Не оценили дома: какие российские фильмы получили признание за рубежом

«Снежная королева 3: Огонь и лед», реж. Алексей Цицилин; сборы в России — $5,1 млн, за рубежом — $19,5 млн

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Алексей Цицилин, чей мультфильм «Ганзель, Гретель и агентство магии» в этом году занял первое место на Netflix по просмотрам в мире, добился успеха за рубежом раньше. Снятая им третья часть сказки «Снежная королева» стала самым высокобюджетным проектом студии WizArt Animation в 2016 году. Критики отмечали не только сюжет и юмор, но и технические достоинства картины. В Южной Корее проекту удалось показать лучший результат за премьерный уикенд, а общие сборы в стране составили $2,5 млн. Однако самый большой успех ждал его в Китае — $11 млн. Из-за популярности мультфильма у зрителей, «Снежная королева 3: Огонь и лед» продержался в китайских кинотеатрах девять недель, хотя обычно этот срок составляет около месяца.

«Монгол», реж. Сергей Бодров; сборы в России — $6,7 млн, за рубежом — $21 млн

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Фильм 2008 года «Монгол» Сергей Бодрова-старшего смог более чем в четыре раза увеличить сборы благодаря прокату за рубежом. К $6,7 млн, заработанных в России, картина добрала еще $21 млн. Самые большие сборы за границей фильм получил в США — $5,7 млн. При этом, из всех азиатских стран, где показывали этот исторический эпос, снятый во Внутренней Монголии, сборы превысили $1 млн лишь в Японии. Примерно в тех же пределах оказались и результаты проката во Италии, Великобритании, Испании, а во Франции, считающейся центром кинематографической Европы, — этот показатель достиг отметки в $2,4 млн.

Помимо узнаваемого имени режиссера и номинации на «Оскар» за лучший иностранный фильм (заявка была сделана от Казахстана), такой интерес американского зрителя к фильму о Чингиз-хане можно объяснить попаданием Бодрова в нужный «формат». Критики хвалили фильм за постановки боевых сцен, дизайн, но главное — за его экзотичность. В том же году хитами американского проката стали фильмы «Мумия: Гробница императора драконов» ($102 млн), где действие было перенесено из Египта в Китай, американо-китайский фэнтези-проект «Запретное царство» ($52 млн) с гонконгскими звездами Джеки Чаном и Джетом Ли, индийский исторический эпос «Джодха и Акбар» ($4 млн) а также мультфильм «Кунг-фу Панда» ($215 млн). К тому же «Монгол» мог прийтись по вкусу зрителям, которых впечатлили схватки в фильмах «Хэллбой 2: Золотая армия» ($75 млн), «Звездные войны: Войны клонов» ($35 млн) и «Во имя короля: история осады подземелья» ($4,7 млн).

«Ночной дозор», реж. Тимур Бекмамбетов; сборы в России — $16,1 млн, за рубежом — $17,9 млн

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Первым блокбастером из России, который смог собрать впечатляющую кассу за границей, стал «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова. Компания Fox Searchlight Pictures купила у создателей права на международный прокат после того, как сборы «Ночного дозора» в России обошли результат первой части «Властелина колец». Первый эпический постсоветский триллер о вампирах и колдунах, снятый по западным стандартам, вызвал живой интерес у западной аудитории — 4,3 млн в Германии, 2,7 млн в Испании, около 1,5 млн в США, Франции и Великобритании и около 1 млн в Мексике. Уже через четыре года Тимур Бекмамбетов смог представить свой голливудский проект «Особо опасен» с Анджелиной Джоли, Джеймсом Макэвоем и Морганом Фрименом.

«Хардкор», реж. Илья Найшуллер; сборы в России — $2,6 млн, за рубежом — $14,2 млн

Режиссерский дебют «Хардкор» Ильи Найшуллера, завоевавшего в 2021 году международное признание с фильмом «Никто», стал на первых порах проблемой для североамериканского прокатчика, так как не смог окупить сумму, за которую его приобрели у продюсерской компании Тимура Бекмабетова «Базелевс» — $10 млн. В премьерный уикенд в США картине удалось собрать $5,1 млн, однако уже через две недели ее отозвали почти из 2,5 тысяч американских кинотеатров. Тем не менее, фильм смог добрать в долгой перспективе — его сборы в Северной Америке составили $9,2 млн, а общая касса за рубежом достигла отметки в $14 против $2,6 млн, которые «Хардкор» заработал в России.

«Он — дракон», реж. Индар Джендубаев; сборы в России — 1,6 млн, за рубежом — $8,8 млн

Еще один проект Тимура Бекмамбетова, фэнтези «Он – Дракон» по роману украинских писателей Марины и Сергея Дьяченко, прошел в России почти незамеченным (хотя и собрал в домашнем прокате $1,9 млн). Тем не менее, сделанный на 85% с помощью компьютерной графики фильм привлек интерес зрителей в Китае, где пиратская версия набрала миллионы просмотров в сети еще до официальной премьеры. В результате, китайская касса ленты составила $8,8 млн, и она стала на тот момент самым популярным российским фильмом за всю историю проката в Поднебесной.

