«Катализатор русского рока»: погиб основатель «Звуков Му» Александр Липницкий

Рок-музыкант Александр Липницкий ушел из жизни 25 марта у подмосковного поселка Николина Гора. Он катался на лыжах по замерзшей Москве-реке, которая местами начала таять, и провалился под лед. Утром 26 марта супруга музыканта Инна Липницкая рассказала, что спецслужбы второй день занимаются поисками тела ее мужа. По словам женщины, информация о дате похорон появится только после обнаружения тела. Примерно в 14:30 мск «Пятый канал» опубликовал видео поиска тела музыканта, которое не нашли до сих пор.

«Его видели абсолютно точно, что он мертв. Его видела полиция плывущим мертвым. Он ушел под лед у них на глазах. Он точно мертв. Просто тело ушло под лед, и его вчера не нашли, и сейчас мы пытаемся как-то организовать этот поиск», — сообщила вдова Липницкого.

В комментарии «Газете.Ru» музыкальный критик Артемий Троицкий отметил, что не получал новостей об обнаружении тела Липницкого. Журналист рассказал о трех главных занятиях его друга, которые он практиковал на протяжении десятков лет. Троицкий выделил малоизвестный факт из биографии рокера: с 70-х годов он изучал древнерусскую живопись.

«Он был главным в стране экспертом по древнерусским иконам и куратором коллекции икон Андрея Первозванного — одной из лучших в мире. Он очень высоко котировался как специалист в искусствоведческих трудах», — отметил журналист.

Второй сферой деятельности Липницкого была кинодокументалистика. С начала 90-х годов он снял и смонтировал около десятка фильмов об истории рок-музыки в России. Его последней работой стал двухсерийный фильм-биография «Машина времени», вышедший в 2019 году. Наиболее известным занятием артиста являлось участие в группе «Звуки Му». Собеседник «Газеты.Ru» не смог определить, кем Липницкий был в первую очередь — музыкантом или летописцем русской рок-культуры.

«Он был катализатором русского рока и крестным отцом очень многих начинаний», — отметил Троицкий.

Также он сообщил, что Липницкий не был аполитичен «в отличие от большинства рокеров». По словам Троицкого, отчим музыканта Виктор Суходрев был переводчиком Никиты Хрущева и Леонида Брежнева, так что политикой в их семье интересовались.

«Всех нормальных людей очень тревожит то, что происходит в политике нашей страны на протяжении уже 30 лет. Я бы сказал, он придерживался позиции, которую приблизительно можно обозначить как оппозиционную. Мы с ним вместе ходили на всяческие протестные мероприятия: в 2011-2012 годах на Сахарова и Болотной. В последний раз мы с ним замечательно отвязались в июле-августе 2019 года, когда в Москве тоже происходили веселые протестные акции. У нас даже сохранились фотографии с этих маршей и задержаний», — поделился Троицкий.

Критик добавил, что Липницкий никогда не ассоциировал себя ни с какими политическими партиями — «он был сам по себе, но при этом своих воззрений никогда не скрывал».

Советский и российский музыкант, культуролог и журналист Александр Липницкий родился 8 июля 1952 года в Москве. Он с детства дружил с музыкантом Петром Мамоновым и его младшим братом Алексеем Бортничуком. Молодые люди интересовались роком и вместе посещали концерты. После окончания журфака МГУ Липницкий печатался в изданиях, посвящая много материалов джазу. В 1980-х журналист подружился с группой «Аквариум», и Борис Гребенщиков какое-то время даже жил в его квартире. Также Липницкий поддерживал теплые отношения с Майком Науменко и группой «Кино». В 1983 году он основал группу «Звуки Му» вместе с Мамоновым и Бортничуком. До 1990 года Липницкий был бас-гитаристом коллектива, а после стал участником групп «ОтЗвуки Му» и «Гроздья виноградовы».

На канале «Ностальгия» Липницкий вел передачу «Еловая Субмарина», в которой были показаны концерты и разговоры с близкими Александра Башлачева, Алексея Хвостенко, Василия Шумова, Науменко, Мамонова и других музыкантов. В 2010-х на радиостанции «Финам FM» выходила передача о русском роке «Содержание».