Горький и Ленин в зоне риска: что грозит вандалам за порчу памятников в Москве

В Москве памятники чаще всего страдают от надписей и нанесенных скейтерами механических повреждений постаментов. Больше всего достается статуям Максима Горького на площади Тверской заставы и Владимира Ленина на Калужской площади. По данным Мосгорнаследия, наиболее частые случаи кражи отдельных элементов происходят на произведении монументально-декоративного искусства «Планеты солнечной системы» у станции метро ВДНХ. В 2017 и 2020 годах злоумышленники дважды крали элементы, выполненные из латуни.

«Заготовка деталей памятников «про запас» не практикуется. На каждое конкретное повреждение разрабатывается проект ремонта или реставрации в соответствии с которым выполняются работы по восполнению утраченных частей, — отметил собеседник. — Случаи мелкого вандализма, например, граффити довольно распространены. Более крупные акты вандализма встречаются значительно реже».

Один из самых вопиющих случаев вандализма в Москве произошел в 2015 году, когда злоумышленники демонтировали и сдали на переработку скульптуру Евгения Леонова, расположенную на пересечении улиц Мосфильмовская и Пырьева.

«Семь человек осуждены по ст. 158 УК РФ «Кража» за похищение, распил и сдачу в пункт приема цветного металла скульптуры Е.П. Леонова, — рассказали «Газете.Ru» в Мосгорнаследии. — За повреждение монументов законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Тяжесть зависит от историко-культурного статуса. В частности, является ли монумент объектом культурного наследия».

За повреждение объекта культурного наследия преступнику грозит уголовное наказание, ответственность предусмотрена статьей 243 Уголовного кодекса Российской Федерации (штраф в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы осужденного за период до трех лет, либо обязательные работы на срок до 400 часов, либо принудительные работы до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок).

Деятельность по содержанию произведений монументального и монументально-декоративного искусства регламентирована постановлением Правительства Москвы. За каждым памятником, расположенным на открытой общегородской территории, закреплен орган исполнительной власти столицы или подведомственное ему учреждение. Они обеспечивают текущее содержание объекта, а также проведение ремонта и работ по его сохранению. В рамках текущего содержания памятников незамедлительно удаляются последствия мелкого вандализма — такие, как граффити.

«Вблизи памятников, которые подвергаются актам вандализма наиболее часто, устанавливаются городские камеры видеонаблюдения. Также такие монументы включаются в маршруты патрулирования полиции, — рассказали в Мосгорнаследии. — Независимо от размера того или иного памятника, ежеквартально осуществляются плановые осмотры монументов, а также внеплановые осмотры после ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, аномальных температур и других явлений стихийного характера».

Согласно источнику, повышенное внимание уделяется произведениям монументального искусства, которые являются объектами культурного наследия и расположены в скверах, на бульварах и площадях с большой проходимостью — например, памятник Александру Пушкину на Пушкинской площади. В ведомстве не стали называть примерную сумму, которая тратится за год на поддержание и восстановление столичных памятников. По словам представителя департамента, расходование денежных средств на подобные цели осуществляется не ежегодно, а при необходимости. Он добавил, что каждый случай реставрации объектов индивидуален, а расценки на проведение работ постоянно меняются.