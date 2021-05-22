Вандализм, подделки, кражи: главные скандалы в истории Третьяковской галереи

Спор со Львом Толстым; 1869-1877

Живописец Иван Крамской и основатель галереи Павел Третьяков несколько лет вели трудные переговоры со Львом Толстым. С 1869 года они пытались уговорить литератора позволить написать его портрет для музея. К переговорам подключили Афанасия Фета и других влиятельных людей — но Толстой был непреклонен. В 1873 году Крамской приехал в Ясную поляну писать портрет литературного гения, который, вроде бы, дал на это согласие. Писатель поставил условие: если картина ему не понравится, она будет уничтожена. При этом Толстой не был настроен на позирование и мешал художнику работать. В результате Крамской написал с натуры только лицо, а тело дорисовывал по памяти. После четырех лет уговоров Толстой окончательно дал добро на использование его портрета.

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Первая кража; 1891

За год до передачи галереи в собственность Москве в собрании не досчитались четырех полотен. Их названия не сохранились. Две картины нашлись через несколько лет после происшествия, а судьба остальных неизвестна до сих пор. Кража сильно расстроила Третьякова, и он закрыл музей на два года. В августе 1893 года Галерея снова открылась для публики.

Порча картины »Иван Грозный и сын его Иван»; 1913 год

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Первый громкий инцидент в Третьяковской галерее произошел 16 января 1913 года. От ножа вандала пострадала картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (известная также как «Иван Грозный убивает своего сына»). Преступление совершил 29-летний иконописец и сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов. С криками «Довольно смертей, довольно крови» он подбежал к картине и сделал на ней три продольных разреза. Вандала признали невменяемым и поместили в дом для душевнобольных. Художнику пришлось воссоздавать лица изображенных фактически заново. Узнав о случившемся, хранитель Третьяковской галереи Егор Хруслов совершил самоубийство.

Продажа поддельной картины; 2004

В 2003 году неизвестные купили на шведском аукционе Bukowskis картину второстепенного голландского художника XIX века Маринуса Адриана Куккука. Они удалили с холста несколько фигур, добавили подпись Ивана Шишкина и отправили на экспертизу в Третьяковскую галерею под видом картины «Пейзаж с ручьем». В Галерее полотно признали подлинным и отправили на торги аукционного дома Sotheby's в Лондоне. Ретушь заметили, и 25 мая 2004 года картину сняли с торгов.

Оскорбление чувств верующих; 2005 год

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В октябре 2005 года директор музея Валентин Родионов изъял картину «Икона-икра» Александра Косолапова с выставки «Русский поп-арт». Выставка проходила в Третьяковской галерее на Крымском валу. Около 50 москвичей заявили, что золотой оклад иконы, внутри которого изображена черная икра, оскорбляет чувства верующих. Возмущенные прихожане подписали письмо с претензией и направили его руководству Галереи.

Выявление 96 поддельных картин; 2008

После публикации трех томов каталога подделок произведений русского искусства, выпущенного Россвязьохранкультурой, Третьяковская галерея начала внутреннее расследование. В ходе проверки руководство выявило множественные ошибки, допущенные сотрудниками при проведении экспертиз подлинности экспонатов.

«Мы провели анализ картин, представленных в каталоге подделок. Через Третьяковскую галерею прошло больше двух сотен работ, из них 116 в Третьяковской получили отрицательное заключение (то есть предположительное авторство русских художников так и не было подтверждено), в 96 случаях наши эксперты ошиблись», — заявила замдиректора Третьяковки Лидия Иовлева в комментарии «Коммерсанту».

Спекуляция билетами; 2016

В декабре 2016 года директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщила о внутреннем скандале в музее. По ее словам, сотрудники занимались спекуляцией билетами на выставку Ивана Айвазовского, которая проходила в здании на Крымском валу. Директор музея заявила, что сотрудники-спекулянты были выявлены и уволены.

Очередное покушение на «Ивана Грозного»; 2018 год

В мае 2018 года картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» снова повредили. Вечером за пять минут до закрытия музея нетрезвый посетитель Игорь Подпорин схватил металлический столбик для ограждения и разбил защитное стекло картины. Холст был поврежден в трех местах в районе фигуры царевича; лица на картине не пострадали. Также падающее стекло повредило авторскую раму. Ущерб картине оценили в 30 миллионов рублей, восстановлением экспоната специалисты занимаются до сих пор. По словам Подпорина, он совершил преступление из-за того, что «картина оскорбляет чувства верующих и является исторически недостоверной». В апреле 2019 года вандала приговорили к 2,5 годам колонии.

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Запрет на обсуждение картин; 2018 год

Летом 2018 года Третьяковскую галерею раскритиковали за новые правила, согласно которым обсуждение экспонатов между посетителями квалифицируется как проведение несанкционированных экскурсий. Сотрудники музея подходили к посетителям, запрещали им разговаривать между собой и иногда просили покинуть выставку. Первыми с осуждением нововведения выступили историки МГУ Олег Айрапетов, Максим Шевченко и Федор Гайда, который пришли в Галерею со студентами. Преподаватели направили открытое письмо с жалобой на музей в Министерство культуры. Очередной преданный огласке инцидент произошел 1 сентября, когда сотрудники Галереи попросили посетительницу покинуть здание из-за того, что она рассказывала о картинах двум дочерям. В музее заявили, что сотрудники «достаточно компетентны, чтобы отличить компанию друзей от людей, ведущих незаконную коммерческую деятельность».

Кража картины Куинджи; 2019 год

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Крымчанин Денис Чуприков вынес картину «Ай-Петри. Крым» русского художника Архипа Куинджи 27 января 2019 года. Оказалось, что полотно 1890-х годов оказалось не застраховано и не подключено к сигнализации. На следующий день молодого человека задержали. Картина была найдена полицией и возвращена в музей. Вскоре после задержания 31-летний похититель заявил, что пошел на преступление спонтанно из-за долгов и полностью признал свою вину. Суд приговорил его к трем годам колонии строгого режима.