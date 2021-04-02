Плейлист недели: Скриптонит, BTS, Garbage и Godspeed You! Black Emperor

Скриптонит — «Свистки и бумажки»

Из-за технического сбоя в Apple music новый альбом Скриптонита появился в сети на несколько дней раньше официально запланированной премьеры. Музыкант был признан самым популярным российским артистом по версии стриминг-компании. Поэтому альбом быстро набрал огромное количество прослушиваний. А поклонникам Скриптонита будет, чем заняться, чтобы расшифровать все его тексты.

Garbage — «The Men Who Rule The World»

Новый сингл «The Men Who Rule The World» группы Garbage с грядущего альбома совсем не хочется ставить в ряд скучных камбэков ветеранов 1990-х. Несмотря на приверженность своему классическому стилю, Ширли Мэнсон и ее музыканты смогли выпустить современную и динамичную песню, которая быстро цепляет ухо и остается со слушателем. Отдельно стоит упомянуть клип в стиле абсурдистского квинтета «Монти Пайтон», где встречаются король Англии и Шотландии Карл II, «Метрополис», Ку-Клукс-Клан, огромные ракетные установки в виде фаллосов и другие сакральные образы власти и истории.

Godspeed You! Black Emperor — «G_d's Pee AT STATES END»

Классики пост-рока Godspeed You! Black Emperror продолжают держаться курса на сокращение длины композиций и увеличение их количества, который взяли на прошлом альбоме «Luciferian Towers». На этот раз они снова представили на суд своим слушателям целых восемь треков. Но для прожженных поклонников пространных звуковых пейзажей есть и хорошие новости — продолжительность одной из композиций снова превысила отметку в 10 минут.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/14620368'>G_d's Pee AT STATE'S END!</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/3659052'>Godspeed You! Black Emperor</a> на Яндекс.Музыке

Деми Ловато — «Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over»

Не пытаясь никого удивить оригинальностью в подходе к аранжировкам, Деми Ловато решила взять слушателей масштабом и выпустила концептуальный релиз из девятнадцати песен, три из которых официально обозначены как «Прелюдия». Идея альбома о возвращении к жизни и переизобретению себя пришла к ней после госпитализации из-за передозировки наркотиками в 2018 году, а сам процесс создания стал материалом документального сериала на YouTube.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/14659855'>Dancing With The Devil…The Art of Starting Over</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/2587'>Demi Lovato</a> на Яндекс.Музыке

BTS — «Film Out»

Идолы кей-попа BTS выпустили новый сингл «Film Out» из саундтрека к полнометражной версии японского ремейка южнокорейского сериала «Signal». В клипе на песню участники группы размышляют над своими общими воспоминаниями и постоянно смотрят на часы, в ожидании трагической развязки.

Brockhampton — «Count on me»

В создании нового сингла Brockhampton «Count on me» приняли участие A$ap Rocky, Шон Мендес и Райан Битти. Дабовые ритмы одного из самых интересных проектов 2010-х помогут поклонникам дождаться нового альбома, который должен выйти уже через неделю.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/14585465/track/79942226'>The Men Who Rule the World</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/41319'>Garbage</a> на Яндекс.Музыке

«Спасибо» и «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» — «Мой сон»

Две чуть ли не самые оптимистичные группы российской независимой сцены «Спасибо» и «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» представили один из самых неожиданных релизов этой весны – кавер-версию хита Татьяны Булановой 2000-го года «Мой сон». Значительно замедлив ритм, музыканты раскрыли новые глубины драматизма этой песни и сполна использовали открывшиеся возможности аранжировки.