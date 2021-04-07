Премьеры недели: новый «Мортал Комбат», хоррор с Микки Рурком и пудель-оборотень

«Мортал Комбат»; реж. Саймон Маккуойд

Новый фильм по самой популярной файтинговой франшизе «Мортал Комбат» покажет зрителям историю молодого бойца Коула Янга. Чтобы Коул не узнал о тайне своего происхождения, колдун Шан Цзун нанял легендарного убийцу Саб-Зиро. По совету майора спецназа Джакса, Коул решил связаться с Соней Блейд, чьи поиски привели его к могущественному лорду молний Рейдену. В храме древнего божества, стоящего на страже Земли, Коул знакомится с Лю Каном, Кун Лао и Кано — вместе они должны будут дать отпор полчищам тьмы, уже приготовившимся к захвату нашего мира. Картина получила возрастной рейтинг 18+, а создатели обещают, что лента будет не менее кровавой, чем видеоигры серии.

«Минари»; реж. Ли Айзек Чун

Фильм Ли Айзека Чуна «Минари» о жизни корейской семьи получил 98% рейтинга одобрения критиков по данным сайта-агрегатора рецензий Rotten Tomatoes. В центре его сюжета — попытки молодой корейской семьи обустроить свой быт в США после переезда. Они работают над своим садом и фермой, отстаивают свое право называться успешными членами общества, а также помогают своей бабушке с традиционными взглядами на жизнь освоиться в нелепой, а порой жестокой стране западных ценностей.

«100% волк»; реж. Алекс Стадерманн

Главный герой компьютерного мультфильма «100% волк» — молодой наследник рода оборотней Фредди Люпин. После трагического столкновения с мороженщиком их клан вводит новую политику нетерпимости по отношению к собакам из-за их преданности людям. Однако, когда на свой 13-й день рождения Фредди наконец осваивает дар превращения, то обнаруживает себя совсем не грозным лесным зверем, а милым и пушистым пуделем, которому надо как-то вернуть доверие своей прежней стаи или уйти от нее насовсем.

Пятеро режиссеров приняли участие в создании хоррор-антологии «Кинотеатр кошмаров». Каждый из них представил свою историю о людях, которых судьба завела в богом забытый кинотеатр, где главной звездой кровавого фильма может стать любой случайный посетитель. А объединяет эти истории фигура загадочного киномеханика в исполнении Микки Рурка.

«Будь моим Кириллом»; реж. Алла Елисеева

В создании полнометражного дебюта постановщицы Аллы Елисеевой «Будь моим Кириллом» приняли участи продюсеры проектов «Батя», «Физрук» и «Мир! Дружба! Жвачка!», а главную роль сыграла Анастасия Евграфова. Чтобы уйти от ненужных вопросов, она сочиняет для родителей легенду о том, что встречается со своим тренером по бегу, с которым на деле даже боится заговорить. Об этом знает только муж ее сестры, который тоже решает заняться бегом, чтобы избавиться от мыслей о проблемах в семье.

Действие хоррора «Заповедь зла» разворачивается внутри современной ортодоксальной коммуны. Ее участники никак не контактируют с окружающим миром, отказываются пользоваться новыми технологиями и закономерно страдают от голода и болезней. Вся их надежда — на религиозные ритуалы и помощь высших сил. А главным объектом ненависти становится одна из местных женщин, чей дом на краю деревни процветает, пока остальные молятся и умирают в муках. Решив, что она владеет колдовским секретом, община идет войной на свою соседку, но потусторонние силы решают вмешаться в их планы.

«ЗОЖ»; реж. Магнус фон Хорн

Польский фильм «ЗОЖ» построен вокруг популярности звезд Instagram и побочных следствий их сетевой славы. Девушка Сильвия зарабатывает на жизнь как фитнес-тренер в социальных сетях. За ней следят толпы подписчиков, однако ее мучает постоянное чувство одиночества. Не в силах больше сдерживать эмоции, она публикует видео, в котором жалуется на отсутствие любимого человека. Результатом импульсивного поступка становится появление в ее жизни сталкера, который следит за каждым шагом Сильвии уже не в соцсетях, а в реальной жизни.