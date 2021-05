Главное из мира шоу-бизнеса: успех Манижи, операция Бузовой, увольнение Дроздовой

Гнойный и Госдума

Рэпер Вячеслав Машнов, более известный как Гнойный и Слава КПСС, принял решение выдвигаться в Госдуму. В качестве партии музыкант выбрал «Зеленую альтернативу», где, по его же словам, «все веганы, вегетарианцы». Гнойный, несколько лет назад сенсационно победивший Оксимирона на «Версусе», теперь планирует бороться за озеленение городского пространства и поспособствовать созданию большого количества веганских кафе.

«В условиях того, что оппозиция сейчас почти перестала существовать, должен появиться сильный лидер. Я подумал, почему не я?» — цитирует автора трека »Владимир Путин» The Flow.

Выборы депутатов Госдумы в 2021 году запланированы на сентябрь.

Дроздова ушла из «Современника»

Ольга Дроздова являлась артисткой «Современника» долгих 32 года. Однако 8 мая неожиданно покинула театр. Как объяснил в социальных сетях ее муж Дмитрий Певцов, данное решение актриса приняла ради семьи, а конкретно — сына Елисея. При этом речь в данном случае идет не просто об уходе из «Современника», но из профессии в целом.

«Ольга ушла не из-за смены руководства театра, не из-за малой занятости, не из-за каких-либо внешних причин. Причина — в самой Ольге, которая ушла не из театра, а из актерской профессии. <...> Никаких трагедий, слез, истерик — это просто естественный выход из сложившейся жизненной ситуации. На мой взгляд, Ольга сейчас важнее и нужнее своему сыну, чем своему театру. <...> Я горжусь своей женой», — написал актер.

Сама артистка пока не давала развернутых комментариев относительно ухода, однако в кратком разговоре с mk.ru назвала бывший театр «Соремеником» — и тем самым позволила поклонникам усомниться в правдивости объяснения Певцова.

Рейнольдс в «Аватаре»

Пока в Disney решают непростой вопрос относительно будущего «Дэдпула» (полюбившийся зрителям хулиганский формат боевика, кажется, немного противоречит глобальной политике корпорации), звезда франшиза Райан Рейнольдс может сыграть в «Аватаре».

«Аватар» в данном случае — не эпопея Джеймса Кэмерона, а новая версия популярного мультфильма о волшебнике Аанге. В какой роли Рейнольдс должен появиться в проекте, инсайдеры пока не сообщают, официального подтверждения по сделке пока что тоже нет.

Кстати, ранее «Аватара» уже переносили на большие экраны с живыми актерами — и результат получился едва ли не ужасным. Хотя снимал фильм сам М. Найт Шьямалан.

close

Госпитализация Бузовой

На экваторе майских праздников Ольга Бузова изрядно напугала своих фанатов — СМИ узнали, что звезду экстренно госпитализировали в одну из московских клиник и провели срочную операцию под наркозом. Впоследствии информацию подтвердили представители телеведущей и она сама. Что именно случилось с Ольгой — до сих пор остается неизвестным. К счастью, в настоящий момент Бузова уже вернулась домой, где продолжает реабилитацию.

Линдеманн показал клип на кавер-версию советского хита «Любимый город»

Недавно лидер Rammstein удивил поклонников, выпустив кавер на популярную советскую песню «Любимый город», оригинал которой был записан Марком Бернесом еще до Великой Отечественной войны. Перепетая композиция стала саундтреком вышедшего под 9 мая военного боевика Тимура Бекмамбетова «Девятаев». А конкретно в День Победы музыкант представил клип на эту песню. Снималось видео, кстати, в Эрмитаже — и сильно разнится с большинством работ эпатажного немца.

Уолберг и Смит на бодипозитиве

Голливудские актеры Марк Уолберг и Уилл Смит, всегда поражавшие своей отличной физической формой, стали чуть ближе к народу: звезды практически синхронно опубликовали в соцсетях фотографии с заметным лишним весом. Правда, причины внезапной полноты у них разные — если Смит, видимо, просто немного расслабился, то вот Уолберг целенаправленно набирает вес ради новой роли.

close

Манижа и ее триумф на репетиции «Евровидения»

Манижа столкнулась с каким-то неадекватным количеством хейта, когда стала участницей «Евровидения-2021» от России, — и публичная критика артистки, что удивительно, продолжается до сих пор, уже не первый месяц. В преддверии конкурса, который стартует 18 мая, в девушку не верят не только многие российские слушатели и некоторые ее коллеги по цеху, но также букмекеры: последние прочат исполнительнице лишь 15 место.

К счастью, сама Манижа не сдается и вовсю готовится к выступлению, которым может все и всем доказать. Особо радует недавняя оценка ее репетиции: зрители, изучив прогоны семи участников грядущего «Евро», дали наивысший балл именно представительнице России. И это с учетом того, что среди данной семерки был конкурсант от Швеции, которого ранее считали одним из главных фаворитов.

Плагиат на «Оскаре»

Cоздателей короткометражки Netflix «Два далеких незнакомца», которая стала лауреатом «Оскара-2021», уличили в плагиате. Это сделала кинематографистка Синтия Као — по ее словам, в 2016 году, задолго до выхода оскароносной картины, она выпустила фильм «День сурка для темнокожего» с почти полностью идентичным сюжетом. Идея обеих лент состоит в том, что темнокожий попадает во временную петлю, неизменно умирая от рук полицейского — чего бы он не делал.

Ситуация усугубляется тем, что первоначально работу Као распространил портал Now This News, предварительно попросив об этом у самой режиссерки и всячески расхвалив ее короткометражку, — по итогам в проекте Netflix одним из авторов «Незнакомцев» был указан именно Now This News, тогда как Синтию не включили даже в финальные титры.

Роген отвернулся от друга на фоне скандала

Сет Роген и Джеймс Франко вместе сделали множество фильмов, включая «Ананасовый экспресс: Сижу, курю», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски», «Интервью» и «Горе-творца», — да и в целом актеров считали едва ли не лучшими друзьями. Однако на фоне выдвинутых против Франко обвинения в сексуальных домогательствам к девушкам, в том числе — несовершеннолетним, его многолетний партнер решил публично дистанцироваться от опального актера. В недавнем интервью Роген (правда, все же немного расплывчато) отметил, что на данный момент не планирует работать вместе с Франко, а также жестко осудил домогательства.

«Могу сказать, что произошедшее изменило многое в наших отношениях», — добавил артист.

К слову, история с Франко запятнала и самого Рогена: одна из обвинительниц Джеймса заверила, что Сет способствовал и одобрял сексуальное насилие, которое позволял себе его друг.

close

Чудо-женщине угрожал режиссер

Галь Гадот поддержала коллег, ранее обвинивших режиссера «Лиги справедливости» Джосса Уидона в токсичном поведении.

«Он угрожал моей карьере. Говорил, что если я не послушаюсь его, он сделает мою карьеру несчастной, позаботиться о том, чтобы она такой стала», — заявила актриса израильским СМИ.

По ее словам, подобные угрозы кинематографист позволил себе, когда Гадот отвергла одну из вариаций написанного им диалога для «Лиги справедливости».

Сам режиссер отрицает все обвинения в токсичности.