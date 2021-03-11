Инсульт и угроза жизни: как звезда Болливуда бросила карьеру из-за COVID-19

Болливудская звезда Шикха Малхотра, пожертвовавшая стремительно развивающейся карьерой ради того, чтобы спасать жизни во время пандемии коронавируса, сообщила о возможном возвращении к актерской деятельности.

В марте 2020 года, через два дня после того, как в Индии была введена общенациональная изоляция, 25-летняя Малхотра, имевшая диплом медсестры, приступила к волонтерству в больницах Мумбаи.

«В первую очередь я — медсестра, а потом уже актриса, — цитирует знаменитость издание Aljazeera. — Увидев жизни и смерти, испытав столько разных эмоций, изменивших меня, я думаю, внезапно, я стала более зрелым человеком, более приземленным».

Мумбаи стал одним из наиболее пострадавших от COVID-19 городов Индии, страны, ставшей второй по количеству заболевших в мире.

По словам актрисы, она была вдохновлена ​​на такой поступок, наблюдая за тем, как рискуют своей жизнью рядовые медики, в том числе ее мать — медсестра, работавшая в инфекционных отделениях.

Спустя семь месяцев девушка сама тяжело заболела коронавирусом и провела в больнице больше месяца. Вскоре после выздоровления у нее случился инсульт, и правая часть ее тела была парализована. Как говорила сама Малхотра, тогда ей казалось, что она не выживет, а если выживет, то останется инвалидом.

«Я постепенно выздоравливаю, но процесс очень долгий, — писала в соцсетях артистка. — Не уверена, что снова смогу ходить».

Тем не менее она все же продвигала последний фильм со своим участием, съемки которого завершились до начала пандемии коронавируса.

«Моет тело беспомощно, но мое сердце ликует, когда я думаю о своем фильме «Каанчли», в котором я сыграла главную роль. Однако не многие знают о его премьере. Я переживаю трудный период в своей жизни, и мне нужна всеобщая поддержка», — писала она у себя в Instagram.

В итоге Малхотра все же полностью восстановилась. Она заявила, что не смогла бы пройти через все эти испытания без поддержки родителей.

Говоря о поступающих предложениях поработать в кино, Малхотра призналась, что планирует продолжить свою актерскую карьеру. При этом она подчеркнула, что вернется к работе медсестрой, если это понадобится.

На прошлой неделе Малхотра была удостоена престижной национальной премии. Губернатор штата Махараштры вручил награду актрисе в Доме правительства в Калькутте. На мероприятии, среди прочих, присутствовал бывший главный министр страны Нараян Рэйн.

«Я очень благодарна отборочной комиссии судей, которая удостоила меня этой чести. Помимо того, что я была актрисой, у меня было медицинское образование и это было моей привилегией — сделать что-то для страны во время пандемии. Я всегда буду желать людям добра. Также я хочу поблагодарить своих родителей и поклонников».

Помимо недавно вышедшего фильма «Каанчли: Жизнь в трясине», Малхотра также снялась в фильмах «Бегущий Шаади» (2017) и «Фанат» (2016) вместе с суперзвездой индустрии Шахрукхом Кханом.