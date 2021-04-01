Как советский «Властелин колец» дошел до зрителя спустя 30 лет

В марте этого года Пятый канал опубликовал на своей странице в Youtube советский телеспектакль «Хранители» по роману «Властелин конец». По центральному телевидению он был показан всего один раз, после чего запись была помещена в архив на несколько десятилетий.

Как выяснилось, пленка с 1991 года хранилась в библиотеке Пятого канала, наследника Ленинградского телевидения, на улице Чапыгина. Информации об этом в открытом доступе не было, заявила «Газете.Ru» сотрудница Эрмитажа, которая смогла первой получить видеозапись. Она попросила не называть своего имени.

«Были опасения, что запись не сохранилась. Мы писали в социальных сетях, искали у создателей фильма, режиссера, актеров, но все было бесполезно. Возможно, под влиянием поступающих запросов руководством Пятого канала было принято решение о размещении записи на YouTube», — сказала работница музея.

В 2020 году филолог Елена Семенова создала во «Вконтакте» группу по поиску записи. О существовании единственной отечественной экранизации «Властелина колец» она узнала от одного из членов петербургского Толкинского общества. Далее Семенова вышла на исполнителя роли Фродо Валерия Дьяченко. Тот сообщил, что запись хранится на Пятом канале.

«Мне дали контакт Анны Струк, начальницы службы кинопоказа «Пятого канала». Перед тем как писать ей, я связалась с Олей Серебряковой, дочерью Натальи Серебряковой (постановщицей спектакля — прим. «Газеты.Ru»). Та уже обращалась в Пятый канал по поводу записи, и ей, несмотря на то, что она родственница, отказали. Сказали, что для получения нужно иметь статус организации, а также серьезный повод», — заявила Семенова.

По словам филолога, она написала Струк более ста писем: «В ответ Анна спрашивала, зачем вам это надо, мол, запись устарела — какой у вас аргумент? Помню я ей ответила: «Жизнь не мила!» (смеется). Так мы поняли, что она не стерта и не исчезла, как мы считали. Видимо, Анна вошла в мое положение и поэтому связалась с библиотекой при Пятом канале».

Тогда к делу подключились юристы. Копию записи предоставили сотруднице Эрмитажа и по совместительству знакомой Семеновой. Публиковать саму запись запретили — за это грозил штраф 300 тыс. рублей.

При этом Семенова утверждает, что копия стоила им 9600 рублей. «Как нам сказали, на нужды библиотеки», — пояснила она. «Газете.Ru» не удалось связаться с Пятым каналом для комментария.

Вскоре о долгожданной находке узнали в сообществе толкиенистов. От Семеновой требовали обнародовать запись, но та, в свою очередь, отсылала к Анне Струк. Точку в истории поставил 26-летний Булат из Челябинска. По словам Семеновой, молодой человек так сильно хотел увидеть телеспектакль, что был готов обратиться даже в Минкульт.

«Он и другие энтузиасты начали писать Струк, просили ее выложить запись на YouTube. Видимо, он Анну как-то тронул. Та пообещала ему, что запись выложат в конце января 2021 года. В итоге ее опубликовали в конце марта», — рассказала она.

Актер Андрей Тенетко, сыгравший роль Арагорна, сообщил «Газете.Ru», что идея снять телеспектакль по мотивам «Властелина колец» принадлежала постановщице Наталье Серебряковой.

«Мы до этого сделали несколько сказок для Ленинградского телевидения (проект «Сказка за сказкой» — прим. «Газета.Ru»). С нами был Дюша Романов, участник группы «Аквариум». Он сочинил музыку для предыдущих сказок и для «Хранителей» в том числе. Была команда, которая вместе существовала какое-то время. В продолжение сказок, которые мы делали, Серебрякова предложила замахнуться на Толкина», — вспоминает он.

Тенетко добавил, что съемка шла в условиях нехватки денег на постановку. Костюмы и декорации собирали «с миру по нитке».

«Например, нам чудесным образом удалось откопать в запасниках какие-то костюмы, детали. Люди приносили что-то свое. Операторам также пришлось проявлять чудеса изобретательности, — поделился актер. — Да, бюджет не позволял. [Смотрится] не так, как в фильме, конечно. Это бедность, но мы старались рассказать историю. Мы делали акценты не на внешнее оформление. Все-таки это не фильм, а спектакль. В фильме все должно быть настоящим, иначе не поверят. В театре еще допустимы условности».

Главным отличием российской телеверсии от трилогии Питера Джексона Тенетко назвал наличие рассказчика, роль которого исполнил Романов.

«Дюша Романов определенным образом создавал атмосферу того, что происходило. Тот текст, что существовал у Толкина, был нам необходим. У нас было больше возможностей благодаря рассказчику», — сказал он.

Что до первых реакций, то, по словам Тенетко, зритель был доволен, поскольку других таких экранизаций просто не было:

«Люди, которые любят Толкиена, с большим удовольствием это приняли. Понятно, что у каждого читателя есть свои ожидания от героев, и они не всегда совпадают. Но общее впечатление было позитивным. Критика была, но ее было не очень много. Другого просто ничего не было, поэтому народ хорошо воспринял, несмотря на то, что вышло скудно по оформлению и костюмам».