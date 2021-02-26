«Ты всегда будешь моей Гермионой»: Эмма Уотсон приостановила карьеру из-за мужчины

Несколько дней назад издание Daily Mail сообщило со ссылкой на агента Эммы Уотсон, что актриса взяла паузу в карьере. В материале утверждалось, что 30-летняя британка решила отказаться от всеобщего внимания ради бизнесмена Лео Робинтона, ее предполагаемого жениха, с которым звезда »Гарри Поттера» встречается уже около полутора лет.
«Эмма ушла в подполье, она остепенится с Лео. <...> Возможно, ей нужна семья», — рассказал инсайдер.
Данная статья была воспринята некоторыми поклонниками Уотсон как объявление об ее окончательном уходе из кинематографа, тем более что Эмма позволила несвойственное для знаменитостей решение и надолго забросила соцсети (в частности, Instagram и Twitter) — последние посты там датированы летом прошлого года. В итоге опечалившиеся фанаты начали массово постить о выходе «Гермионы» на пенсию, отдавая дань вкладу артистки в счастливое детство.
»Эмма Уотсон заканчивает с актерством. Ты всегда будешь моей Гермионой Грейнджер»
«Спасибо тебе, Эмма Уотсон, за все. Ты сыграла большую роль в моем детстве. Я по-настоящему люблю тебя и надеюсь, что ты будешь всегда счастлива»
«Я: вижу Эмму Уотсон в трендах. Затем: понимаю, что это из-за ее ухода на пенсию»
«Я просто не могу поверить, что Эмма Уотсон, крашиха нашего детства, уходит. Спасибо тебе огромное за те культовые роли и всего тебе хорошего в будущем»
«Попадание Гермионы в тренды из-за ухода Уотсон — самое грустное, что я когда-либо видела»
К счастью, уже 25 февраля менеджер британки Джейсон Вайнберг опроверг информацию о прощании актрисы с профессией.
«Аккаунты Эммы в социальных сетях действительно неактивны, но нельзя сказать такое же про ее карьеру», — заявил он Entertainment Weekly.
«09:00 — Эмма Уотсон уходит! 17:00 — Эмма Уотсон не уходит! #ЖизньВTwitter»
По слухам — Робинтон и Уотсон уже помолвлены, что подтверждают и снимки папарацци, на которых отчетливо видно шикарное кольцо на безымянном пальце актрисы. Их роман стал достоянием общественности еще в 2019 году, однако после слива в прессу самого факта отношений пара постаралась скрыть личную жизнь от глаз посторонних: Лео ради этого даже удалился из соцсетей, позднее перестала вести их и Уотсон. Согласно инсайдерам, Эмма очень серьезно относится к роману с бизнесменом и уже представила его своим родителям.
Эмма Уотсон стала суперзвездой благодаря роли Гермионы Грейнджер в экранизации «Гарри Поттера» Джоан Роулинг — первый фильм серии вышел, когда британке было всего 11, в общей сложности во франшизе она снималась в течение десяти лет. Помимо «поттерианы» на счету Уотсон роли в таких проектах, как «7 дней и ночей с Мэрилин», «Хорошо быть тихоней», «Элитное общество», «Ной», «Затмение», «Колония Дигнидад», «Красавица и чудовище», а также «Маленькие женщины» (на данный момент ее последняя актерская работа). Кроме того, Эмма построила успешную карьеру в качестве модели и принимает активное участие в борьбе за права женщин. В 2020-м ее также назначили ответственной за экологию в Gucci и Balenciaga.
Отметилась Уотсон и в прошлогоднем скандале с шуткой Роулинг над выражением «человек с менструацией» (и всей последовавшей за этим эпопеей), за которую писательницу обвинили в трансфобии. В конфликте актриса пошла против создательницы Гермионы.
«Трансгендеры — те, кем они сами себя называют. Они заслуживают того, чтобы прожить жизнь, не подвергаясь постоянному допросу. И чтобы им не говорили, что они не те, кем себя называют», — подчеркнула Уотсон.