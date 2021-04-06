«Космический джем» с Леброном, «Черная вдова», «Локи» и другие трейлеры

«Космический джем: Новое поколение» («Space Jam: A New Legacy»); Малкольм Д.Ли

Если в оригинальном «Космическом джеме», вышедшем в 1996 году, Майкл Джордан играл в баскетбол с инопланетянами, то в версии Малкольма Д.Ли («Очень страшное кино 5») Леброн вместе с сыном Домиником попадет в виртуальную вселенную, куда их заманит злодей в лице искусственного интеллекта. В российской озвучке баскетболист говорит голосом рэпера Левана Горозии.

Студия Marvel представила финальный трейлер «Черной вдовы» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. По сюжету действие происходит до фильма «Мстители: Финал». Супергероиня Наташа Романофф возвращается домой, где встречает свою младшую сестру Елену Белову. В ленте, помимо Йоханссон, снялись Флоренс Пью, Рэйчел Вайс, Уильям Херт и Дэвид Харбор.

«Локи» («Loki»); Кейт Херрон

Вышел второй трейлер сериала Marvel про Локи, премьера которого запланирована на 11 июня 2021 года. В нем сводный брат Тора (Том Хиддлстон) устраивается в контору под названием «Управление временными изменениями» и начинает путешествовать сквозь пространство и время. Идеальная работа выглядит так. «Локи» станет частью четвертой фазы кинематографической вселенной Marvel и будет состоять из шести эпизодов.

«Зола» («Zola»); Яница Браво

Фильм «Зола» основан на Twitter-треде пользовательницы Азии Кинг, в 2015 рассказавшей о безумной поездке во Флориду с едва знакомой ей стриптизершей, ее депрессивным парнем и сутенером, который втягивал девушек в проституцию. Как позднее выяснили журналисты Washington Post, некоторых событий, например, попытки суицида и погони со стрельбой, в реальности не было, но большую часть историй подтвердили другие участники. Лента выйдет в прокат 30 июня.

«Нечестивые» («The Unholy»); Эван Спилиотопулос

По сюжету хоррора «Нечестивые» девушка по имени Элис после видения Девы Марии обретает способность исцеления больных. Историей интересуется журналист, который надеется с помощью сенсации спасти свою карьеру. В главных ролях сыграли Джеффри Дин Морган («Хранители»), Кэри Элвес («Пила: Игра на выживание») и Крикет Браун, для которой фильм стал дебютным.

«Увиденное и услышанное» («Things Heard & Seen»); Шари Спрингер Берман и Роберт Пульчини

Netflix показал трейлер психологического триллера «Увиденное и услышанное» с Амандой Сайфред и Джеймсом Нортоном в главных ролях. По сюжету героиня с мужем переезжают из Манхэттена в маленький город, в котором скрываются зловещие духи. Фильм снят по книге Элизабет Брандаж «Вещи перестают появляться».