«Хотели отнять деньги»: трубача «Машины времени» жестоко избили в Москве

О нападении на Александра Дитковского стало известно в ночь на 26 февраля. Как уточнял Telegram-канал Mash, инцидент произошел за несколько часов до этого, примерно в 21:00 мск, на территории парковки, расположенной на Комсомольском проспекте в Москве. Сообщалось о госпитализации артиста «с серьезными травмами» и подаче заявления в полицию — самих нападавших не нашли до сих пор.

В свою очередь РЕН ТВ утверждал, что Дитковский получил поверхностные раны головы и был вынужден обратиться за помощью к медикам. По информации источника, на улице к нему подошел как минимум один неизвестный и обратился с просьбой, после чего музыканта начали избивать. В окружении артиста, впрочем, уточнили, что злоумышленников было пятеро.

Факт драки подтвердили в группе «Квартал». «Это действительно так, к большому моему сожалению», — сказала солистка коллектива Татьяна Литвиненко.

При этом бывший концертный директор пострадавшего Роман Кузьмак ночью подчеркивал, что Александр Дитковский находится в нормальном состоянии.

«Я с ним непосредственно связался, но по телефону поговорить не удалось. В переписке он сообщил, что все нормально сейчас. Подробностей, к сожалению, не знаю», — цитирует Кульмака «Пятый канал».

Уже под утро прокомментировал инцидент и сам Дитковский. Музыкант, в частности, рассказал, что ему потребуется операция и госпитализация минимум на несколько дней.

«У меня перелом лицевой кости со смещением, будут готовить к операции. Меня сейчас оставляют здесь, а в понедельник или во вторник все будет», — добавил он.

Дитковский также пояснил, что постарался дать отпор злоумышленникам, несмотря на их количество.

«Они ко всем приставали, окружали машины. Хотели отнять деньги, но ничего не получили. Их несколько человек было, со всеми просто не справился», — заключил трубач.

Согласно пресс-секретарю «Машины времени» Антону Чернину, нападавших было трое и, вероятно, они являются уроженцами одной из стран ближнего зарубежья.

«Напали трое, явно из какого-то недалекого зарубежья, хотели отобрать деньги, — передал он слова Дитковского. — А я, понятно, не хотел отдавать. Слово за слово, они полезли в драку, двоих я столкнул лбами, но тут поскользнулся и упал, и они стали меня пинать. Теперь у меня сломана лицевая кость, на той неделе операция, но не волнуйтесь, ничего страшного. Милиция уже приходила и сегодня приедет еще, их ищут».

В настоящий момент полиция проводит проверку инцидента и ищет подозреваемых.

По информации из открытых источников, Александр Дитковский родился 9 марта 1968 года в Москве, является выпускником школы и академии имени Гнесиных. Музыкантом «Квартала» он стал еще в 1992 году (и работает там по сей день), а в «Машине времени» оказался в 2004-м. На его счету также участие в постановках «Квартета И», работа с Валерием Меладзе, Валерием Сюткиным, Николаем Басковым и другими популярными отечественными артистами.