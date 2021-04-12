«Перестаем быть индустрией третьего мира»: Netflix начинает производство российских сериалов

В сети появилась информация о том, что крупнейший в мире стриминговый сервис Netflix впервые заключил контракты на производство с кинокомпаниями из России. Согласно источнику «Коммерсанта», студия 1–2–3 Production снимет для платформы современную версию »Анны Карениной», а кинокомпания «Русское» займется производством драматической истории о 1990-х.

Знакомый с ситуацией источник «Газеты.Ru» назвал это сообщение «сливом» и предупредил, что студии пока не дают официальных комментариев. Данную информацию подтвердили безуспешные попытки «Газеты.Ru» поговорить с кинематографистами и медиаменеджерами. Продюсеры студии 1–2–3 Production Евгений Никишов и Валерий Федорович заявили, что не комментируют информацию из «Коммерсанта», отказались от официального ответа и в «Русском». Продюсер Александр Роднянский и белорусский режиссер Дарья Жук, которая, предположительно, будет снимать проект о 1990-х, также не смогли дать никаких комментариев.

Генеральный продюсер кинокомпании «Среда» Иван Самохвалов (студия, согласно утечке в СМИ, тоже ведет переговоры с американским стримингом) не ответил на конкретный вопрос о работе с Netflix, однако назвал «началом большой игры» потенциальное сотрудничество российской индустрии сериалов с потоковым гигантом.

«Мы перестаем быть индустрией третьего мира и становимся частью мирового сериального комьюнити. Если говорить простым языком, это сильно повышает конкуренцию на внутреннем рынке, а за ростом конкуренции последует еще больший рост качества», — сказал Самохвалов «Газете.Ru».

Ранее Netflix покупал у россиян только готовые сериалы — например, «Эпидемию» за $1,5 млн и «Лучше, чем люди» за $1 млн. Генпродюсер «Среды» объяснил причину высокого внимания Netflix к российскому контенту ощутимым ростом его качества.

«Повлиял сильный рост качества российских сериалов, а также низкий процент пользования платными онлайн-кинотеатрами в РФ среди населения. Это факт провоцирует борьбу среди российских и мировых ОТТ-платформ за русского подписчика», — отметил собеседник.

Также источники «Коммерсанта» сообщили, что Netflix ведет переговоры со Star Media Влада Ряшина, Yellow, Black & White (YBW), студией «Водород», режиссерами Эдуардом Оганесяном и Климом Шипенко. Предполагается, что постановщики займутся производством оригинальных сериалов для стриминга.

По словам неназванного продюсера, в настоящий момент обсуждающего с Netflix свой проект, платформа строго подходит к производству контента — с ее стороны ощущается «очень жесткий контроль за каждой копейкой, каждым дублем».

Ориентировочная стоимость российских сериалов для Netflix в настоящий момент не раскрывается. При этом, как утверждает один из инсайдеров, стриминг ранее планировал «оставаться в рамках рыночных реалий, но наши платформы эти реалии уже разогнали».

По состоянию на апрель 2021 года Netflix предлагает своим зрителям целый ряд проектов отечественного производства, права на которые он приобрел у владельцев (но которые изначально не снимались для американского стриминга). Это, например, сериалы «Метод», «Мажор», «Фарца», «Лучше, чем люди» — и фильмы «Я худею», «Движение вверх», «Легенда №17», «Экипаж». Примечательно, что большинство отечественных многосерийных проектов, представленных на Netflix, создавали как раз те студии и кинематографисты, с которыми, согласно инсайдам, платформа в настоящий момент ведет переговоры о полноценном сотрудничестве на производство.