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Музыка

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Певица Манижа (Россия) Певица Манижа (Россия)

Финал «Евровидения»: Манижа выступает пятой. LIVE

Онлайн-трансляция конкурса «Евровидение-2021»

В Роттердаме проходит международный конкурс «Евровидение». Россию в этом году представляет певица Манижа с песней «Russian Woman», она выступит под пятым порядковым номером. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию этого музыкального события.

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После двух летнего перерыва «Евровиедение» возвращается на экраны во все европейских странах. По предварительным подсчетам, у конкурса будет около 400 млн телезрителей.

А сейчас начинается заставка, и мы с нетерпением ждем начала состязания!

Первому каналу удалось выйти на связь с Манижей за полчаса до старта конкурса, и певица поделилась своими ощущениями.

«Я могу сказать честно, что никогда в жихни таких эмоций нигде не испытывала. Я счастлива, что могу делать то, что мне нравится. То, что происходило со мной за эти два-три месяца, я не забуду никогда», — сказала Манижа в прямом эфире.

В прошлом году по всем известным причинам «Евровидения» не случилось, а участники по удаленке исполнили свои песни, но без оценок. Ожидание затянулось на два года.

Напомним, что группа Little Big, которая должна была выступать в прошлом году в Роттердаме, в этом отказалась принимать участие в отборе. Сам национальный отбор большинством голосов выиграла Манижа.

Всем добрый вечер! Долгожданный день финала «Евровидения-2021». Уже через полчаса стартует конкурс, где почти все участники выступят на сцене в Роттердаме. Все это время с вами в режиме онлайн будет «Газета.Ru».