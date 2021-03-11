«Она не одна»: Бритни Спирс позвали в Конгресс

Конгрессмены-республиканцы Джим Джордан и Мэтт Гаец в своем запросе председателю судебного комитета Палаты представителей Джеррольду Надлеру потребовали пересмотреть законодательство в отношении опекунства и попечительства, прибегнув к показаниям Бритни Спирс. Об этом пишет TMZ со ссылкой на текст письма. По мнению конгрессменов, многие опекуны зарабатывают на своих подопечных, а те оказываются в ловушке на всю жизнь.

В интервью NBC News Гаец назвал дело Бритни Спирс ярким примером того, что система несовершенна. Конгрессмен считает, что процедура по назначению судами опекунов должна стать более открытой и прозрачной. Об этом же говорила поп-звезда в ходе заседаний по лишению отца права опеки в 2020 году.

«Спирс, пожалуй, самый яркий пример, но она не одна. Есть бесчисленное множество американцев, несправедливо лишенных свободы другими людьми и оставшихся без каких-либо средств правовой защиты, — уверен Гаец. — Договоренности между опекуном и подопечным остаются непрозрачными. Мы требует созвать слушание и изучить все подобные дела».

Кроме того, конгрессмены хотят пересмотреть вопрос, связанный со сроками опекунства, на примере Спирс. На их взгляд, обстоятельства, послужившие основанием для назначения певице опекуна, остаются спорными. В 2008 году Спирс была признана временно недееспособной после курса лечения в психиатрической больнице. Ее опекуном был назначен отец Джеймс. С тех пор он контролирует финансы и даже личную жизнь своей дочери. За опекунство отец звезды получает годовое пособие в размере $130 тысяч. Без его одобрения Спирс не может принимать никаких финансовых решений, даже если речь идет о покупке кофе.

Такого рода опекунство применяется к людям с ментальными особенностями, людям с деменцией и тяжелобольным. При этом после восстановления в клинике Спирс довольно быстро вернулась к работе. В 2009 году она выпустила альбом-компиляцию, съездила в тур и заключила несколько контрактов с крупными брендами. Все это ставит под вопрос необходимость опеки. По мнению адвоката Спирс и членов Палаты представителей, певица в состоянии самостоятельно распоряжаться своими финансами. В 2020 году суд проигнорировал утверждения Спирс о том, что она полностью здорова, состоит в отношениях и ведет нормальный образ жизни, обратил внимание Гаец.

Республиканец подчеркнул, что певице стоит выступить в Конгрессе США лично, без посредников. С конца 2019 года Спирс как будто пребывает в вакууме или параллельной реальности, отметил Гаец. Она не дает интервью, в частности, исполнительница пока не прокомментировала документальный фильм «Framing Britney Spears».

«В фильме много говорится о сексизме, ранней популярности и ее нервных срывах, но мало о том, что с ней происходит сейчас. Бритни сможет напрямую обратиться к нации и самостоятельно поведать свою историю. Если такое случилось с мультиплатиновой певицей, представьте, сколько людей находятся в опасности, но не имеют права голоса», — считает политик.

Слушание пока не одобрили. TMZ со ссылкой на источники в судебном комитете Конгресса сообщил, что Джеррольд Надлер получил запрос, но намерен отложить слушание на более поздний срок.

В свою очередь адвокат отца Спирс отреагировала на предложение конгрессменов. «Если Бритни захочет прекратить опекунство, она может обратиться к своему адвокату, а тот подаст прошение в суд», — сказала она NBC News. Все это расходится с тем, что говорит адвокат самой певицы: по его словам, Спирс боится своего отца.

В 2020 году она обратилась в суд по лишению отца статуса опекуна, но проиграла его. В последнем прошении адвокат певицы подчеркивал, что она не станет снова выступать с концертами, пока он управляет ее делами.

Ранее издание NPR со ссылкой на исследование Министерства юстиции США рассказало, что около 1,3 млн человек по всей стране участвуют в судебных делах по вопросам опеки. В статье указывается, что зачастую подопечные опекунов не имеют права голоса и за них в суде выступают представители. Сами конгрессмены Джордан и Гаец в своем письме ссылаются на исследование, в котором приводятся свидетельства о случаях неправомерного получения опекунами миллионов долларов, направленных на содержание подопечных, а также факты физического насилия и эксплуатации в 45 штатах в период с 1990 по 2010 год.

Спирс и ее представители пока не отреагировали на предложение членов Палаты представителей выступить в Конгрессе США. Следующее слушание по делу об опеке ее отца пройдет уже 17 марта. Если певице удастся избавиться от опекунства, она сможет сама распоряжаться своим имуществом и вести свои дела, а также вернуться на сцену.

По мнению конгрессменов, выступление в парламенте поможет Спирс привлечь внимание общественности и спровоцировать дискуссию в СМИ. Не исключено, что слушание и последующее обсуждение вопросов приведут к реальным реформам, убеждены Джордан и Гаец.