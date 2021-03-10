Премьеры недели: Мэл Гибсон, Фрэнсис Макдорманд, Гоголь и заговор «не таких»

«День Курка» («Boss level»); реж. Джо Карнахан

Фрэнк Грилло, Мэл Гибсон и Наоми Уоттс сыграли в новом фильме Джо Карнахана «День Курка». Его главный герой — агент спецназа, которому приходится сотни раз, снова и снова начинать один и тот же день, как герою компьютерной игры. Чтобы выбраться из временной петли, которая всегда заканчивается его смертью, ему придется выяснить связь между своей судьбой и секретной правительственной программой, добраться до главного босса и наконец вернуть контроль над своей жизнью.

Фильм-лауреат главной премии международного Венецианского кинофестиваля «Земля кочевников» постановщицы Хлои Чжао. По сюжету, 60-летней американке по имени Ферн после потери работы приходится освоить кочевой образ жизни и перебиваться сезонными заработками, меняя штат за штатом. Национальный совет кинокритиков США включил «Землю кочевников» в список десяти лучших фильмов 2020 года и присудил исполнительнице главной роли Фрэнсис Макдорманд победу в категории «лучшая актриса».

«Скайлайн 3» («Skylin3s»); реж. Лайам О'Доннелл

Третья часть научно-фантастического фильма «Скайлайн» начинается с событий, которыми завершился сиквел — капитан космического флота Земли Роуз Корли уничтожает войска захватчиков ценой тысяч жизней. Пять лет спустя она отправляется в Лондон, скрываясь от охотников за головами. Вместе с доктором Мэл она хочет изобрести лекарство, которое позволит победить инопланетный вирус, угрожающий жизням и свободе землян.

«Проклятие: Обитель смерти» («Malevolent»); реж. Олаф де Флер Йоханнессон

Действие хоррора «Проклятие: Обитель смерти» разворачивается в Шотландии 1986 года. Его герои, брат и сестра, управляют небольшой фирмой, чья задача — изгонять привидений из домов доверчивых клиентов. Раз за разом они вводят местных жителей в заблуждение, чтобы получить деньги за фальшивые услуги и расплатиться со своими долгами. Однако на очередном задании в детском приюте они узнают, что потусторонние силы могут оказаться не только реальностью, но и стать смертельной опасностью для самоуверенных аферистов.

«Бывшая»; реж. Евгений Пузыревский

Режиссер Евгений Пузыревский представил новый хоррор о влиянии соцсетей на отношения между людьми в фильме «Бывшая». Его главные герои, возлюбленные в исполнении Константина Белошапки и Веры Кинчевой, ведут спокойную и успешную жизнь, пока однажды прошлое не решает постучаться в их дверь. Фотография бывшей девушки молодого человека, которую он опубликовал в чате еще в подростковом возрасте, чтобы похвастаться перед друзьями, запускает жуткую цепочку событий и превращает мир влюбленной пары в параноидальную ловушку.

«Нос, или заговор «не таких»; реж. Андрей Хржановский

Классик отечественной анимации Андрей Хржановский представил полнометражный проект «Нос, или Заговор «не таких» — свою первую мультипликационную работу почти за 20 лет. Главными героями этого фильма-размышления об истории России стали Николай Гоголь, Дмитрий Шостакович, Всеволод Мейерхольд, Михаил Булгаков, Сергей Эйзенштейн и другие видные фигуры отечественного искусства. Еще до выхода в прокат этот мультфильм уже успел заслужить у критиков статус итогового и программного произведения Хржановского.