Оттенки дискриминации: в США чаще снимают темнокожих актрис со светлым цветом кожи

Американские кинематографисты стали гораздо чаще показывать темнокожих женщин в роли общественных и политических лидеров, успешных предпринимательниц и ученых. Однако при выборе темнокожих актрис создатели фильмов и сериалов отдают предпочтение девушкам с более светлым цветом кожи, говорится в результатах исследования американского Института по медийным гендерным вопросам.

В материалах указано, что при доле в 6,5% населения США в современных фильмах темнокожие актрисы составляют 6,1% от всех персонажей, а в 5,7% фильмов для семейного просмотра, которые вышли в 2019 году, они играют главные роли.

Отмечается, что женщины с темным цветом кожи чаще играют лидеров и представительниц технических профессий, чем белые актрисы. Они также чаще изображались более «умными», чем героини других цветов кожи.

При этом авторы отчета обратили внимание, что в примерно 80% случаев среди темнокожих героинь преобладали актрисы с более светлыми оттенками кожи. Это дало основание утверждать, что в современной киноиндустрии все еще имеет место дискриминация по данному параметру.

В исследовании также отдельно оговаривается, что более чем у половины темнокожих актрис, игравших главные роли, прически соответствовали «европейским стандартами красоты в противовес естественным «черным» прическам».

Исследователи отметили несколько телепрограмм, вышедших за последние годы, в которых снимались темнокожие женщины с естественными прическами, бросавшими вызов белым стандартам красоты. В число таких проектов вошли сериалы «Белая ворона», «Черноватый» и «Дорогие белые». Их появление представители Института назвали «позитивным сдвигом, учитывая, что темнокожие женщины испытывают большую тревогу за свои волосы, чем женщины других рас/национальностей, и чувствуют сильное общественное требование распрямить их волосы».

«Это новое показательное исследование демонстрирует, что нам следует более осознанно относиться к живучим стереотипам, которые оказывают влияние на темнокожих девушек и женщин — и избегать повторения этих ошибок при сочинении сценариев, отборе актрис и принятии других решений о контенте», — заявила основательница Института и обладательница премии «Оскар» Джина Дэвис.

Авторы исследования также установили, что темнокожие актрисы составили только 3,7% от общего числа исполнителей главных ролей в 100 самых кассовых фильмах за последние десять лет, несмотря на общее увеличение этого показателя. Они обратили внимание, что лишь у 19% из них оттенок кожи был темнее среднего.

«Хотя новые позитивные тренды обнадеживают, очевидно, что нужно проделать гораздо больше работы, чтобы удостовериться в том, что женщины с любым бэкграундом смогут иметь одинаковые возможности в вопросе представленности на экране», — отметила Дэвис.

В конце документа его составители подчеркнули, что на в настоящее время темнокожие актрисы чаще белых появлялись в сценах частично или полностью обнаженными, а также чаще играли «жестоких» героинь.

Институт по медийным гендерным вопросам был основан Джиной Дэвис в 2004 году. Согласно западным СМИ, в настоящий момент, это единственная организация, работающая на исследовательской основе, которая сотрудничает с развлекательной индустрией для достижения гендерного баланса и снижения роли стереотипов в семейных развлекательных медиа.