Проблемы со звуком, худи вместо костюмов и победа Боузмана: как прошел ковидный «Глобус»

Из-за пандемии «Золотой глобус — 2021» прошел в необычном формате. Ведущие церемонии Тина Фей и Эми Полер в этот вечер работали из двух разных локаций (Нью-Йорка и Беверли-Хиллз соответственно), а лауреаты выходили на связь посредством видеозвонков из своих домов. Мероприятие, естественно, осталось без традиционной красной ковровой дорожки. В качестве альтернативы организаторы придумали начать церемонию с огромного Zoom-лайф-кадра с номинантами (его транслировали и по ходу церемонии): по совокупной звездности он без проблем обошел знаменитое селфи Эллен Дедженерес, сделанное на «Оскаре» в 2014 году. Учитывая необычный формат, не обошлось без неприятных эксцессов. Так, когда на экран выводили трансляцию общего колла, некоторые из участников (видимо, не зная, что их показывают) занимались своими делами — например, безучастно смотрели в телефоны.

This is what you see during your "company bonding" happy hour Zoom #GoldenGlobes pic.twitter.com/afMiCa1IPv — Betches (@betchesluvthis) March 1, 2021

Случались и проблемы со связью, помешавшие, в частности, победителю в номинации «Лучший актер второго плана» Дэниэлу Калуе («Иуда и черный мессия») произнести речь. Правда, в сети предположили, что никаких технических неполадок на самом деле не было — якобы Калуя просто забыл размьютиться.

Daniel Kaluuya forgetting to unmute his zoom after winning the Golden Globe for best actor is relatable at pic.twitter.com/RMN3lXf2ww — gifdsports (@gifdsports) March 1, 2021

Из других забавных моментов вечера выделился внешний вид Джейсона Судейкиса, выигравшего приз как «Лучший актер в комедийном сериале» за роль в комедии «Тед Лассо». Если его соперники (и вообще почти все другие номинанты) вышли на связь в традиционных костюмах, то Джейсон получал награду в лайфстайл-худи — словно пять минут назад встал с кровати и надел первую попавшуюся толстовку.

Jason Sudeikis looks like he only just now realized everybody else was gonna dress up for this pic.twitter.com/UBb2n97Ako — Josh Billinson (@jbillinson) March 1, 2021

Теперь непосредственно к триумфаторам церемонии. Лучшим драматическим фильмом ожидаема была признана «Земля кочевников» с Фрэнсис Макдорманд в главной роли — история о безработной пожилой женщине, теряющей работу и присоединяющейся к племени современных кочевников. Постановщица ленты Хлоя Чжао также была награждена за режиссуру, став первой азиаткой удостоенной этой чести (более того — второй женщиной в целом после Барбры Стрейзанд). В свою очередь среди комедий-мюзиклов лучшим стал сиквел «Бората», а Саша Барон Коэн был признан лучшим актером в соответствующей категории.

Лучшей актрисой в комедии или мюзикле была названа Розамунд Пайк из «Аферистки» (здесь ее интервью «Газете.Ru»), а соответствующую награду за драму получила Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»). Дэй, к слову, стала всего второй темнокожей актрисой в истории «Глобуса», которой достался данный приз. Ранее это удавалось только Вупи Голдберг — в далеком 1986 году. Лучшей актрисой второго плана была признана Джоди Фостер («Мавританец»).

Награду за сценарий получил создатель «Суда над чикагской семеркой» Аарон Соркин, тогда как в номинации «Лучший актер в драматическом фильме» посмертно выиграл звезда Marvel Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»). Трогательную приветственную речь по поводу победы актера, скончавшегося в прошлом году от рака в 43 года, произнесла в прямом эфире его вдова.

Taylor Simone Ledward accepts the award for Best Actor in a Motion Picture, Drama on behalf of her late husband Chadwick Boseman at The #GoldenGlobes. pic.twitter.com/uz20f1kPHi — NBC Entertainment (@nbc) March 1, 2021

Лидер по числу номинаций (6) — «Манк» Дэвида Финчера — остался без призов вовсе.

Что касается сериалов, то приз как лучший телефильм или мини-сериал получил абсолютный хит телесезона «Ход королевы», а исполнительница главной роли в шахматной драме Аня Тейлор-Джой удостоилась индивидуальной награды.

Лучшим актером в телефильме или мини-сериале признали Марка Руффало («Я знаю, что это правда»). Джон Бойега («Голос перемен») и Джиллиан Андерсон («Корона») стали соответственно лучшими исполнителями второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме.

При этом одной наградой хитовая костюмированная драма Netflix в этот вечер не отделалась: потрясающая в плане визуализации (и, кажется, не всегда правдивая) киноистория жизни Елизаветы II и ее близких также выиграла в категориях «Лучший драматический сериал», «Лучший актер в драматическом сериале» (Джош О'Коннор) и «Лучшая актриса в драматическом сериале» (Эмма Коррин).

Лучшим комедийным шоу был признан «Шиттс Крик», тогда как звезда проекта Кэтрин О'Хара была награждена как лучшая актриса.

Среди мультфильмов равных — кто бы сомневался — не оказалось «пиксаровcкой» «Душе», которая взяла призы как лучший анимационный фильм и за музыку.

Победители в оставшихся категориях: «Минари» («Лучший фильм на иностранном языке), «Io sì (Seen)» — саундтрек из «Вся жизнь впереди» («Лучшая песня»).