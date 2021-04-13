«Скоммуниздили — и взятки гладки»: DJ Smash прокомментировал суд российского диджея с Marshmello

По мнению диджея DJ Smash (Андрей Ширман), судебные разбирательства между Arty и Marshmello никак не повлияют на имидж музыкантов.

«Arty талантливый парень, я слежу за тем, что он делает. У него очень клевый продакшн сейчас. А Marshmello — это большой проект, за ним наверняка стоит мейджор-лейбл. Там все по правам тщательно проверяется. Я не думаю, что эта история отразится на артистах. В случае с Marshmello, его саунд-продюсеры могли вдохновиться ремиксом Arty, скоммуниздить его — и взятки гладки!» — сказал «Газете.Ru» DJ Smash.

Диджей отметил, что на месте Arty он не стал бы судиться на территории США, поскольку это дорого. Говоря о своем опыте, DJ Smash рассказал, что постоянно сталкивается с плагиатом на свои композиции, но не думает обращаться в суд из-за этого.

«Я постоянно слышу заимствования своих композиций ото всех — от поляков до австралийцев. Иногда бывает, что я выпускаю трек, и через две недели кто-то еще подобный выпустит. Я вообще думаю, что во Вселенной находится куча идей, и тут уже кто первый за них возьмется», — добавил диджей.

DJ Smash в шутку посоветовал Arty тратить силы на что-то более позитивное, например, на создание других ремиксов на композиции группы OneRepublic.

«С пандемией людям делать нечего, видимо, вот и возникают такие мысли. Раньше все были на гастролях, до этого [суда] руки не доходили. Думаю, лучше не нервничать зря и тратить силы на что-то позитивное, например, создание других ремиксов на OneRepublic», — заключил артист.

Российский диджей Arty судился с американским продюсером Marshmello и британской группой Bastille с 2019 года. Истец утверждал, что в песне «Happier» музыканты скопировали 19 из 20 нот из его ремикса на хит OneRepublic «I Lived».

Тем временем минувшее заседание до экспертизы не дошло, поскольку суд признал, что Arty отказался от прав на свое оригинальное произведение еще на этапе заключения контракта с Interscope.

Об этом на суде также говорили представители Marshmello и группы Bastille. Адвокат американского диджея подчеркивал, что за свой ремикс Arty получил $10 тыс. гонорара от лейбла. Ответчик указывал, что россиянин отказался от прав на свою оригинальную композицию и пообещал, что не будет претендовать на доходы от нее. Именно продюсеры OneRepublic Ноэль Занканела и Райан Теддер по документам являются правообладателями ремикса. Адвокат истца эту информацию опровергал.

При этом российский музыкант не рассчитывал получить права на само произведение. Он претендовал только на те оригинальные композиционные элементы, которые сам добавил в песню Теддера — короче говоря, Arty заявил о нарушении прав на свою оригинальную составляющую.

По данным The Hollywood Reporter, адвокат Arty намерен подать апелляцию. «Газете.Ru» не удалось связаться с диджеем и его представителями, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию.