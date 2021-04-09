Миллиард за Человека-Паука: с 2022 года супергерой появится только на Netflix

Предстоящий супергеройский блокбастер «Человек-паук: Нет пути домой» после кинопроката будет доступен только на стриминговой платформе Netflix. Такая же судьба ждет и остальные новинки киновселенной про самого популярного супергероя Marvel: «Морбиус», «Веном» и продолжение оскароносного мультфильма «Человек-Паук: Сквозь вселенные». Это связано с тем, что Netflix и Sony Pictures Entertainment заключили лицензионное соглашение, согласно которому, потоковый гигант, начиная с 2022 года, на протяжении первого окна (18 месяцев) будет владеть эксклюзивными правами на все релизы Sony Pictures Entertainment.

Среди прочего, Netflix получит доступ к новой библиотеке фильмов Sony, которая включает почти столетний каталог Columbia Pictures, а также продукцию других студийных лейблов — Tri-Star, Sony Pictures Classics и Screen Gems.

Кроме того, Netflix и Sony еще в 2014 году подписали соглашение о выпуске анимационных фильмов для Sony Pictures Animation.

В рамках сделки Netflix также обязалась профинансировать ряд фильмов студии. Речь идет о картинах, которые Sony изначально намеревается создавать непосредственно для потокового сервиса или же в последствии решит лицензировать под этот формат.

Официально условия сделки не разглашаются, однако по сведениям Deadline, Netflix заплатил студии $1 млрд за права на показ фильмов на протяжении четырех лет.

Отмечается также, что некоторое время за эти же права боролись и другие сервисы. В частности, фильмы Sony могли достаться каналу Starz студии Lionsgate, с которым компания сотрудничает в рамках платного телевидения с 2006 года.

Примечательно, что Sony Pictures осталась единственной среди всех крупных кинокомпаний, которая не стала запускать собственный стриминговый сервис. Наиболее успешной среди новых проектов стала платформа Disney+, которая в марте этого года достигла 100 млн подписчиков. Сервисы HBO Max (Warner), Peacock (NBVUniversal), Paramount+ пока не могут похвастать такими показателями.

Тем не менее, даже Disney пока не может полноценно конкурировать с Netflix на поле потокового видео. Стриминговый гигант на сегодняшний день насчитывает уже 204 млн подписчиков. Таким образом, сделка Sony с Netflix выглядит очень выгодной для студии на ближайшие годы. С другой стороны, в долгосрочной перспективе предсказать, насколько боссы Sony оказались дальновидными, пока не представляется возможным. Остальные платформы, принадлежащие «большой четверке» в будущем могут существенно нарастить число клиентов.

Сделка Sony и Netflix была заключена после того, как другие медиагиганты под влиянием пандемии COVID-19 обозначили свои намерения относительно кинотеатров, потоковых сервисов и кабельного телевидения.

Universal заключила сделку, согласно которой ее фильмы дебютируют на премиум-видеосервисах всего через 17 дней после премьеры в кинотеатрах. Paramount, в свою очередь, заявила, что некоторые из ее главных премьер, включая «Миссия невыполнима 7» и триллер «Тихое место 2», дебютируют на Paramount + через 45 дней после их показа на большом экране. Warner Bros. пока не определились со стратегией. В прошлом году компания объявила, что будет выпускать свои фильмы одновременно в кинотеатрах и на сервисе HBO Max, однако после недавнего крупного успеха тентпола «Годзилла против Конга» изменила решение.