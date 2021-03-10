«Шансы ниже минимальных»: что говорят об участнике «Евровидения» от Белоруссии

Группа «Галасы 3Места» выступит в Роттердаме с песней «Я научу тебя». В ней солист Дмитрий Бутаков обещает научить «плясать под дудочку», «клевать на удочку» и «ходить по струночке» при условии, что его будут слушаться.

«Ты будешь всем доволен, рад всему. / Я сочиню тебе специально музычку, я поднесу тебе весь мир на блюдечке / Я превращу твои печали в шуточки, тебе же лучше будет самому», — поет Бутаков.

На момент написания заметки песня, опубликованная на YouTube-канале «Евровидения», собрала 16 тыс. дизлайков против 1,6 тыс. лайков. В комментариях пользователи призывают выражать свое неодобрение, чтобы сделать видео самым задизлайканным в истории песенного конкурса. Вот самые популярные реакции: «Ничего, кроме чувства омерзения, эта песня не вызывает», «Эта песня не должна существовать, она про угнетение», «Отвратительный текст. Это пропаганда! Не поддерживайте диктатуру», «Это не представители страны. Это представители Лукашенко».

Сами участники группы «Галасы 3Места» не считают, что решение об их участии в конкурсе является политическим.

«Мы музыканты и делаем музыку в стиле... назовем его как-нибудь по-модному «political pop» (политическая поп-музыка — «Газета.Ru»). А насчет политических решений, ну какие тут решения, если мы ни в каких партиях не состоим», — сказал «Газете.Ru» гитарист Евгений Артюх.

Группа «Галасы 3Места» прославилась в 2020 году во время белорусских протестов. Ее вместе с другими кавээнщиками основал участник команды «Клуб любителей жизни» («КлюЖ») Дмитрий Бутаков. Коллектив поддерживает действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и не скрывает свою позицию.

«Мы живем в белорусском городе Барановичи и таким образом решили показать свое отношение к технологиям «цветных революций». Когда под соусом «политической борьбы» пытаются разрушить страну, которую мы любим и в которой живем, мы не можем оставаться равнодушными», — говорится в описании YouTube-канала группы.

Тем временем участница «Евровидения-2005» от Белоруссии Анжелика Агурбаш сомневается, что Европейский вещательный союз допустит «Галасы 3Места» до конкурса. По мнению певицы, группу выбрал Лукашенко, а не белорусы.

«Учитывая, что Белоруссию лишили чемпионата мира по хоккею, думаю, у Лукашенко нет шансов отправить на «Евровидение» своего кандидата, — сказала певица в разговоре с «Газетой.Ru». — «Галасы 3Места» — представитель слабый. Скажу с юмором: это «достойный» представитель режима, в кавычках «от народа».

История проекта началась около десяти лет назад. По словам солиста Бутакова, сначала они пели веселые песни на мотивы популярных в Белоруссии групп, но в августе 2020 года — в разгар митингов — стали сочинять авторские композиции. В своих песнях участники напрямую или косвенно критикуют лидеров белорусской оппозиции. Например, в композиции «Что такое хорошо?» имя экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не упоминается, но при этом ее фото изображено на обложке.

«Ведь в любой стране кричат про одно и то же / Только этой леденец, а этой вот по роже / Похлопав по плечу и выпив на дорожку, / Взять и ухватить за чуб и подставить ножку», — поется в песне.

Примечательно, что в прошлом году группа не участвовала в отборочном этапе «Евровидения». 9 марта 2021 года Белтелерадиокомпания, объединяющая государственные телеканалы и радиостанции Белоруссии, объявила, что страну на конкурсе представит «голос народа» — «Галасы 3Места». При этом гитарист Евгений Артюх заявил «Газете.Ru», что они сами подали заявку на участие.

В 2020 году национальный отбор конкурса выиграл дуэт VAL. Сначала участники не смогли выступить из-за пандемии, позже их отстранили. В официальном комментарии Белтелерадиокомпания заявила, что музыканты «потеряли совесть». Сами участники Владислав Пашкевич и Валерия Грибусова связывают решение госвещателя с их поддержкой протестов. По мнению дуэта, у группы «Галасы 3Места» практически нет шансов на победу.

«Нам сложно предположить, чем руководствовались специалисты Белтелерадикомпании, когда выбирали участников «Евровидения» этого года, но точно не качеством исполнения, не современностью и общим творческим уровнем авторского материала. Скорее это конъюнктура, — сказал «Газете.Ru» Пашкевич. — Шансы [на победу] ниже минимальных. Вопрос скорее в том, получится ли у группы продержаться в статусе участников до момента проведения самого конкурса».