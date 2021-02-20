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«Спаси меня, Остин»: Земфира и создатели клипа объяснили смысл сингла

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Создатели нового клипа Земфиры объяснили его смысл и ответили на упреки пользователей

Авторы новой работы Земфиры «Остин», которая вызвала неоднозначную реакцию слушателей, рассказали о создании клипа и смысле сингла. Видеоряд и сама песня посвящена герою популярной мобильной игры Homescapes, из-за чего некоторые предположили, что это коммерческий проект, инициированный разработчиками приложения. Однако создатели клипа заверили, что это не так.

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Режиссер нового клипа Земфиры «Остин» Алексей Крупник раскрыл сюжетный смысл своей работы. По словам автора, концовку видео, когда сгорает дом главного героя, не стоит воспринимать буквально — весь случается это только в сновидениях Остина.

«В клипе особняк сгорает в сновидениях Остина. Но после мы возвращаемся уже в привычный мир, где дом цел, а Остину только предстоит его благоустроить, спасти от продажи. Сгорает не обязательно в прямом смысле. Это и потеря прошлого, потеря памяти, прощание с детством», — объяснил он «Газете.Ru».

Клип и песня «Остин» посвящены одноименному персонажу популярных мобильных игр Homescapes и Gardenscapes — дворецкому, восстанавливающему фамильный особняк. Учитывая, что певица в последние годы практически не радовала поклонников новыми видео (до этого февраля, когда также вышел «Злой человек», она не выпускала клипы семь лет), некоторые слушатели увидели в релизе «Остина» коммерческую составляющую. В сети предположили, что компания-производитель серии игр о дворецком заказала у Земфиры клип как рекламное промо для своего продукта. Однако в продакшн-студии koshta «Газете.Ru» заявили, что с идеей создания видео на них вышла именно певица.

«Летом представители Земфиры обратились в студию koshta с брифом на сценарий, состоящим из пары фраз — главным героем клипа должен быть Остин из Homescapes. koshta связалась с режиссером Алексеем Крупником, который и придумал эту историю. Земфире сценарий понравился и, после того как Playrix (разработчики Homescapes — «Газета.Ru») тоже поддержали идею, к работе подключились студии Petrick и ZheeShee, а также оператор Андрей Николаев, — рассказали в пресс-службе koshta.

— 23 июня представители Земфиры связались с koshta. Согласования идеи заняли все лето, и зеленый свет на производство получили в сентябре. Дальше над клипом в течение полугода трудилось около 80 человек».

Согласно представительнице продакшн-студии, Земфира написала песню осенью, «сидя дома и играя в Homescapes — поэтому дворецкий Остин и стал центральным персонажем». Сама певица призналась, что ей сложно объяснить смысл композиции, однако одной из тем точно является одиночество.

«Мне сложно объяснить, о чем эта песня. Об одиночестве, конечно. Я написала ее в ноябре, это самый мрачный и безысходный месяц. Но эта песня не только об одиночестве», — сказала она.

Новый клип Земфиры хоть и посвящен персонажу популярных мобильных игр, но заметно отличается от них по настроению. В музыкальном видео Остин блуждает по одинокому особняку, утопая в своей печали и одиночестве. В финале клипа дом сгорает, после чего Остин просыпается в своей постели, а сама рисовка возвращается к привычной для игры яркой цветовой гамме.

Реакция на новую работу Земфиры оказалась неоднородной — в соцсетях как восхищались «Остином», так и критиковали его. Не обошлось и без остроумных шуток.

«Это единственное, что отражает мое состояние сейчас на 100%, слушаю подряд четвертый раз и буду слушать. Нет слов выразить мою благодарность: в этом произведении все мои слезы и горе»; «Большое разочарование, давайте сочинять песни про приложения, после «Злого человека» ожидал чего-то взрывного, а не песню про игралку <...>, хотя и сам в нее залипаю»; «Как-то раз Земфира не смогла пройти уровень в Homescapes и... написала песню»; «Прикиньте, что нас ждет, когда Земфира скачает «Клуб романтики», — писали слушатели в комментариях под клипом.

Что касается обвинений Земфиры в «продажности», то на эту тему среди прочих высказался директор по продукту ИД «Комитет» Владислав Цыплухин, оказавшийся «случайным свидетелем» начала коллаборации певицы и Playrix.

«Так как я оказался случайным свидетелем этой ситуации, то с позволения ее участников раскрою некоторые детали. На тот момент, когда основатели Playrix познакомились с Земфирой, трек уже был написан. То есть кто-то из ее окружения, услышав песню, просто сказал: «О, так это русские ребята сделали. Давай познакомимся». Да, один раз на миллион случаются в жизни такие необычные совпадения, когда одна из самых сложных и недоговорных певиц случайно становится пользователем твоего продукта. И этот продукт вдруг оставляет на ней такой отпечаток, что она пропускает его через свое творчество.

Земфира отказалась от каких-либо вознаграждений со словами «мои песни не продаются», но разрешила Playrix принять финансовое участие в создании самого клипа. Но о ни о каком рекламном договоре речи и не шло — мне кажется, что это важная деталь. Одно из самых удивительных профессиональных везений, которые я когда-либо встречал», — пояснил он в социальных сетях.