Запреты и штрафы: реакция на анатомические выставки в России и за рубежом

Научно-образовательную выставку Body Worlds («Миры тела») многие россияне встретили в штыки. В сети экспозицию с трупами людей называют «огромным моргом» и «передвижным кладбищем», а организаторов обвиняют в сатанизме и жестокости. Глава СК России Александр Бастрыкин прислушался к возмущениям и поручил следователям проверить экспозицию на соответствие этическим нормам. Организаторы Body Worlds в беседе с «Газетой.Ru» опровергли все обвинения и заявили, что действуют в рамках российского законодательства.

С 1995 года Body Worlds побывала в десятках стран и стала одной их самых успешных в мире. Ее экспонаты — настоящие трупы без кожи, жидкость в которых заменена пластиком для сохранения. Экспозиция примечательна тем, что тела представлены в необычных позах — там, к примеру, можно встретить балерину, акробата, занимающуюся сексом пару и компанию за покерным столом.

Ранее в Россию приезжала подобная выставка из Гонконга — «Our Body. The Universe Within Project» («Тайны тела. Вселенная внутри»). Она путешествовала по городам с 2013 года и также наделала много шума. Краснодарские активисты организовали кампанию по сбору подписей на имя губернатора региона Александра Ткачева о недопущении проведения выставки. Под петицией подписались более 200 человек. Также активисты подали заявление на организаторов экспозиции в Советский районный суд Краснодара. Как итог — в 2014-м представителей выставки оштрафовали на 20 тыс. рублей за нарушения законодательства о защите детей от пагубной информации. В Москве никаких дел против организаторов «Тайн тела» заведено не было, но многие женщины на форумах для мам раскритиковали выставку за жестокость. К слову, экспозиция не имела возрастного ценза — согласно сайту по продаже билетов Redkassa, дети до пяти лет могли пройти бесплатно.

«Вообще посещение выставки можно сравнить, например, с экскурсией в морг. Девочки же могут ознакомиться с мужскими половыми органами, только крайне непривлекательными, висящими на каких-то жилах.

Ведь множество тел в полный рост — мужские, — написала посетительница выставки Наталья на сайте «Отдых с детьми». — Сын вообще старался побыстрее пройти все залы. Заинтересовался только кровеносной системой. Такие «волосатые» почки и легкие. А зал, где представлены нарезанные вдоль и поперек тела? Вообще мечта маньяка-потрошителя! В общем, мы были рады выйти оттуда. Потом сын просил меня не вспоминать больше об этой выставке».

Большой резонанс эта тема вызывала не только в России, но и в ряде других стран. В 2010 году Высший суд Франции вынес два постановления, запрещающих «Тайны тела: Вселенная внутри». По данным портала France 24, выставка была представлена ​​французской публике в Лионе и Марселе весной 2008 года, а затем в Париже в феврале 2009-го. Затем организации «Вместе против смертной казни» и «Солидарность Китая» сообщили о своих подозрениях в том, что представленные на выставке тела могли принадлежать китайским заключенным, приговоренным к смертной казни. Организаторы пытались обжаловать иск о запрете выставки, но суд встал на сторону истцов.

Выставка Body Worlds, которая сейчас находится в Москве, также подвергалась критике и запретам в некоторых странах. В 2017 году депутаты консервативной Народной партии Швейцарии выступили против представления экспозиции в Женеве. По их мнению, выставка «вызывает чувство отвращения», противоречит принципу защиты достоинства человека и нарушает местную конституцию.

«Есть ли у показа трупов какой-либо образовательный аспект, какой-либо медицинский или научный интерес? — говорил депутат Марк Фальке изданию 24 heures. — Мы бы приняли такой гротескный маскарад, будь это останки наших родителей?»

В ответ на обвинения организаторы представили статистику, согласно которой лишь 5% опрошенных посчитали экспонаты неприемлемыми для показа. Через год Body Worlds запретили в швейцарском городе Лозанна из-за опасений, что на выставке могут быть представлены останки замученных заключенных. Позднее правозащитники подали жалобу в прокуратуру Берна, чтобы отменить выставку и там. В интервью бернской газете Bund организатор Ян ван Берген заверил, что все представленные тела принадлежали американским добровольным донорам. По словам представителя прокуратуры, ввоз в Швейцарию пластифицированных тел не вызвал проблем на таможне.

Доктор Гюнтер фон Хагенс, чьи работы выставлены сегодня в Москве, уже привлекал к себе внимание со стороны органов юстиции. В 2002 году издание The Guardian сообщало, что прокуратура Лондона возбудила дело против Хагенса из-за публичного вскрытия трупа в местной художественной галерее «Атлантис». В том же году в России Хагенс был свидетелем по делу об отправке в его институт 56 тел и 400 фрагментов головного мозга из Новосибирска. Эти скандалы сподвигли анатома использовать в качестве экспонатов исключительно тела доноров.