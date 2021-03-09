Трейлеры недели: Милла Йовович, Колин Фаррелл, The Smiths и джинсы-убийцы

В сети появился первый тизер-трейлер к научно-фантастическому фильму компании Lionsgate «Поколение Вояджер», где главные роли сыграли Тай Шеридан, Лили-Роуз Депп и Колин Фаррелл. Ожидалось, что этот фильм выйдет на экраны в 2020 году, однако его премьеру пришлось отложить до апреля 2021 года. По сюжету картины, чтобы спасти будущее человечества, группу молодых и послушных мужчин и женщин отправляют в экспедицию по колонизации далекой планеты. Однако в ходе полета они выясняют тревожные секретные детали миссии, отказываются от внешнего контроля и начинают исследовать самые примитивные черты своей природы. По мере того, как жизнь на корабле погружается в хаос, между ними усиливается борьба за власть.

Киностудия Shout Factory представила англоязычный трейлер к китайскому боевику «Новички», где главную роль исполнила Милла Йовович. В каст фильма преимущественно вошли китайские актеры. По сюжету картины, любитель экстремального спорта Чжо Фенг случайно оказывается втянут в международную контрабандистскую аферу. Вместе с секретным агентом, которого играет Йовович, он перебирается из Китая в Венгрию. Под ее руководством он объединяет свои силы с полицейским, непрофессиональным ученым и безработным доктором, чтобы бросить вызов террористической группировке.

«Магазинные воришки всего мира» («Shoplifters of the World»); реж. Стивен Кижак

Известный режиссер документальных фильмов о музыкантах Стивен Кижак представил трейлер к своему первому игровому фильму на поле поп-культуры «Магазинные воришки всего мира». Его главные герои — четверо друзей из Колорадо, которые пытаются смириться с распадом британской группы «The Smiths». В тот же вечер местную радиостанцию берет в заложники другой поклонник группы, который под дулом пистолета заставляет диджея ставить песни «The Smiths» одну за другой. Под эту музыку персонажи отправляются в ночное путешествие, которое не оставит их прежними.

«Джинсы» («The Slaxx»); реж. Эльза Кефарт

В трейлере нового комедийного хоррора от канадской постановщицы Эльзы Кефарт убийцей стали обычные джинсы. В один ужасный день простая кассирша магазина одежды стала свидетельницей того, как с одной из сотрудниц жестоко расправились джинсы из отдела женской одежды. Фильм впервые был представлен зрителям на фестивале Fantasia еще в 2020 году, однако его американская премьера запланирована на 18 марта.

«Звук насилия» («Sound of Violence»); реж. Алекс Нойер

Режиссер Алекс Нойер выпустил трейлер хоррора «Звуки насилия», полный звуковых эффектов, ярких изображений и тревожных образов. Его главная героиня, звукоинженер Алексис, в возрасте десяти лет пережила сильный шок из-за убийства своей семьи. Однако этот травматический опыт вернул ей способность слышать окружающий мир и определил дальнейшую судьбу. Оказавшись снова на грани потери слуха, она решает создать свой музыкальный шедевр из звуков смерти. Ожидается, что премьера фильма состоится в марте на фестивале SXSW.

«Лава» («Lava»); реж. Аяр Бласко

Аргентинский аниматор Аяр Бласко показал новый трейлер к своему независимому полнометражному мультфильму «Лава». По сюжету, в ближайшем будущем «одинокая интеллектуалка» и тату-художница Дебора вместе с друзьями пытается освободить свой город от инопланетных захватчиков, которые принимают формы котов, ведьм и змей. Чтобы победить их, Деборе с друзьями потребуется не только грубая сила, но и мощная воля — ведь им предстоит столкнуться с инопланетным гипнозом.