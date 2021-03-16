Трейлеры недели: Джонни Депп, «Мортал Комбат» и Аня Тейлор-Джой

«Город лжи» («City of Lies»); Брэд Фурман. Цифровой релиз — 9 апреля

Студия Saban Films опубликовала трейлер криминальной драмы Брэда Фурмана «Город лжи» с Джонни Деппом и Форестом Уитакером в главных ролях. В фильме Депп играет детектива, который в течение 20 лет расследует убийство рэпера The Notorious B.I.G. Музыканта убили 9 марта 1997 года в Лос-Анджелесе после церемонии вручения музыкальной премии Soul Train Music Awards. Фильм был снят в 2017 году, первый трейлер проекта выпустили в 2018-м. По данным СМИ, премьеру пришлось отложить из-за судебных разбирательств вокруг Джонни Деппа. 9 апреля фильм выйдет на цифровых площадках.

«Круэлла» («Cruella»); Крэйг Гиллеспи. Премьера в России — 26 мая

В сети опубликован новый трейлер диснеевского фильма «Круэлла» с Эммой Стоун в главной роли. Этот ролик был показан во время церемонии «Грэмми» 15 марта. Фильм представляет собой переосмысление классического «101 далматинца», но сосредотачивается на злодейке Круэлле. Также в картине снялись Эмма Томпсон, Марк Стронг, Эмили Бичем, Джоэл Фрай, Кирби Хауэлл-Батист и Джон МакКри. Над костюмами героев работала художник Дженни Биван, дважды получившая «Оскар» за работу в фильмах «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Комната с видом».

«Дублинские дебоширы» («Here Are the Young Men»); Оуэн Мэкен. Премьера в России — 22 апреля

В российском прокате ирландско-американская драма «Here Are the Young Men» получила название «Дублинские дебоширы». В синопсисе не сообщается подробностей сюжета — известно лишь, что «компания молодых людей проводит свое первое лето взрослой жизни на безбашенных вечеринках и жестких потасовках». В трейлере фильма можно увидеть молодых звезд мирового кинематографа — звезду «Хода королевы» Аню Тейлор-Джой, Финна Коула из «Острых козырьков», Дина-Чарльза Чепмена из «Игры престолов» и «1917». Также в «Дублинских дебоширах» снялись Фердия Уолш-Пило, Трэвис Фиммел, Сьюзен Линч, Конлет Хилл и Ралф Айнесон.

«Мортал Комбат» («Mortal Kombat»); Саймон Маккуойд. Премьера в России — 8 апреля

Студия Warner Bros. выпустила несколько новых телероликов к фильму «Мортал Комбат», который выйдет в апреле в кинотеатрах и на HBO Max. Главным героем фильма выступит боец в смешанном стиле Коул Янг, который отправляется на поиски воинов, избранных для защиты Земли от вторжения войск из иного измерения. Новая экранизация компьютерной игры станет режиссерским дебютом австралийца Саймона Маккуойда. Главные роли в ней сыграли Льюис Тан, Джессика Макнэми, Джош Лоусон и Таданобу Асано. Новые ролики позволяют зрителю взглянуть на Горо и Скорпиона, кричащего классическую фразу «Иди сюда!»

«Vanquish»; Джордж Галло. Мировая премьера — 16 апреля

На YouTube-канале Lionsgate представлен первый полный трейлер боевика «Vanquish» (локализованного названия еще нет). Фильм с Морганом Фриманом и Руби Роуз показывает, на что способен отчаявшийся человек. По сюжету молодая мать Виктория, которая была наркокурьером, пытается оставить позади прошлое. Но бывший полицейский Дэймон вербует женщину для решения своих проблем, удерживая ее дочь в заложниках.

«Бумажные пауки» («Paper Spiders»); Инон Шампанье. Премьера в США — 7 мая

Компания Entertainment Squad выпустила официальный трейлер инди-драмы «Бумажные пауки» от режиссера Инона Шампанье. Премьера фильма состоялась на Бостонском и Варшавском кинофестивалях в прошлом году. Отмеченная несколькими наградами драма рассказывает о старшекласснице, которая пытается помочь своей психически нездоровой матери. Состояние женщины ухудшается после того, как у нее начинают проявляться признаки параноидального бреда. В фильме снимались Пейтон Лист, Лили Тейлор, Макс Казелла, Дэвид Раш, Стефания ЛаВи Оуэн и другие. Картина выйдет в американских кинотеатрах 7 мая — в выходные, посвященные Дню матери и началу Месяца осведомленности о психическом здоровье.

«Будь моим Кириллом»; Алла Елисеева. Премьера в России — 8 апреля

Компания Good Story Media и телеканал ТНТ представили трейлер комедии «Будь моим Кириллом». Главная героиня фильма — 32-летняя шеф-повар Саша (Анастасия Евграфова), которая рассказывает родственникам о тренере по бегу Кирилле (Иван Мулин) как о своем парне. Об этом узнает муж ее сестры Паша (Виталийс Семеновс), который также записывается в секцию по бегу.