«Какой-то нацизм»: писатели раскритиковали Познера за слова о Пушкине

Многие издания опубликовали новость с заголовком «Познер заявил, что не считает Пушкина русским писателем». В беседе с «Газетой.Ru» сам Владимир Познер уточнил, что на самом деле считает Александра Пушкина русским. По словам журналиста, его коллеги из прессы использовали категоричное заявление в заголовке, чтобы привлечь внимание.

«Конечно, он русский. Я сказал, что он по характеру, конечно, «не русский». Потому что он светлый, улыбчивый и позитивный. Даже печаль в его произведениях — светлая, в отличие от большинства или, можно сказать, всех русских поэтов, — заявил Познер.

— А то, что я не считаю его русским поэтом, — это глупость. Не могу сказать, что это ложь, но это преднамеренное искажение слов. Я могу только сказать, что я этого не говорил никогда».

Комментируя «Газете.Ru» заявление телеведущего, писатель Сергей Лукьяненко отметил, что ему кажется странным выделение людей по какому-то свойству национального характера.

«Все-таки, по большому счету, в этом есть какой-то национализм, нацизм, может быть. У Пушкина был свой характер, и мы знаем массу людей многих национальностей, которые совершенно разные. Пушкин — вполне русский человек, не зря он любим всеми, кто читает и любит книги», — сказал Лукьяненко.

Он признал, что в русской литературе есть тенденция грусти и самокопания. При этом, по словам собеседника издания, в ней достаточно и более веселых, романтичных, жизнеутверждающих авторов.

«Это и Паустовский, и Чехов во многом, и Салтыков-Щедрин со своей иронией, и Шукшин, и Алексей Толстой, и Грин — даже странно перечислять. Просто так сложилось, что у нас очень любят выдвигать на первый план произведения Достоевского. Все авторы разные, и все имеют те или иные черты национального русского характера. Нельзя же сводить всю нацию к одной черте характера — это уже будет какая-то неправильная идеология», — считает Лукьяненко.

Писательница Марина Степнова подчеркнула, что горести много во всей мировой литературе. По мнению собеседницы «Газеты.Ru», счастье — «довольно скучная и статичная штука», а страдания и беды в сюжете заставляют сопереживать героям.

«Вся литература — она про сострадание. Сострадать счастливому человеку — занятие не очень перспективное, — отметила Степнова. — Пушкин действительно светлый писатель и поэт, обладающий очень славным чувством юмора и добротой. Но таких в русской литературе было достаточно. Не только про Пушкина так можно сказать, зря он [Познер — «Газета.Ru»] так».

Среди «позитивных» поэтов и писателей XX века Степнова назвала Сашу Соколова (она охарактеризовала его как «смотрящего на мир светло и ясно»), позднего Бориса Пастернака («излучал свет, спокойствие и мудрость»), Владимира Набокова («трогательный и сострадающий автор, который хорошо понимал и любил людей»). Писательница не стала называть авторов XXI века, потому что «тяжело судить о том, что рядом».

Ранее Познер на своем сайте написал о том, что Пушкин выделяется позитивом на фоне русских литераторов. «Он светлый, он улыбается каждым своим словом. Вот Лермонтов — тоже великий, но не светлый совсем. А Пушкин радуется жизни, в нем есть как будто прививка от вечной русской тоски, и она действует на читателя», — написал Познер.

Журналист отметил, что от работ Пушкина читателям становится радостно, у них появляется «поразительное ощущение, которое вызывает улыбку».

«Меня иногда спрашивают, у кого я хотел бы взять интервью, если бы можно было выбирать не только среди живущих. Так вот, Пушкин, конечно, будет в числе первых, с кем я хотел бы поговорить», — подчеркнул Познер.

Он добавил, что разговор с Пушкиным мог быть трудным, так как писатель был «сложным и порой очень злым» человеком.