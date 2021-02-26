Нашедшему — полмиллиона: у Леди Гаги украли бульдогов

В Лос-Анджелесе двое вооруженных грабителей напали на 30-летнего Райана Фишера, который выгуливал троих бульдогов певицы Леди Гаги. Злоумышленники выстрелили в мужчину из пистолета и похитили двух собак — Густава и Коджи. Третья собака по кличке Мисс Азия сумела сбежать от похитителей. Инцидент был запечатлен камерой видеонаблюдения, закрепленной на соседском жилом доме. Видеозапись нападения опубликовал портал TMZ.

В ролике видно, как рядом с Фишером останавливается белый автомобиль, из которого выскакивают двое мужчин и пытаются поймать собак. Молодой человек начинает громко кричать и звать на помощь, после чего получает не менее двух выстрелов в грудь и падает на тротуар. Под громкие стоны Фишера преступники хватают трех собак, одна из которых с визгом вырывается и подбегает к выгульщику. Преступники скрываются на машине, а мужчина еще какое-то время лежит на тротуаре в ожидании помощи. Также в кадр попал сосед, который вызвал «скорую» и полицию. Согласно источнику, сейчас пострадавший находится в больнице.

Стоимость здоровых щенков французских бульдогов в США составляет $2 тыс., а цена собак с особенной родословной может достигать $10 тыс. За расследование дела взялась полиция Лос-Анджелеса, а сама Леди Гага заявила, что «без вопросов» выплатит $500 тыс. тому, кто вернет ее питомцев. Сейчас артистка находится в Италии, где готовится к съемкам в фильме Ридли Скотта «Gucci» об убийстве внука основателя бренда.

Позднее к поиску преступников и украденных собак подключились сотрудники Федерального бюро расследований. Представитель Леди Гаги сообщил о возможности конфиденциально отправлять любую информацию о местонахождении бульдогов на специальную электронную почту KojiandGustav@gmail.com.

Правоохранители пока не выяснили, было ли преступникам известно, кому принадлежат собаки. Портал The Sun написал о версии специалистов ФБР, которые связывают похищение собак Леди Гаги с ее выступлением на инаугурации президента США Джо Байдена.

«Леди Гага, конечно, пользуется большой популярностью, но она пела на инаугурации президента Байдена, что выводит это дело на новый уровень, — сказал источник. — ФБР разбирается в том, что послужило причиной этого инцидента».

После исполнения гимна страны певица обратилась к бывшему президенту США Бараку Обаме со словами «Я люблю вас». Известно, что Леди Гага и Байден являются старыми знакомыми. Когда Обама был президентом, они участвовали в разработке программы против сексуального насилия. Кроме того, Байден представлял артистку перед ее выступлением на «Оскаре» 2016 года.

Исполнительница известна своей любовью к домашним животным. Она часто публикует фотографии с бульдогами ​​в Instagram. В свое время модельер Карл Лагерфельд назвал Мисс Азию «самой известной собакой в ​​интернете». В 2014 году Леди Гага позировала с любимицей на обложке Harper's Bazaar, а через год анонсировала линию товаров для собак, предлагающую «собачью одежду, еду и аксессуары». Цель этого «крупного модного бренда класса люкс» певица назвала «поиск творческих и функциональных способов для связи домашних животных и их владельцев».