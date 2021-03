Плейлист недели: Дрейк, Селена Гомес, Бруно Марс, Масло черного тмина и СБПЧ

Drake — «What's Next»

Рэпер Дрейк выпустил EP «Scary Hours 2» с тремя новыми треками – «Wants and Needs» and «Lemon Pepper Freestyle» и «What's Next», на последний из которых был снят клип. В самом видео Дрейк рассекает на автомобиле по ночной взлетной полосе, гуляет в модной куртке по подземке, танцует в океанариуме — в общем, ведет себя ровно так, как и должен вести себя Дрейк.

DJ Snake & Selena Gomez — «Selfish Love»

В клипе Селены Гомес «Selfish love» обычный поход в парикмахерскую превратился в настоящий психоделический номер в духе рок-опер «Томми» или «Волосы». Часть текста Гомес поет на испанском, периодически вторя себе на английском: «Мне нравится заставлять тебя ревновать».

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) — «Leave the Door Open»

Ретро-соул с оглядкой на ранние семидесятые, видимо, никогда не перестанет быть неиссякаемым источником вдохновения для Андерсона Паака. На этот раз он объединился с Бруно Марсом под вывеской Silk Sonic и звездная пара пообещала альбом, первым синглом с которого стал сингл «Leave the Door Open».

Hooverphonic — «The Wrong Place»

Новая песня от бельгийских поп-классиков Hooverphonic для конкурса «Евровидения» идеально вписывается – кто бы сомневался – в формат фестиваля. Легкий, не слишком динамичный танцевальный трек с предсказуемыми подъемами и спадами вместе с клипом создает устойчивое впечатление, что последних 20 лет просто не было, и на дворе снова спокойные 2000-е.

St. Vincent — «Pay Your Way In Pain»

Начало клипа St. Vincent «Pay Your Way In Pain» заставляет вспомнить Кейт Буш — игривый клавишный проигрыш, странные женские вздохи со всех сторон, даже визуально все стилизовано под британское телевидение 1980-х. Но как только вступление заканчивается, слушатель попадает совсем в другие 80-е — куда ближе к наркотическим грезам Боуи и неоновой томности Blondie.

СБПЧ — Со слов дерева записано верно

Группа «Самое большое простое число» выпустила EP «Со слов дерева записано верно», куда вошли три новые композиции. «Как бы тебе» — шуршащая и прыгучая ода смелым. «Напряжен» — хип-хоп, собранный из деталей совсем других жанров, записан при участии одного из самых самобытных рэперов России Котзи Брауна. «В покое» — убаюкивающий трип-хоп, тихая песня надежды», — рассказали о песнях сами музыканты.

Масло черного тмина — «Ryzen»

Рэпер Масло черного тмина опубликовал в своих соцсетях ссылки сразу на две новые песни — «Win Chynn» и «Ryzen». Сами они соответствуют своим обложкам — черно-белая «Win Chynn» представляет собой в меру агрессивную читку под шершавые ретро-семплы, а пестрая «Ryzen» выполнена в куда более исповедальной манере и ее отличает чистый звук с закольцованной флейтой.