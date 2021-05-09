Расизм, сексизм и нехватка инклюзивности: Голливуд массово бойкотирует «Золотой глобус»

Скандал вокруг «Золотого глобуса» разгорелся еще в минувшем феврале, за неделю до 78-й по счету церемонии. Тогда журналисты Los Angeles Times выяснили, что среди без малого 100 членов Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), организатора премии, нет ни одного темнокожего. Ассоциация тут же столкнулась с угрозой бойкота со стороны влиятельных компаний, но получила отсрочку — руководству организации дали время до начала мая, чтобы предоставить конкретный план реформации.

В итоге дорожная карта была подготовлена даже чуть раньше дедлайна — и сразу же принята участниками HFPA. Помимо внесения прочих изменений, организация пообещала уже в этом году принять в свои ряды «не менее 20 новых членов с особым упором на выбор в пользу темнокожих», а также запретила получение подарков от компаний и конкретных представителей индустрии, если они хотя бы косвенно связаны с премией. Последнее нововведение объясняется с тем, что Ассоциацию неоднократно обвиняли в фактическом получении взяток (дорогостоящих презентов) в обмен на голоса.

Однако от утвержденного плана реформ, кажется, стало только хуже.

С нотой протеста против «изменений для галочки» выступили представители более чем 100 компаний и организаций, в их числе оказался и Netflix — стриминг, на секундочку, был лидером по числу номинаций и статуэток на «Глобусе-2021». В официальном письме директор корпорации по контенту Тед Сарандос заявил, что в Netflix ожидали признания HFPA «всей глубины проблемы», а также реальных и понятных реформ — но ничего подобного так и не увидели.

«Теперь мы прекращаем любое взаимодействие с вашей организацией — до тех пор, пока не будут сделаны более значимые изменения», — заключил он.

По информации инсайдеров THR, Сарандоса особо расстроило, что даже те утвержденные «косметические» реформы не были приняты Ассоциацией единогласно.

Вскоре конкурента поддержал и Amazon.

«Мы не работали с HFPA с тех пор, как эти проблемы впервые всплыли на поверхность. И мы до сих пор ожидаем искреннего решения, чтобы было возможно возобновить сотрудничество», — заявила глава Amazon Studios Дженнифер Салке.

Не остались в стороне и многие актеры, включая абсолютных топов. Так, Марк Руффало, который всего несколько месяцев назад был удостоен как раз «Глобуса», открыто раскритиковал Ассоциацию и призвал ее членов «не сопротивляться требуемым переменам».

Выступила против HFPA также коллега Руффало по «Мстителям» Скарлетт Йоханссон. Актриса призналась, что еще ранее стала избегать организуемых Ассоциацией пресс-конференций из-за «сексистских вопросов и замечаний». Кроме того, она посоветовала всем остальным представителям индустрии последовать ее примеру и дистанцироваться от организации, пока та не примет расширенные реформы.

«HFPA — это организация, которая была узаконена такими, как Харви Вайнштейн», — сказала она.

Высшее руководство Голливудской ассоциации иностранной прессы попыталось сгладить углы — в первую очередь в отношениях с Netflix, крупнейшим поставщиком контента для премии.

«Мы всегда ценили наши отношения с Netflix. Осознаем вашу озабоченность по поводу изменений и заверяем, что усердно над ними работаем», — заверил президент HFPA Али Сар, предложив Сарандосу лично обсудить возникшую проблему.

В стриминге, однако, данное приглашение проигнорировали.

«Золотой глобус», по сути крупнейшая после «Оскара» кинопремия мира, была впервые проведена еще в середине 1940 годов. Рекордсменом «Глобуса» и по номинациям, и по общему числу побед является Мэрил Стрип — 30 и 8 соответственно.

По мнению экспертов, в сложившейся ситуации у организаторов премии нет выбора — они либо вынуждены будут осуществить глобальные изменения в сфере инклюзивности (при этом конкретных требований выступившие с бойкотом пока не огласили), либо «Глобусу» может грозит едва ли не полное исчезновение.