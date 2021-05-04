Трейлеры: шашлыки с «Черной вдовой», «Мы» Замятина и «Честный развод» Муцениеце

«Худший брак в Джорджтауне» («Georgetown»); Кристоф Вальц

Криминальная сатира «Худший брак в Джорджтауне» — полнометражный режиссерский дебют двукратного лауреата «Оскара» Кристофа Вальца. В основу сюжета легла история убийства и обмана, о которой была написана статья в The New York Times Magazine. В своем фильме Вальц сыграл карьериста Ульриха Мотта, который женится на влиятельной 80-летней вдове (Ванесса Редгрейв). Мужчина строит успешную карьеру политика, и вскоре его супругу находят мертвой.

Новую экранизацию романа-антиутопии Евгения Замятина «Мы» снял 28-летний выпускник Высшей школы экономики и киношколы «Свободное кино» Гамлет Дульян. Съемки курировала компания «Большое кино» братьев Андреасянов и Армена Ананикяна, а сценарий адаптировал Александр Талал (сериалы «Пассажиры», «Грач»). Персонажей романа в фильме сыграли Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Марьяна Спивак и другие.

«Война будущего» («The Tomorrow War»); Крис МакКей

Сервис Amazon Prime Video показал короткий тизер-трейлер фантастического боевика «Война будущего». По сюжету, военкомы из будущего рекрутируют новобранцев на войну с пришельцами, которая проходит в 2051 году. Среди призывников — школьный учитель Дэн Форестер (Крис Пратт), ученая (Ивонн Страховски) и ее отец (Дж. К. Симмонс).

«Красный призрак»; Андрей Богатырев; премьера в России — 21 июня

Создатели «Красного призрака» уверяют, что такого кино о Великой Отечественной войне в России еще не было. Они преподносят его как картину в лучших традициях Квентина Тарантино. Трейлер отражает атмосферу фильма с эффектными боевыми сценами, острым юмором и соответствующей музыкой. Главную роль в «Красном призраке» исполнил Юрий Борисов.

«Лука» («Luca»); Энрико Касароза; 17 июня

«Лука» — новый анимационный проект Pixar и Disney. Мультфильм является полнометражным дебютом аниматора из Италии Энрико Касароза, который ранее снял короткометражку «Луна». Два главных героя — мальчики Лука и Альберто — проводят лето в маленькой деревне на Ривьере и хранят общий секрет. На самом деле они не человеческие дети, а существа с глубины моря, которые могут менять свой внешний вид.

«Честный развод»; Иван Кульнев; 2 декабря

Трейлер комедии «Честный развод» начинается со сцены, в которой Александр Робак вертит в руках секс-игрушку, в то время как Агата Муцениеце выглядывает из душа без одежды. По сюжету персонаж Робака Гена пожертвовал мечтой стать звездой КВН ради семьи. Через 25 лет, когда жена объявила о разводе, он решает наверстать упущенное и едет на фестиваль КВН в Сочи. Поверить в себя ему помогает героиня Муцениеце. Кстати, ранее, после расставания с Павлом Прилучным, актриса запустила YouTube-шоу с таким же названием — «Честный развод».

«Черная Вдова» («Black Widow»); Кейт Шортланд; 8 июля

Студия Marvel приурочила новый трейлер фильма «Черная вдова» к майским праздникам в России. В ролике под названием «Черная вдова — приглашение на шашлыки» актриса Рэйчел Вайс начинает свою речь с фразы «Привет, Russia!» и призывает зрителей посмотреть «Черную вдову». Далее она цитирует Красного стража: «Захватите уголь, мясо на мне». Комментируя эту фразу, Вайс заявила: «Даже не знаю, это шифровка или что-то связанное с майскими праздниками в России».