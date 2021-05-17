«30 тысяч и хайп»: что известно про обвинения Меладзе в домогательствах

Певица Татьяна Найник выступила с обвинением продюсера Константина Меладзе в домогательствах. Пиар-директор одной из экс-солисток «ВИА Гры» заявил «Газете.Ru», что Найник пришла на телеканал НТВ ради «30 тыс. рублей и хайпа». Менеджер попросил не впутывать его клиентку в эту историю. За комментарий «Газете.Ru» Найник попросила гонорар и сказала, что не знает, почему другие артисты отказываются обсуждать домогательства Меладзе.

Еще одна бывшая участница коллектива Алена Винницкая также отказалась пролить свет на ситуацию.

«Пока комментировать не буду», — заявила исполнительница.

Сам Константин Меладзе не берет трубку и не давал никаких комментариев относительно обвинений Найник и слов Ани Лорак, которая ранее также выдвигала подобные обвинения в сторону продюсера.

В эфире передачи «Звезды сошлись» Найник рассказала, что попала в группу «ВИА Гра» в 2002 году, когда ей было 23. Незадолго до этого она познакомилась с продюсером Константином Меладзе. В эфире НТВ исполнительница рассказала, что в первое время отношения в коллективе строились профессионально. Она призналась, что восхищалась интеллигентностью продюсера, пока он не стал распускать руки. Как рассказала певица, Меладзе «не по-отечески» обнял ее при прощании. Также продюсер попросил Найник раздеться до белья, чтобы оценить ее фигуру. Затем у группы «ВИА Гра» вышел клип и начались гастроли с участием Найник. По словам исполнительницы, Меладзе был недоволен ее работой и вызвал девушку «на ковер».

«Что-то не так, что-то не понравилось. Приезжаю с гастролей, вся никакая. И он говорит: «Ну, что делать-то с тобой?». Он интеллигентно общается, какие-то темы такие скользкие он не затрагивает, — поделилась Найник.

— «Что-то не очень у нас с тобой, танцуешь плохо». И как-то общаемся дальше, общение не клеится, ко мне претензий я не понимаю. Я — как кролик на удава — смотрю, я так им восхищалась. И он берет и сажает меня на колени».

Женщина рассказала, что впервые попала в такую ситуацию, и смущенно отстранилась от продюсера. Через полгода ее уволили из группы. Вскоре «ВИА Гру» покинула Алена Винницкая — Найник предположила, что по такой же причине.

Незадолго до признания артистки с похожим обвинением в адрес Меладзе выступила Ани Лорак. В 2007 году она выпустила песню и клип с младшим братом продюсера — Валерием Меладзе. Но профессиональные отношения с наставником построить не удалось.

«Костя испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Но у меня всегда были свои понятия о том, как надо. И та работа, которую он мне предлагал, и тот путь развития — они мне не подошли, — сказала певица в эфире передачи «Судьба человека» на «России 1» — В какой-то момент он мне сказал: «Знаешь, тебе никто не нужен. Ты самостоятельная личность, ты должна сама». Потом он просто заблокировал меня во всех телефонах и запретил всем знакомым со мной общаться».

За Меладзе вступились его брат Валерий и певицы, которые с ним работали — Светлана Лобода, Надежда Грановская, Анастасия Приходько, а также Лолита Милявская. Артистки попросили коллег не спекулировать на этой теме, отметив, что доказательства харассмента отсутствуют. На защиту Ани Лорак встала украинская певица Ольга Полякова — она призналась, что находилась в похожих условиях при попытке сотрудничества с Меладзе.

«Ани наткнулась на хейт и порицание от звезд-коллег о том, что это ложь, — написала Полякова в Instagram. — Я хочу заявить, что я верю Ани Лорак и думаю, что она говорит правду, потому что я сама получала такое предложение от этого же человека. Может, это повезло только нам, или не повезло, с Ани получить подобное предложение».

Константин Меладзе — советский и украинский продюсер грузинского происхождения, композитор и поэт-песенник. Он является музыкальным и генеральным продюсером группы «ВИА Гра», основанной в 2000 году. В разные годы Меладзе был продюсером и писал песни для Валерия Меладзе, Полины Гагариной, Анастасии Приходько, Веры Брежневой, Rozhden, Tsoy, групп «Инь-Ян», «БиС» и MBAND.