«Ты всегда будешь моей Гермионой»: Эмма Уотсон приостановила карьеру из-за мужчины

Несколько дней назад издание Daily Mail сообщило со ссылкой на агента Эммы Уотсон, что актриса взяла паузу в карьере. В материале утверждалось, что 30-летняя британка решила отказаться от всеобщего внимания ради бизнесмена Лео Робинтона, ее предполагаемого жениха, с которым звезда »Гарри Поттера» встречается уже около полутора лет.

«Эмма ушла в подполье, она остепенится с Лео. <...> Возможно, ей нужна семья», — рассказал инсайдер.

Данная статья была воспринята некоторыми поклонниками Уотсон как объявление об ее окончательном уходе из кинематографа, тем более что Эмма позволила несвойственное для знаменитостей решение и надолго забросила соцсети (в частности, Instagram и Twitter) — последние посты там датированы летом прошлого года. В итоге опечалившиеся фанаты начали массово постить о выходе «Гермионы» на пенсию, отдавая дань вкладу артистки в счастливое детство.

Emma Watson is retiring from acting.



You'll always be our Hermione Granger. pic.twitter.com/RnDKg8mW8b — Professor Snape (@_Snape_) February 25, 2021

»Эмма Уотсон заканчивает с актерством. Ты всегда будешь моей Гермионой Грейнджер»

thank you Emma Watson for everything, you played a big role in my childhood. i really do love you and hope you are forever happy pic.twitter.com/PIXh9ogkEb — nati (@natsjsjsjs) February 25, 2021

«Спасибо тебе, Эмма Уотсон, за все. Ты сыграла большую роль в моем детстве. Я по-настоящему люблю тебя и надеюсь, что ты будешь всегда счастлива»

Me: *sees Emma Watson Trending*

It's about her retiring pic.twitter.com/chjKpTH6Qk — Sidharth Rao (@S_S_R_717) February 25, 2021

«Я: вижу Эмму Уотсон в трендах. Затем: понимаю, что это из-за ее ухода на пенсию»

I just can't believe that @EmmaWatson our childhood crush is taking retirement



Thank you for such an iconic roles , and such an amazing performance we will also love you and all the best of your future pic.twitter.com/pn03MsKLI1 — (@Draxziii) February 25, 2021

«Я просто не могу поверить, что Эмма Уотсон, крашиха нашего детства, уходит. Спасибо тебе огромное за те культовые роли и всего тебе хорошего в будущем»

Hermione granger trending bc Emma watson is retiring is the saddest shit I ever did see pic.twitter.com/sbehdDUpf1 — Mia S&B trilogy era (sorry) (@berri_thg) February 25, 2021

«Попадание Гермионы в тренды из-за ухода Уотсон — самое грустное, что я когда-либо видела»

К счастью, уже 25 февраля менеджер британки Джейсон Вайнберг опроверг информацию о прощании актрисы с профессией.

«Аккаунты Эммы в социальных сетях действительно неактивны, но нельзя сказать такое же про ее карьеру», — заявил он Entertainment Weekly.

9:00 AM

Emma Watson is retiring!!!



5:00 PM

Emma Watson is so not retiring!!!



#TwitterLife pic.twitter.com/WCLGTCyRwa — DT2ComicsChat™ (@DT2ComicsChat) February 26, 2021

«09:00 — Эмма Уотсон уходит! 17:00 — Эмма Уотсон не уходит! #ЖизньВTwitter»

По слухам — Робинтон и Уотсон уже помолвлены, что подтверждают и снимки папарацци, на которых отчетливо видно шикарное кольцо на безымянном пальце актрисы. Их роман стал достоянием общественности еще в 2019 году, однако после слива в прессу самого факта отношений пара постаралась скрыть личную жизнь от глаз посторонних: Лео ради этого даже удалился из соцсетей, позднее перестала вести их и Уотсон. Согласно инсайдерам, Эмма очень серьезно относится к роману с бизнесменом и уже представила его своим родителям.

Segundo os tabloides internacionais, #EmmaWatson resolveu largar a carreira de atriz aos 30 anos, para levar uma vida tranquila ao lado do namorado Leo Robinson, com quem estб junto hб um ano e meio.



Que coisa boa poder se aposentar tгo cedo nй gatinha... sentiremos saudades pic.twitter.com/MkyRzITarj — Em Alta Podcast (@emaltapodcast) February 24, 2021

Эмма Уотсон стала суперзвездой благодаря роли Гермионы Грейнджер в экранизации «Гарри Поттера» Джоан Роулинг — первый фильм серии вышел, когда британке было всего 11, в общей сложности во франшизе она снималась в течение десяти лет. Помимо «поттерианы» на счету Уотсон роли в таких проектах, как «7 дней и ночей с Мэрилин», «Хорошо быть тихоней», «Элитное общество», «Ной», «Затмение», «Колония Дигнидад», «Красавица и чудовище», а также «Маленькие женщины» (на данный момент ее последняя актерская работа). Кроме того, Эмма построила успешную карьеру в качестве модели и принимает активное участие в борьбе за права женщин. В 2020-м ее также назначили ответственной за экологию в Gucci и Balenciaga.

Отметилась Уотсон и в прошлогоднем скандале с шуткой Роулинг над выражением «человек с менструацией» (и всей последовавшей за этим эпопеей), за которую писательницу обвинили в трансфобии. В конфликте актриса пошла против создательницы Гермионы.

«Трансгендеры — те, кем они сами себя называют. Они заслуживают того, чтобы прожить жизнь, не подвергаясь постоянному допросу. И чтобы им не говорили, что они не те, кем себя называют», — подчеркнула Уотсон.