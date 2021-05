Плейлист недели: Twenty One Pilots, Иван Дорн, Lil Nas X и Лана Дель Рей

Twenty One Pilots — «Never Take It»

В этот раз без тизеров, загадок и скрытых смыслов, над которыми фанаты ломали голову в 2018 году, у Twenty One Pilots (Тайлер Джозеф и Джош Дан) вышел шестой по счету альбом «Scaled And Icy». Это воодушевляющая поп-пластинка — тут нет потенциально ярких хитов да и на фестивалях под такое не оторвешься — но как минимум есть хорошее настроение. Как рассказали «Газете.Ru» представители Twenty One Pilots, группе пришлось отказаться от традиционных студийных сессий. Песни были написаны и по большей части спродюсированы Тайлером в 2020 году.

FVLCRVM, KeKe и Иван Дорн — «Come Get Some»

Иван Дорн засветился в треке электронщика и продюсера из Братиславы FVLCRVM и французской певицы KeKe. Дорн читает на украинском языке поверх африканских барабанов и тяжелых басов. Вышло очень стильно, вдобавок посмотрите клип, в котором музыканты танцуют на фоне каменных джунглей.

Marina — «Ancient Dreams In A Modern Land»

11 июня Марина Диамандис (она же Marina) выпустит пятый студийный альбом. На днях она представила заглавную песню «Ancient Dreams In A Modern Land». Это бодрый феминистический сингл, в котором певица манифестирует: «Я — не мое тело, не мой разум и мое ДНК». Короче говоря, призывает оставить позади свою земную форму и стать наблюдателем. В инструментальном плане из композиции вышел бы отличный саундтрек к «Стартреку».

Lil Nas X — «Sun Goes Down»

Lil Nas X экранизировал недавний сингл «Sun Goes Down». Действие клипа происходит в школе. Рэпер играет себя в прошлом — застенчивого парня и изгоя, который в прямом смысле ходит по стеночке и прячется в туалете на выпускном. Но тут ему является он же, но уже в образе успешного рэпера, и выводит на танцпол. Нерд — это не приговор.

MC Сенечка — «Космический лоурайдер»

Повзрослевший и уже не такой наивный и позитивный Семен Лисейчев (МС Сенечка) выпустил новый EP «Космически земное приключение». В мини-альбом вошли шесть треков. «Это путешествие внутрь себя, из которого невозможно вернуться прежним», — рассказал исполнитель в пресс-релизе.

Шэрон Ван Эттен и Энджел Олсен — «Like I Used To»

Шэрон Ван Эттен и Энджел Олсен — одни из лучших сонграйтеров десятилетия — объединились в композиции «Like I Used To». Удивительно, что это их первая совместная работа: кантри Олсен и любовные баллады Ван Эттен вместе звучат гармонично.

Тем временем Лана Дель Рей выпустила аж три новых песни — «Blue Banisters», «Text Book» и «Wildflower Wildfire». Они войдут в ее уже восьмой по счету альбом, релиз которого состоится в июле 2021 года. Месяц назад певица отметилась релизом «Chemtrails over the Country Club».

Tvar' и Lucidvox — «Alcest»

Московский рок-дуэт Tvar', состоящий из барабанщика и вокалиста Вассы Гокло и бас-гитаристки Анны Москвитиной (участница Lucidvox), представил дебютный альбом «Water». Громкий, беспокойный и суровый релиз на девять песен, в котором превалируют ударные. В записи композиции «World River» поучаствовала группа Lucidvox