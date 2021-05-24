Не только Lordi и Кончита: самые эпатажные участники «Евровидения»

Baby Doll (Югославия, 1991 год)

Одним из первых фриков на «Евровидении» стала Драгана Шариф из Югославии, выступившая в образе ожившей куклы Барби с песней «Brazil» («Бразилия»). Несмотря на то, что певица не вошла в первую десятку финала, зрители запомнили ее эффектное выступление с подтанцовкой.

Гильдо Хорн (Германия, 1998 год)

Экстравагантный комик и телеведущий Гильдо Хорн представлял Германию на «Евровидении-1998» с песней «Guildo hat euch lieb» («Гильдо любит тебя»). В немецкой прессе писали о глупом поведении Хорна и его легкомысленном отношении к конкурсу. Благодаря 60% зрительских голосов артист отправился на «Евровидение» и занял седьмое место. Этот результат устроил немцев, и к Хорну вернулась популярность.

Sestre (Словения, 2002 год)

На «Евровидении-2002» Словению представляло вокальное трио «Sestre» («Сестры»), состоящее из трансвеститов в костюмах стюардесс. Артисты Мисс Марлена, Дафни и Императрица исполнили песню «Samo Ljubezen» («Только любовь») и заняли 13 место в финале. После конкурса в словенских СМИ написали: «Возможно, благодаря «Сестрам» нашей стране будет уделено чуть больше внимания на международном конкурсе».

Lordi (Финляндия, 2006 год)

Участники финской англоязычной хард-рок-группы Lordi известны выступлениями в масках и костюмах монстров с песнями на тему ужасов. Они стали первой рок-группой, представившей Финляндию на «Евровидении». Участие Lordi в конкурсе вызвало скандал на родине: группу называли «сатанинской» из-за жуткого имиджа. Также музыканты столкнулись с финансовыми трудностями во время доставки аппаратуры на «Евровидение» в Грецию. Это проблему решили спонсоры. Неформатная для конкурса группа прошла в финал и заняла первое место, набрав 292 балла с песней «Hard Rock Hallelujah» («Тяжелый рок аллилуйя»).

Верка Сердючка (Украина, 2007 год)

Привычная для нас Верка Сердючка также является одним из главных фриков в истории «Евровидения». Если задуматься, травести-артист в образе женщины с огромной грудью в блестящем наряде со звездой на голове выглядит довольно неформатно для массовой поп-культуры. Как признавался Андрей Данилко, сначала он в образе Сердючки хотел представить на «Евровидении» Россию, но получил отказ от гендиректора Первого канала Константина Эрнста и поехал от Украины. Он занял второе место в финале конкурса, набрав 235 баллов. Российские журналисты услышали в песне Сердючки «Dancing Lasha Tumbai» строчку «I want you sing — Russia goodbye!» («Я хочу, чтобы вы спели — Россия, прощай!»). В эфире шоу «Пусть говорят» Данилко заявил, что слова песни были интерпретированы неправильно, ему не поверили и ограничили присутствие Сердючки на российском телевидении.

Индюк Дастин (Ирландия, 2008 год)

Кукольный Индюк Дастин — персонаж детской передачи «Zig and Zag», говорящий на английском языке с сильным дублинским акцентом. Его озвучивает комик Джон Моррисон. В 2008 году ирландцы решили отправить куклу на «Евровидение» с песней «Irelande douze pointe» («Двенадцать баллов Ирландии»). Европейская публика неоднозначно восприняла выступление Индюка, и он занял 15 место в полуфинале.

Кончита Вурст (Австрия, 2014 год)

В 2014 году победителем «Евровидения» стал австриец Томас Нойвирт, выступающий под псевдонимом Кончита Вурст. Он выбрал образ женщины с бородой, чтобы дать людям повод задуматься о природе инаковости и толерантности. Роскошные волосы, яркий аккуратный макияж и безупречная фигура Кончиты привлекли как поклонников, так и ксенофобов. На конкурсе исполнитель выступил с песней «Rise Like a Phoenix» («Восстану словно Феникс») и набрал 290 баллов.