«Защитники», реж. Сарик Андреасян; сборы в России — $4,9 млн, за рубежом — $6,7 млн

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Самым спорным фильмом из этого списка можно назвать супергеройский блокбастер «Защитники» Сарика Андреасяна. Проект вызвал крайне негативную реакцию в российской критике и соцсетях, а западные критики сделали акцент на теме Холодной войны, которая была обозначена в самом начале фильме. Однако в Китае «Защитники» смогли разнообразить квотированный прокат зарубежных фильмов, стали одним из 34 иностранных фильмов, которые зрители смогли увидеть в 2017 году, и смогли собрать $2,8 млн. Отряд супергероев из СНГ вызвал также интерес в Мексике, где «Защитники» заработали $1,1 млн. В результате, касса одного из самых раскритикованных российскими зрителями фильма составила $11,6 млн при бюджете в $5,4 млн.

«Невеста», реж. Святослав Подгаевский; сборы в России — $2,6, за рубежом — $5,5 млн

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Несмотря на международный успех мистического триллера Бекмамбетова «Ночной дозор», для российского кинорынка все еще оставалась незанятой ниша классического хоррора. В 2017 году эту пустоту заполнил фильм Святослава Подгаевского «Невеста», который показал хорошие результаты по сборам в Латинской Америке – 1,8 млн в Мексике и 1,3 млн в Бразилии. В результате, на следующий год после выхода в прокат «Невеста» стала первым хоррором из России, права на который купил стриминговый сервис Netflix. В России же картина не добилась значительного успеха как у зрителей, так и у критиков.

«Русский ковчег», реж. Александр Сокуров; сборы в России — $500 тысяч, за рубежом — 7,9 млн

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За два года до премьеры «Ночного дозора», когда вопрос об успехе отечественного кино на Западе мог быть лишь предметом для не очень остроумных шуток, а понятие «российский артхаус» имело исключительно негативный оттенок, произошел один из первых серьезных прорывов на международный рынок, который остался почти незамеченным. Как и Сергей Бодров-старший, Александр Сокуров к тому моменту уже успел сделать себе имя в мировом кинематографе — правда, за счет экспериментального, а не зрительского подхода к кино. «Русский ковчег» смог удовлетворить все ожидания, которые могли быть у западного зрителя к авторскому кино из России.

Он был снят в Зимнем дворце, подавался как попытка «одним дыханьем вобрать поток времени», рефлексировал на тему истории и культуры — в общем, обладал всеми приметами глубоко философского русского произведения на грани кино и литературы. Главной приманкой для искушенных зрителей стал любимый прием Сокурова — фильм был снят единым дублем и без каких-либо монтажных склеек. В 2002 году такой подход считался едва ли не революционным и в каком-то смысле предвосхитил (или проложил дорогу) «Хардкору» Ильи Найшуллера. А в 2021 году ученик Сокурова Кантемир Балагов, также сделавший себе имя на авторском кино, был выбран в качестве режиссера пилотного эпизода сериала по видеоигре «The Last of Us». На родине автора «Русский ковчег» показали всего в двух кинотеатрах, а в США, Канаде и Австралии он собрал $3 млн, $1,9 млн и $1,1 млн, соответственно.

«Нелюбовь», реж. Андрей Звягинцев; сборы в России — 1,4 млн, за рубежом — 4,8 млн

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Еще одним примером сравнительного безразличия российских зрителей к отечественному авторскому кино, востребованному на Западе, стал фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь». За 14 лет, которые прошли с момента триумфа его дебюта «Возвращение» на Венецианском кинофестивале, Звягинцев смог завоевать себе статус «нового Тарковского» и максимально повысить свою узнаваемость среди поклонников жанра в Европе и США. «Нелюбовь» была номинирована на премию «Оскар» в категории «лучший иностранный фильм», получила приз жюри Каннского кинофестиваля, а ее сборы за рубежом составили $4,8 млн против $1,4 млн в России.

«Когда зритель тебе в России говорит: «Зачем вы на Западе показываете нас такими?», — это свидетельствует о том, что аудитория признает, что мы свидетельствуем правду, но просто не хотела бы, чтобы эта правда была доступна для других», — комментировал сам режиссер такое отношение со стороны зрителей.

«Большое путешествие», реж. Василий Ровенский, Наталья Нилова; сборы в России — $2,2 млн, за рубежом — $4,9 млн

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История о путешествии гималайского медведя и его друзей в южный Китай смогла стать самым самым кассовым российским фильмом за рубежом в 2020 году, собрав в мире $4,9 млн. Более высоким показателям помешала пандемия коронавируса, однако даже в таких трудных условиях картине удалось добиться успеха за границей. Из всех западных стран, мультфильм Василия Ровенского и Натальи Ниловой «Большое путешествие» смог больше всего заинтересовать зрителей в Нидерландах, где сборы составили $1,8 млн при домашней кассе в $2,2 млн. Кроме этого, проект добрал еще около $3 млн благодаря кинорынкам Польши, Чехии, Румынии, Турции, Испании, Италии, Португалии и Южной Кореи.