«Сокол и Зимний солдат»: супергерои Marvel против банковской системы, головорезов и одиночества

Первый эпизод нового сериала Disney «Сокол и Зимний солдат» начинается в прямом смысле слова головокружительно. В небе над Тунисом героический Сокол среди скал сражается с бандитами, ракеты разрывают экран, гремят взрывы, а команда операторов работает слаженно, как взвод ВВС США.

Однако экшен на этот раз — скорее приправка к основному блюду. Главный мотив здесь — попытка как-то настроить жизнь в мире, куда благодаря «Мстителям» вернулись миллиарды людей, истребленные Таносом в «Войне бесконечности». Что важно — не вернуться к прежней жизни, а найти новые стратегии и пути, по которым двигаться дальше.

close

С этой задачей и пытаются справиться с разной степенью безуспешности главные герои. Причем их проблемы разделены на две категории — сестра Сокола не может получить от банка кредит, а Зимний солдат мучается на обязательных сессиях с психотерапевткой, пытаясь справиться со своим одиночеством.

Говоря об американской банковской системе, авторы четко обозначают конфликтные точки. Займы даются только большим компаниям, и даже вмешательство национального героя, у которого клянчит селфи луизианский клерк, не сдвигает дело с мертвой точки для темнокожей семьи. При этом сложно сказать, что сестра Сокола рада его помощи. Поначалу она даже отказывается от предложения помочь с займом, хотя зарабатывает «$5 в день при убытке в $10». А когда выясняется, что даже правительственные контракты не могут повлиять на решение вопроса, в открытую говорит, что брат играет в спасителя, потому что сам не может разобраться с изменениями, произошедшими в мире за пять лет его отсутствия.

И хотя «социальная» линия Сокола откровенно напоминает «Атланту» Дональда Гловера, следить за ней, пожалуй, интереснее, чем за стошестилетним Зимним солдатом, который пытается понять, что делать со внезапно обрушившейся на него свободой действий. Если Сокол осознает свою неуместность в изменившейся реальности в результате столкновения с ужесточением кредитной политики, то Баки приобретает аналогичный опыт во время свидания с девушкой из суши-ресторана.

Начиная от слов о «самом милом старомодном жесте» в ответ на подаренный букет и заканчивая вопросом про возраст после брюзжания старого солдата по поводу новых сайтов онлайн-знакомств — все в их встрече говорит о столкновении не культур, а эпох.

close

Конечно, в обоих случаях этот сдвиг между прошлым и будущим отражает и более глобальные события — в начале эпизода Сокол сдает в музей звездно-полосатый щит капитана Америки со словами «нам нужны новые герои».

Выступая в здании Капитолия, он произносит прочувствованную речь о символах, суть которой сводится к тому, что даже самый лучший символ – «ничто без женщин и мужчин, которые придают им значение». Превращение орудия главного борца за американскую модель демократии в бесполезный исторический артефакт говорит само за себя: если мир изменился, то герои и символы должны измениться вместе с ним.

Ближе к концу эпизода появляются и главные злодеи, организация под названием «Разрушители флагов». В отличие от всего остального мира, они остались довольны пятилетним отсутствием миллиардов людей и поставили перед собой цель — создать «объединенный мир безо всяких границ».

Здесь легко увидеть не только аналогию с открытым расизмом по принципу «Один народ, одна нация, один фюрер», но и жирный намек на попытки политиков лишить те или иные социальные группы права на собственную идентичность под видом лицемерных разговоров о глобализации и общечеловеческих ценностях. Однако главным «злодейством», которое совершает эта организация, становится ограбление швейцарского банка под прикрытием флешмоб-паники, что выглядит весьма двусмысленно на фоне всей смачной критики элитистской финансовой системы в сериале и протестов BLM в реальности. На фоне постоянных разговоров об устаревших символах и героях едва ли не большим злом выглядят действия американских властей.

close

Осторожно, спойлер!

Завершается эпизод под высокопарные разговоры о необходимости человека, который мог бы воплотить собой «величайшие ценности Америки» (откуда два шага до лозунгов Дональда Трампа), они достают из-под витрины тот самый звездно-полосатый щит и представляют народу нового Капитана.

Так что делать выводы о расстановке сил из первой серии, видимо, не стоит. Как и не стоит ждать нестандартного подхода к супергеройской теме, который Disney+ продемонстрировал в своем первом оригинальном проекте «ВандаВижен».

Однако давать однозначную оценку проекту будет решением преждевременным — пока что главные герои даже не успели встретиться друг с другом, а уровень технического исполнения и лейтмотивы могут скрывать в себе куда больший потенциал, чем кажется на первый взгляд.