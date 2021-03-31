«Happy End» про вебкам, царьпанк «Тень и кость», «Невероятные» и еще 11 сериалов апреля

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«Невероятные» («The Nevers») — 1 сезон

С 12 апреля на HBO и в «Амедиатеке»

Научно-фантастическая драма про своеобразную команду супергероинь из викторианской Англии. По сюжету в Лондоне происходит таинственное событие, в результате которого у некоторых его жителей обнаруживаются сверхспособности — как просто удивительные, так и потенциально опасные. После этого все новоиспеченные металюди — вне зависимости от того, какие силы им достались, — оказываются в смертельной опасности. Тогда две женщины объединяются, чтобы основать особый приют для таких «сирот» и дать отпор могущественным злым силам, стремящимся уничтожить тех, кого коснулась эта аномалия. Создателем «Невероятных» стал Джосс Уидон, автор «Баффи — истребительницы вампиров» и «Светлячка», режиссер первых двух «Мстителей» и театральной версии «Лиги справедливости». Однако в прошлом году он покинул проект на фоне обвинений в абьюзивном поведении во время съемок «Лиги» (позднее о схожем опыте также рассказали звезды «Баффи» и один из сценаристов «Светлячка»).