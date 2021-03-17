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Культурная политика

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Восковая фигура Владимира Высоцкого рядом с принадлежавшим ему автомобилем Mersedes Benz 350 W 116 в музее в бизнес-центре &laquo;Высоцкий&raquo; в Екатеринбурге Восковая фигура Владимира Высоцкого рядом с принадлежавшим ему автомобилем Mersedes Benz 350 W 116 в музее в бизнес-центре &laquo;Высоцкий&raquo; в Екатеринбурге

«Не может быть коммерческим»: какие музеи могут лишиться статуса

В Министерстве культуры согласились узаконить понятие «музей»

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Министр культуры Ольга Любимова одобрила введение понятия «музей» на государственном уровне. Инициатор идеи, первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов рассказал «Газете.Ru», что настоящий музей не может являться коммерческим. Если проект примут, учреждения, не соответствующие критериям, лишат статуса музеев.

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Критериями настоящего музея, согласно Александру Шолохову, станут наличие коллекции и формирование научного интереса к ней. По мнению зампредседателя комитета по культуре Госдумы, музеи, в которых ведется просветительская деятельность, но нет ни одного предмета, имеющего художественную или научную ценность, должны быть переименованы в просветительские центры.

«Настоящий музей, понятие которого было закреплено еще со времен античности, не может являться коммерческим. Его задачей не может быть извлечение прибыли. Наличие коллекции — основополагающий критерий. Это может быть все, что угодно, начиная с документов и фотографий. Во-вторых, цель настоящего музея — сформировать научный, исторический интерес к коллекции», — сказал «Газете.Ru» Шолохов.

ИКОМ России (Международный совет музеев — прим. «Газета.Ru») уже подготовил соответствующее обращение о введении понятия «музей» и рассчитывает, что деятельность учреждений будет подтверждена «государственным знаком качества». Президент организации Шолохов считает, что контроль над регистрацией в стране новых музеев должно осуществлять Министерство юстиции России.

«Были предложения о лицензировании и сертификации, но, на мой взгляд, это сложная конструкция, которая повлечет за собой кучу бюрократических издержек. Есть другой способ — закрепить [понятие] законодательно, на уровне инструкции или нормативных актов Министерства культуры. Дальше проще. У нас есть структура, которая регистрирует любое частное или юридическое лицо. Так вот сам факт регистрации потребует соответствия критериям. Здесь контроль уже будет осуществлять скорее Минюст. Я думаю, это более действенный вариант, чем создавать очередной центр по вопросам соблюдениям тех или иных критериев», — отметил депутат.

При этом Шолохов заверил, что идея закрепить понятие «музей» на уровне закона не рассматривается как попытка государства вмешаться в деятельность частных организаций.

«Если вы думаете, что это попытка вмешаться в деятельность частных музеев, то это не так. Принадлежность и сама юридическая форма никакого отношения не имеют. Пусть будет индивидуальный предприниматель, который сформировал коллекцию, — да ради бога! Главное, чтобы музей соответствовал понятию и не противоречил другим актам», — уточнил он.

Если проект примут, учреждения, не соответствующие критериям, могут лишить статуса музеев.

«Само слово «музей» это некий знак качества. Это определение, это институция. Это то, что подтверждено фактическим материалом, и попытки назвать убогие проекты вроде восковых фигур музеем — это как раз дискредитация того знака качества», — заключил Шолохов.

«Газета.Ru» обратилась в ряд региональных музеев узкой направленности с просьбой прокомментировать инициативу.

Основатель музея утюга в Переславле-Залесском Андрей Воробьев предположил, что ужесточение законодательства вряд ли повлияет на работу музеев, так как нацелено на мошенников.

«Насколько я знаю, [процесса выдачи сертификаций на осуществление музейной деятельности] до сих пор нет. Тут двоякая ситуация – с одной стороны, действительно, нужно развивать внутренний туризм, с другой – в чем смысл закручивать гайки? Сфера тут, мне кажется, не имеет значения, в любой сфере жуликов хватает, как и честных людей. Мне кажется, музеи здесь ни при чем», — сказал он.

Основатель музея международного пряника в Туле Татьяна Агибалова отметила, что без участия предпринимателей в музейной отрасли посетители могут снова получить «пустые полки» как во времена СССР. Она также подчеркнула, что ужесточение законодательства в сфере коммерческих музеев из-за нескольких недобросовестных примеров может нанести удар по развитию туристической сферы.

Директор музея восковых фигур в Суздале Антонина Кузина заявила, что в случае несоответствия критериям организация будет готова переименоваться, однако усомнилась в необходимости такого шага.

«Коллекция у нас есть. Насчет научного подхода, тоже все относительно. Мы проводим работу по поиску материала, занимаемся изыскательной работой. В плане экскурсий выполняем образовательную функцию. Это с какой стороны посмотреть, что мы не подходим критериям. Думаю, если государство захочет уменьшить количество музеев в стране, оно найдёт повод это сделать. Я смотрю на это спокойно. Ну что же, если что переименуемся в выставку», — сказала она.

17 марта в ходе заседания комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов предложил официально закрепить термин «музей». По его словам, в России много организаций, которые проводят «сомнительные» выставки и преследуют только коммерческие цели. Министр культуры Ольга Любимова поддержала идею депутата. Любимова также напомнила, что за время пандемии были созданы реестры частных цирков, театров и музеев.