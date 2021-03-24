Право на ремикс: как российский диджей судится с Marshmello из-за плагиата

Российский диджей Arty судится с американским продюсером Marshmello и британской группой Bastille с 2019 года. Согласно Arty, в песне «Happier» музыканты скопировали 19 из 20 нот из его ремикса на хит OneRepublic «I Lived». С тех пор дело не сдвинулось с места — сейчас его рассматривает окружной суд Калифорнии. Все потому, что в нем много подводных камней, связанных с правообладанием.

Представители Marshmello и группы Bastille считают ремикс Arty заказом со стороны лейбла Interscope. За него диджей якобы получил $10 тыс. гонорара в обмен на создание ремикса. Ответчики подчеркивают, что фактически Arty отказался от прав на свою оригинальную композицию. Адвокат истца эту информацию опровергает.

«Истец подписал соглашение, в котором говорилось, что он отказывается от прав на созданное им произведение и не может рассчитывать на доходы от него», — говорится в заявлении адвоката ответчиков Роберта Джейкобса.

По его мнению, попытки Arty вернуть себе право собственности на композиционные элементы, которые он добавил в оригинальное произведение, тщетны. В частности, трехлетний срок давности, применимый в США к искам об авторском праве, истек. Ремикс вышел в 2014 году, именно продюсер OneRepublic Ноэль Занканела и Райан Теддер по документам являются его правообладателями.

Сам Теддер недавно изменил свою позицию в отношении иска. Еще в 2019 году композитор в интервью «Би-би-си» открыто поддержал Arty. Он заявил, что любой человек, более-менее разбирающийся в музыке, услышит заимствования в треке «Happier» Marshmello и Bastille. Кроме того, адвокат вокалиста написал Arty письмо, в котором пообещал, что его клиент не станет оспаривать иск. Теперь же Теддер свидетельствует в пользу американского диджея.

«Насколько мне известно, Arty не имеет права собственности. Мое мнение, что Interscope уполномочил Arty подготовить запись ремикса только после того, как он подтвердил, что не будет претендовать на роялти с продажи трека, а также, что он не имеет права собственности или каких-либо финансовых интересов», — приводит слова Теддера The Hollywood Reporter.

Адвокат Arty Ричард Буш полагает, что на лидера OneRepublic могли оказать давление представители Marshmello.

«Теддер явно считал, что в музыкальном плане этот иск будет иметь свои достоинства, он лично поддержал Arty. Но недавнее заявление Теддера о том, что Arty много потеряет, если продолжит судиться с такими влиятельными лицами, как Marshmello, Bastille и другими ответчиками, говорит о том, что на него было оказано давление. Испугавшись обвинений в лжесвидетельствовании, Теддер побежал давать показания в суд», — цитирует Буша THR.

Сам Теддер пока никак не отреагировал на слова адвоката Arty.

Согласно иску, российский музыкант не рассчитывает получить права на само произведение. Он претендует только на те оригинальные композиционные элементы, которые сам добавил в песню Теддера — короче говоря, диджей заявил о нарушении прав на свою оригинальную составляющую. Ответчиками Arty в суде, помимо авторов «Happier», являются издатели и продюсеры, заявившие о своих правах на трек. Истец и Marshmello знакомы — они выступали на одних и тех же фестивалях. По мнению Arty, американец слышал его сеты, в том числе ремикс на «I Lived».

При этом адвокат Arty опровергает информацию о том, что его клиент отказался от прав на ремикс: «Что на самом деле поразительно, так это то, что Arty в своем соглашении с Interscope на услуги, оказываемые в отношении звукозаписи, якобы отказался от авторских прав на свою оригинальную мелодическую часть. А ответчик не считает нужным сослаться на конкретные документы и не приводит никаких доказательств».

Согласно американскому законодательству, тот факт, что произведение Arty восходит к другой композиции, не означает, что он не может предъявить иск о нарушении авторских прав. Считается, что лицо владеет правом на все оригинальные элементы, которые добавило в композицию, если иное не было оговорено в договоре.