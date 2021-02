Картонка по цене квартиры: почему люди тратят миллионы на карточки с покемонами

27 феврале 1996 года на полках японских магазинов появилась видеоигра геймдизайнера Сатоси Тадзири Pokemon Red and Green для одной из самых популярных на тот период игровых консолей Nintendo Game Boy. Консольная игра породила ряд сиквелов, быстро превратилась в крупную франшизу и в настоящий международный культурный феномен. Она включает в себя игры, фильмы, сериалы, приложения, одежду, игрушки и многое другое. По данным компании Title Max, в прошлом году общая стоимость Pokemon достигла рекордных $95 млрд. Это больше, чем стоимость «Звездных войн» или »Гарри Поттера».

Одним из главных активов Pokemon является коллекционная карточная игра Pokemon Trading Card Game, созданная в октябре 1996 года. В ходе игры участники выступают в роли так называемого «тренера покемонов», выставляя на бой с противником своих карманных монстров с уникальными способностями — и с помощью тактики (а также сильных карт) пытаются одолеть оппонента. Согласно информации из открытых источников, сегодня Pokemon TCG представляет собой индустрию с доходом в сотни миллионов долларов в год. В 2016-м на фоне популярности интерактивного приложения Pokemon Go создателям удалось продать 2,1 млрд карточек.

Коллекционеры со всего мира борются за наиболее редкие карты, выпущенные ограниченным тиражом в 1990-х. За 25 лет цена отдельных экземпляров из первых изданий игры выросла в сотни раз.

Благодаря популярности франшизы коллекционирование карт стало хорошим способом для инвестиций: чем дольше человек удерживает редкие экземпляры у себя, тем дороже они становятся. Стоимость некоторых карточек превышает $200 тыс. в зависимости от их распространенности. Самая редкая и дорогая из существующих карт — «Pikachu Illustrator» 1998 года — была продана в июле 2020 года за рекордные $233 тыс. (примерно 17,4 млн рублей по нынешнему курсу). На сайте маркет-плейса ZenMarket сообщается, что работу иллюстратора Ацуко Нишиды приобрел покупатель из США на аукционе. Несмотря на то что это карточка «тренера», на ней написано «Illustrator». На сегодняшний день она является единственной известной картой, в которой есть это изменение. В мире существует десять сертифицированных экземпляров «Illustrator», которые выдавались исключительно победителям конкурса иллюстраций CoroCoro Comic. Одна из таких карточек была продана в 2019 году за $195 тыс. — на тот момент это было рекордом.

Второй по стоимости является специальная карточка покемона Charizard первого издания. В октябре 2020 года YouTube-блогер Логан Пол приобрел ее на аукционе за $150 тыс. (и это он еще сэкономил — после сделки с его участием цена поднялась).

В прошлом году Пол начал публиковать в своем блоге видео с анпакингом карточек, которые в общей сложности стоили ему $2 млн.

«Пока я не собирал карточки с покемонами, я не понимал, каким образом можно запечатлеть часть своего детства, — сказал Логан Пол в комментарии изданию Insider. — Мне нравится, как выглядят карты и как я чувствую себя большим ребенком, у которого много денег, которые можно потратить на картонки».

Благодаря Полу и карантину в 2020 году коллекционирование карт Pokemon достигло пика популярности. Почти сразу после первого стрима блогера в октябре карты покемонов стоимостью более $50 выросли в цене на 466%. Один из руководителей ресейлера TCGplayer Джон Макдональд связал всплеск стоимости карт с «большой популярностью влиятельных блогеров на YouTube». Примеру Логана Пола последовал всемирно известный диджей Стив Аоки, который начал открывать паки с карточками в своих прямых трансляциях, а рэпер Logic потратил $220 тыс. на первое издание Charizard.

«Когда я был ребенком, я очень любил покемонов, но не мог позволить себе эти карты, — написал Logic на своей странице в Instagram с 6,7 млн подписчиков. — Я помню, как пытался обменять продуктовые талоны на эти карточки. И теперь, став взрослым, который откладывал каждую заработанную копейку, я получил возможность наслаждаться тем, что любил с детства».

Летом прошлого года британец Найджел Брукс обнаружил, что его набор карточек, купленный за £300, сейчас стоит от $31,8 тыс. до $44,5 тыс. По словам 34-летнего мужчины, в 1999 году он не оценил подарок мамы и оставил его пылиться в шкафу.

«На самом деле я не особо интересовался покемонами, — сказал Брукс в комментарии Mirror. — Я был разочарован в то время и посчитал коллекцию неудачным подарком на мой день рождения. Я и не подозревал, что сейчас они будут стоить £35 тыс. Мы хранили их в семье более 20 лет, и теперь они выставляются на продажу коллекционеру, который позаботится о них. Всего 103 карты из первого издания, все они в идеальном состоянии и были куплены непосредственно у издателей Wizards Of The Coast в США».

Wizards Of The Coast, компания, известная благодаря культовой «Magic: The Gathering», издавала карточки на территории Америки по 2003 год, позднее права на публикацию были отданы «дочке» Nintendo — владельца медиафраншизы.

Для продажи коллекционных карт рекомендуется использовать платформы Pokemon Center, TCGplayer, Yahoo, Amazon и ZenPlus, на которой в прошлом году был реализован редчайший «Illustrator». Перед тем как продать или приобрести коллекционные карты, необходимо проверить их стоимость на специальных сервисах — таких как www.pokemonprice.com. Если экземпляр может стоить больших денег, специалисты советуют отправить его на экспертизу в оценочную компанию. На российском Avito самой дорогой картой является голографический Charizard 1999 года стоимостью 110 тыс. рублей. Продавец из Санкт-Петербурга заявляет, что оценочная компания Beckett присвоила его б/у карте значение 8,5 из 10. На Amazon подобные экземпляры стоят от $500 до $40 тыс. в зависимости от состояния.