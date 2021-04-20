Петров в роли Есенина, новый фильм Marvel и зомби-тигр: трейлеры недели

«Шан-Чи и легенда десяти колец» («Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings»); Дестин Креттон; премьера в России — 2 сентября

Сольник о Шан-Чи, не самом известном российской аудитории персонаже комиксов (хотя во вселенной Marvel он дебютировал почти 50 лет назад), продолжит Четвертую фазу MCU — она стартовала сериалом «ВандаВижн», а ее полнометражную часть откроет «Черная вдова», которая выйдет на экраны летом. Главный персонаж ленты Дестина Креттона («Стеклянный замок», «Просто помиловать») — абсолютный мастер боевых искусств, который с течением времени (так, по крайней мере, было в ряде комиксов, хотя в оригинале он просто хорошо дерется) открывает в себе суперспособность создавать свои же бесчисленные дубликаты.

В центре сюжета ленты — противостояние Шан-Чи в исполнении Симу Лю («Пространство», «Темное дитя») и злодея Мандарина, которого сыграет Тони Люн Чу Вай (приз Каннского фестиваля за «Любовное настроение»). Также в проекте появится Аквафина.

Дуэт Клима Шипенко и Александра Петрова зарекомендовал себя экранизацией «Текста» Дмитрия Глуховского — а скоро представит зрителям байопик о последних днях жизни Сергея Есенина. Действие ленты развернется в Ленинграде — именно там великий русский поэт ушел из жизни в возрасте 30 лет. Есенина, конечно же, сыграет сам Петров, также в каст вошли Кристина Асмус и Кирилл Нагиев, две другие звезды «Текста».

«Армия мертвецов» («Army of the Dead»); Зак Снайдер; 21 мая

Казалось бы, в 2021-м фильмами об оживших мертвецах никого не удивить, но даже если вас тошнит от подобных сюжетов, пропускать грядущий проект Netflix будет едва ли не преступлением. Во-первых, экшн-хоррор снял сам Зак Снайдер, умеющий делать одновременно ярко (в переносном смысле) и мрачно (в прямом) — и здесь даже есть отсылки к его «Лиге Справедливости»! Во-вторых, противостоять главные герои будут не обычным зомби, которые, как правило, берут не умом, а количеством, но самым настоящим разумным мертвецам. И, да, помимо прочих персонажей триллера, зрителям предстоит оценить мощь зомби-тигра (!) — как тебе такое, Стивен Кинг? Одну из центральных ролей в фильме исполнил звезда «Стражей Галактики» Дэйв Батиста.

«Форсаж 9» («F9»); Джастин Лин; 20 мая

Очередная часть «Форсажа», в которой Доминик Торетто и его друзья попытаются помешать коварным планам родного брата Дома в исполнении Джона Сины. Подробнее о фильме можно узнать из интервью звезды франшизы Вина Дизеля, которое он на прошлой неделе дал «Газете.Ru».

«Большая белая» («Great White»); Мартин Уилсон

Австралийский хоррор, после просмотра которого еще долго не захочется на эти ваши моря. Милая туристическая поездка оборачивается для группы людей катастрофой: они застревают на гидросамолете в километрах от берега, и все бы ничего, но в этих водах водятся жуткие акулы.

«12 могучих сирот» («12 Mighty Orphans»); Ти Робертс

Спортивная драма о маленькой команде по американскому футболу, идущей к большой мечте на фоне Великой депрессии — игроки, воспитанники детского дома, начинают с самых низов (у них даже нет обуви для матчей), но в итоге выходят на высший уровень. Во многом из-за гениального тренера, тоже росшего без семьи, в исполнении Люка Уилсона. Также в ролях — Роберт Дювалл и Мартин Шин. Фильм снят по одноименному бестселлеру, который, в свою очередь, основан на реальных событиях.

«Ребенок дьявола» («Diavlo»); Дэвид Бохоркес

Хоррор, который особо интересен тем, что является продуктом колумбийского кино. В остальном все очень традиционно — юная медсестра, преследуемая детскими травмами, приезжает в отдаленное поместье, где ей предстоит следить за престарелым мужчиной, который обладает экстрасенсорными способностями. В итоге все оборачивается как минимум растрепанными нервами — и самой девушки, и зрителей.