«Сатанизм» с согласия жителей: откуда в Кирове появился арт-объект со змеем-искусителем

Новый арт-объект установили в Кирове на пересечении улиц Советской и Володарского. В соцсетях некоторые прозвали его «памятником сатане» из-за змея, обвивающего дерево с красным яблоком в центре.

«Газета.Ru» выяснила, что арт-объект установила компания-застройщик «Железно». Его автором выступил художник Андрей Скляров. Директор по маркетингу в фирме Дмитрий Павлов подчеркнул, что работа не имеет отношение к сатанизму и, напротив, символизирует Эдемский сад.

«Арт-объект представляет дерево познания или райское дерево — известный в мифологии сюжет. Оно расположено посреди райского сада. Это аналогия райского местечка: объект находится в историческом центре города Киров, поэтому идея показалась нам подходящей», — пояснил Павлов.

Представитель компании согласился с тем, что вид скульптуры может вызывать ассоциации с библейским сюжетом о грехопадении. Но, по мнению Павлова, работа Склярова имеет мало общего с существующими памятниками сатане, например, в Детройте. Он убежден, что поисками скрытых смыслов занимаются по большей части только журналисты. Что до местных жителей, то они положительно оценили задумку автора.

«Безусловно, есть смысловая дихотомия. Людям свойственно критиковать, но, на мой взгляд, объект выполнен на достойном уровне, — продолжил Павлов. — Я не эксперт в области теологии, но как маркетолог понимаю значение символов. Если ввести в поисковике «памятники сатане», то можно увидеть, как они на самом деле выглядят. В нашем случае журналист ради красного словца выбрал такую хайповую форму. С точки зрения символики нет ничего сатанинского».

Тем временем замглавы отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал скульптуру «извращением».

«Популяризация библейских персонажей, с которыми связано грехопадение человечества, это либо доказательство абсолютного религиозного невежества, либо сознательное ассоциирование определенной группы лиц — тех, кто поддержал или не возражал — с идеей смерти, — заявил он. — Человечество, поддавшись змею искусителю, потеряло вечную жизнь. Вероятно, тем, кто поддерживает это «творчество», это извращение, радостно от того, что человечество потеряло».

Кипшидзе считает, что вопросы, связанные с установкой монументов, должна решать администрация города.

«Я считаю, что этот вопрос находится в рамках усмотрения администрации. Думаю, большинство жителей Кирова, как и других городов России, все-таки не готовы к тому, чтобы ассоциировать себя с сатанизмом, который олицетворяет змей, бес и противник рода человечьего», — заключил замглавы отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В администрации Кирова, в свою очередь, уточнили, что арт-объект находится на придомовой территории и не требует согласования с городскими властями. Это означает, что его установка была законной.

«Понимаете, то, что в сети возмущаются, мы к этому отношения не имеем. Это решение собственников жилья. Администрация города никак на это повлиять не может. Значит, монумент был установлен с согласия жителей», — ответили в пресс-службе.