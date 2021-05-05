Баста, Моргенштерн и Лобода: за кем охотились украинские радикалы

Моргенштерн

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В 2019 году Моргенштерн приехал с концертом в Одессу, где в то время был объявлен национальный траур: в результате пожара в местном колледже погибли 12 человек. Алишер со сцены обратился к зрителям: «Я считаю, траур — это показуха. Давайте устроим вместо дня траура день крика: «[Какого черта] в городе нет пожарных проверок?»

Но призыв рэпера не оценили. Его коллега Ярмак предложил впредь не пускать на Украину «такую пыль». Одесские активисты устроили в клубе, где выступал Моргенштерн, погром и объявили охоту на артиста, команду и даже девушек, которые отдыхали в его компании. В ответ Алишер назвал тех, кто отправился «наводить порядок», зверями и посетовал, что СМИ вырвали его слова из контекста. С тех пор автор хита «Cadillac» на Украине не выступал и, вероятно, в ближайшее время не выступит: недавно Моргенштерна включили в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности страны.

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Иван Дорн не дает комментариев на тему российско-украинских отношений — и все из-за интервью Юрию Дудю в 2017 году. В нем музыкант назвал конфликт в Донбассе «ссорой» двух братьев (сам Дорн родом из Челябинска, но в два года переехал в Славутич Киевской области) и высказал надежду на скорую «оттепель». Дорн добавил, что его выступления в России возмущают украинских политиков. По его словам, он носил свитер с тризубом, «чтобы никто не вонял».

Вскоре после интервью Дорна объявили предателем, в ход пошли угрозы: радикалы из организации «Правый сектор» (запрещена в России) пообещали устроить исполнителю «критические дни». В итоге Дорн отменил на тот момент предстоящий концерт в Одессе — за несколько дней до него эти же люди сорвали концерт Светланы Лободы.

Светлана Лобода

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После скандального интервью Дорна радикалы взялись и за других «предателей родины». Выбор пал на Светлану Лободу, которая так же, как и Дорн, часто ездила в Россию с концертами. В мае 2017 года около клуба в одесской Аркадии, где должен был проходить концерт певицы, несколько активистов забросали посетителей петардами и дымовыми шашками, требуя лишить гражданства «любительницу российского рубля». За день до этого Лобода отменила выступление в Одессе из-за угрозы безопасности. «В любой стране, где воцаряется режим, гибнет в первую очередь культура, и, к сожалению, мы оказались на этом рубеже», — комментировала продюсер вокалистки Нателла Крапивина. На дебоширов, пытавшихся сорвать шоу, составили лишь один протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Ани Лорак

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В августе 2014 года около ста (по другим данным до двухсот) украинских радикалов попытались сорвать концерт певицы Ани Лорак в Одессе из-за ее гастролей в России. Мужчины, вооружившись дубинками, пришли к зданию клуба, но на их пути встали полицейские. В ходе потасовки один сотрудник правопорядка получил травму головы. В свою очередь, активисты заявили о пяти раненых и десяти задержанных. Концерт Лорак все же состоялся, хотя и с полуторачасовой задержкой. Именно после этого инцидента заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о создании списка о запрете въезда на Украину российских деятелей культуры, которые одобрили присоединение Крыма.

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В 2014 году на угрозы украинских националистов пожаловался лидер группы «Рондо» Александр Иванов. Все началось с того, что музыкант написал пост, в котором назвал Россию и Украину «братьями и сестрами на века», а также осудил срывы концертов и сносы памятников советским военным.

Иванову и его жене начали поступать угрозы по телефону — среди прочего кто-то выложил в открытый доступ их адрес проживания. Вскоре неизвестные сорвали рокеру концерт, сообщив, что помещение заминировано. Прибывшие на место полицейские прервали шоу, досмотрели клуб и выяснили, что тревога была ложная.

Баста

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Украинские радикалы борются с Бастой с 2017 года. Тогда концерт рэпера в Одессе сорвали, а его самого незадолго до этого внесли в «черный список» на сайте «Миротворец» из-за посещения Крыма. На днях на исполнителя в прямом смысле объявили охоту: за поимку Басты активисты объявили вознаграждение в $1 тыс. Рэпер был замечен в ресторане в Киеве 5 мая (в сентябре 2020-го с него сняли запрет на въезд на Украину). К заведению пришел человек, который стал агрессивно кричать Басте, что Крым украинский (этот момент запечатлен на видео). Его действия остановила охрана. Директор продюсерского центра «Газгольдер» Николай Дуксин отказался комментировать «Газете.Ru» произошедший инцидент.