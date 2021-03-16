«Сидел за первой партой»: как диджей Imanbek пришел к мировой славе и «Грэмми»

20-летний лауреат «Грэмми» из Казахстана, диджей Imanbek узнал о своей номинации на награду во время общения с подписчиками в Instagram. После победы его поздравили французский продюсер Дэвид Гетта, нидерландский диджей Tiesto и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Ремикс на песню рэпера SAINt JHN «Roses» заставил весь музыкальный мир обсуждать талант диджея, который на момент создания своего хита жил вместе с родителями и учился в Высшем колледже электроники и коммуникаций управления образования Павлодарской области.

По словам руководителя производственных практик Иманбека Рината Искакова, преподавателя по специальности «Организация перевозок и управление движением на железнодородном транспорте», на старших курсах всем было хорошо известно об увлечении Иманбека музыкой, а к последнему — тот уже стал известным.

«На третьем курсе он всегда принимал участие в различных мероприятиях в колледже. Например, празднование 9 мая, Наурыз (праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю), 8 марта. В каждом мероприятии Иманбек всегда принимал активное участие. Он отвечал за музыкальное оформление — это и звукорежиссура, и создание ремиксов, и техническое обеспечение», — рассказал Искаков «Газете.Ru».

Он отметил, что Зейкенов часто оказывался в центре внимания среди своих одногруппников.

«На переменах девчонки постоянно выражали ему благодарность: «Спасибо, Имашка, за музыку». Окружению очень нравились его ремиксы, потом они начали его активно отмечать в соцсетях. Я не раз даже слышал, что оригинал его однокурсникам не нравился, а обработка Иманбека — наоборот», — пояснил преподаватель.

Искаков также рассказал, что другие студенты слушали не только «Roses», который принес Иманбеку широкую популярность, но и его остальные композиции.

Известно, что Иманбек услышал оригинальный трек SAINt JHN в социальной сети «ВКонтакте». На ремикс у него ушло два с половиной часа, готовую песню музыкант выложил для нескольких сотен своих подписчиков в соцсетях. По словам диджея, он совершенно не вкладывался в раскрутку трека и вспомнил о нем уже после окончания колледжа.

К этому моменту Иманбек начал работать на железнодорожной станции «Аксу-1», где проходил практику.

«Его устроили работать сигналистом (сотрудник, отвечающий за установку специальных сигналов и знаков). Это уже было в то время, когда его ремикс «Roses» начал набирать популярность и раскручиваться, — вспомнил преподаватель.

— Это правда, что он действительно смог совмещать настоящую, а не формальную учебу со своим увлечением музыкой. Днем он учился, все сдавал вовремя и параллельно дома занимался музыкой».

Говоря об отношении к учебе, Искаков предположил, что у того не было «звездной болезни».

«Да, были моменты, когда он на четвертом курсе мог пропускать пары. Но я так понимаю, там уже начались активные сотрудничества — и на это уходило время. Но на последнем курсе и расписание было другим. С сентября по декабрь он проходил практику, а с января была подготовка к защите диплома. Такого активного посещения занятий уже не было. Тем не менее, он закончил колледж с красным дипломом, это правда», — пояснил он.

Искаков также прокомментировал материалы в некоторых местных СМИ о якобы имевшем место в колледже фаворитизме и подчеркнул, что такая информация не соответствует действительности: «Никакого подхалимства не было, он полноценно учился в колледже и все свои оценки получал по делу. На моих предметах он сидел на первой парте, значит, тянулся к знаниям. Его всегда интересовала на парах производственная часть железной дороги».

Через несколько месяцев после устройства на работу Иманбек подписал контракт с российским лейблом Effective Records. Постепенно трек набрал популярность в TikTok, а представители лейбла подали заявку на «Грэмми».

«У нас, как, наверное, и в других учебных заведениях, есть талантливые студенты. Но история Иманбека — это, конечно, первый случай мирового уровня. Нам безусловно приятно, что есть такие ученики, мы само собой гордимся. И уже можно сказать, что он стал в каком-то смысле нашим брэндом, хоть и не по профессии», — сказал преподаватель.

По словам Искакова, он будет рад, если Иманбек приедет в колледж пообщаться после того, как «все утихнет и спадет волна».

«Я думаю, было бы полезно с ним пообщаться для только поступивших студентов. Он своим успехом покажет, что можно заниматься одновременно несколькими делами и добиваться в них успеха — это красный диплом колледжа и престижная международная премия», — заключил он.

При этом у диджея в последние месяцы наметился весьма плотный график. В феврале вышел совместный EP популярной певицы Риты Оры «Bang», где Иманбек числится соавтором всех треков. В записи также принял участие Дэвид Гетта. Кроме того, в скором времени состоится релиз нового ремикса диджея с участием канадской певицы Кайзы.