Остин просыпается в своей постели, а сама рисовка возвращается к привычной для игры яркой цветовой гамме.

Реакция на новую работу Земфиры оказалась неоднородной — в соцсетях как восхищались «Остином», так и критиковали его. Не обошлось и без остроумных шуток.

«Это единственное, что отражает мое состояние сейчас на 100%, слушаю подряд четвертый раз и буду слушать. Нет слов выразить мою благодарность: в этом произведении все мои слезы и горе»; «Большое разочарование, давайте сочинять песни про приложения, после «Злого человека» ожидал чего-то взрывного, а не песню про игралку <...>, хотя и сам в нее залипаю»; «Как-то раз Земфира не смогла пройти уровень в Homescapes и... написала песню»; «Прикиньте, что нас ждет, когда Земфира скачает «Клуб романтики», — писали слушатели в комментариях под клипом.

Что касается обвинений Земфиры в «продажности», то на эту тему среди прочих высказался директор по продукту ИД «Комитет» Владислав Цыплухин, оказавшийся «случайным свидетелем» начала коллаборации певицы и Playrix.

«Так как я оказался случайным свидетелем этой ситуации, то с позволения ее участников раскрою некоторые детали. На тот момент, когда основатели Playrix познакомились с Земфирой, трек уже был написан. То есть кто-то из ее окружения, услышав песню, просто сказал: «О, так это русские ребята сделали. Давай познакомимся». Да, один раз на миллион случаются в жизни такие необычные совпадения, когда одна из самых сложных и недоговорных певиц случайно становится пользователем твоего продукта. И этот продукт вдруг оставляет на ней такой отпечаток, что она пропускает его через свое творчество.

Земфира отказалась от каких-либо вознаграждений со словами «мои песни не продаются», но разрешила Playrix принять финансовое участие в создании самого клипа. Но о ни о каком рекламном договоре речи и не шло — мне кажется, что это важная деталь. Одно из самых удивительных профессиональных везений, которые я когда-либо встречал», — пояснил он в социальных сетях.