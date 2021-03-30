«Наше кино сделало скачок»: хоррор «Спутник» переснимут в Голливуде

Съемки англоязычной версии «Спутника» намечены на 2022-й год. Режиссер пока не выбран. Известно, что над проектом будут работать голливудские студии «Village Roadshow» («Безумный Макс: Дорога ярости», «Великий Гэтсби» и «Джокер») и «6th and Idah», которая готовит к выходу фильм «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном. Режиссер последнего — Мэтт Ривз — выступит одним из продюсеров ремейка.

Актриса Наталья Швец, сыгравшая в «Спутнике» председателя комиссии НИИ мозга, сообщила, что не знала о договоренности о ремейке.

«Не слышала эту новость! Что могу сказать? Это круто! Поздравляю Федю и всех причастных», — сказала «Газете.Ru» Швец.

Артистка также выразила мнение, что российское кино сделало «качественный скачок», поэтому все больше привлекает внимание зарубежных продюсеров.

«Российское кино становится очень интересным. Отсюда внимание к нему, я бы сказала, такой внимательное. У нас же покупают российские франшизы фильмов и сериалов. Наши сериалы транслируют на американских стриминговых платформах. Не могу сказать, что они актуальные, но нельзя не отметить, какой качественный скачок сделало наше кино», — заключила артистка.

Что до российской стороны, то в проекте примут участие Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Федор Бондарчук, Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря, Алина Тяжлова, Мила Розанова и студия XYZ Films. Режиссер оригинального фильма Егор Абраменко выступит в качестве продюсера.

«Талантливый режиссер из России может рассказать историю, которая будет понятна во всем мире: c яркой героиней, которой захочется сопереживать, с сюжетом, за развитием которого хочется следить. Егор Абраменко снял такое кино — актуальное, захватывающее, стоящее в одном ряду с другими представителям научно-фантастического жанра», — рассказал «Медузе» Бондарчук.

Международная премьера фильма «Спутник» состоялась на фестивале Tribeca Film Festival в Нью-Йорке в марте 2020 года. Вскоре компания IFC Midnight, выпустившая фильмы «Мария Магдалина», «Приди ко мне» и «Гнездо», приобрела права на показ «Спутника» в Северной Америке. В США лента собрала $18 тыс. при бюджете $2,5 млн (190 млн рублей).

Детали ремейка пока не раскрываются. Тем временем исполнительный вице-президент по художественным фильмам «Village Roadshow» Джиллиан Аппельбаум отметила, что идею оригинального «Спутника» постараются сохранить.

«Мы с нетерпением ждем начала производства и верим, что привлекли к сотрудничеству лучших в отрасли, тех, кто сможет переосмыслить оригинальное видение Егора, не нарушив идею фильма», — говорится в пресс-релизе.

Действие «Спутника» происходит в 1983 году. Космонавт Константин Вешняков (Петр Федоров) возвращается из миссии, но не один — внутри него поселился пришелец. В тайной лаборатории СССР героя исследуют ученые и спецслужбы, в том числе нейрофизиолог Татьяна Климова. Фильм вышел в России в апреле 2020 года на онлайн-платформах. Подробнее о фильме вы можете прочитать в рецензии «Газеты.Ru».